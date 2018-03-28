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《强尼凯克》因柯宇纶"台独"上映搁置

国台办：不允许"台独"艺人影片在大陆上映

2018-03-28 14:48:11 来源：Mtime时光网

电影《强尼凯克》因柯宇纶“台独”言行，上映遭遇搁置。国台办新闻发言人表示，不会允许持“台独”立场和具有“台独”言行的台湾艺人参与的影片在大陆上映，此前赵薇新片也曾因此撤换男主角。
       

《强尼凯克》此前刚宣布定档4.13日在内地上映

时光网讯 据人民日报消息，3月28日国台办新闻发言人安峰山在例行新闻发布会上表示，有关部门已经表示不会允许持“台独”立场和具有“台独”言行的台湾艺人参与的影片在大陆上映。电影《强尼凯克》在大陆的上映问题已经被搁置。据悉，电影主演柯宇纶曾有“台独”言行。

       由侯孝贤监制，黄熙导演，柯宇纶瑞玛席丹黄远等人领衔主演的电影《强尼凯克》曾宣布定档4月13日全国上映，片方在五天前刚刚发布了定档海报，该片导演黄熙是侯孝贤的得意门生，这是他的长篇处女作，电影讲述了三个都市中寂寞的漂泊者的故事。

      柯宇纶是台湾导演柯一正的儿子，此前他曾出演过电影《健忘村》《念念》等片。柯宇纶最近参演的新片还有翁子光导演的《风再起时》，他曾在17年11月在该片开机发布会上出现，但该片片方年初已经悄然把他的名字撤出主演，并删掉所有和他有关的信息，或许也是怕受到牵连。

       此前赵薇执导的第二部作品《没有别的爱》，因主演戴立忍疑似涉“台独”言论，引发网友争议。《没有别的爱》片方发表公开声明，称在此之前未对戴立忍的政治背景做全面深入调查，多次沟通后，戴的表态依旧模糊，随后决定撤换该演员，另就“用人失察”向网友致歉。《没有别的爱》2016年6月就曾宣布杀青，但撤换演员后，这部电影何时上映依然是个未知数。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 强尼凯克 柯宇纶
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强尼凯克

强尼凯克 (2017)

0.0

导演：黄熙

主演：柯宇纶 瑞玛席丹

柯宇纶

柯宇纶

Yue-Lin Ko

职业：演员

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