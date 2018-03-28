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据人民日报消息，3月28日国台办新闻发言人安峰山在例行新闻发布会上表示，有关部门已经表示不会允许持“台独”立场和具有“台独”言行的台湾艺人参与的影片在大陆上映。电影《强尼凯克》
在大陆的上映问题已经被搁置。据悉，电影主演柯宇纶
曾有“台独”言行。
由侯孝贤
监制，黄熙
导演，柯宇纶
、瑞玛席丹
、黄远
等人领衔主演的电影《强尼凯克》
曾宣布定档4月13日全国上映，片方在五天前刚刚发布了定档海报，该片导演黄熙是侯孝贤的得意门生，这是他的长篇处女作，电影讲述了三个都市中寂寞的漂泊者的故事。
柯宇纶是台湾导演柯一正的儿子，此前他曾出演过电影《健忘村》
、《念念》
等片。柯宇纶最近参演的新片还有翁子光导演的《风再起时》
，他曾在17年11月在该片开机发布会上出现，但该片片方年初已经悄然把他的名字撤出主演，并删掉所有和他有关的信息，或许也是怕受到牵连。
此前赵薇
执导的第二部作品《没有别的爱》
，因主演戴立忍
疑似涉“台独”言论，引发网友争议。《没有别的爱》
片方发表公开声明，称在此之前未对戴立忍的政治背景做全面深入调查，多次沟通后，戴的表态依旧模糊，随后决定撤换该演员，另就“用人失察”向网友致歉。《没有别的爱》
2016年6月就曾宣布杀青，但撤换演员后，这部电影何时上映依然是个未知数。