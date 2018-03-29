网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

4月前瞻：今年没有“速激”，但还有强森

《狂暴巨兽》领衔好莱坞 《暴裂无声》决战清明档

2018-03-29 08:48:28 来源：Mtime时光网

4月内地影市前瞻

“巨兽”领衔好莱坞

没有“速激”的日子里，还有强森

"暴裂无声"决战清明

有商业有文艺，中小成本影片扎堆

拼颜值

热巴出新作，"魔女之花"画面炫

看剧情

徐峥"长头发"，任达华变"毒师

4月内地院线档期表

经历了3月的进口片混战，4月国产片势头要开始回升。同时，今年4月没有“速激”系列的新片上映，但巨石强森还在，这次他给我们带来的是视效大片《狂暴巨兽》。
      时光网特稿 春天不是读书天，但是看电影的好时节。

      经历了3月的进口片混战，4月国产片势头要开始回升，尤其是4月初的清明档，多部国产片将在这三天假期中展开“票房大战”。

      相比春节档动辄几亿成本的国产大片，4月国产片总体体量较小，但也各具特色。例如《暴裂无声》《中邪》等片，都属于中小成本制作，在商业属性之余，还有一些类型上的探索，甚至可以说是商业片和艺术片的结合体。



      再例如徐峥的《幕后玩家》，在《泰囧》《港囧》等作品后，徐峥本人俨然成了国产喜剧的代名词，这次他在新片中，搞笑的戏份少了，开始戴上头套，玩起阴谋诡计。

      在经历了3月好莱坞视效大片的狂轰滥炸后，这些国产影片正好帮观众换一换口味。

      虽然有实力的国产影片的数量明显增多，4月依然有几部值得一看的进口片压阵，进口片和国产片在即将到来的4月可谓平分秋色。

      4月春季档原本并不是一个特别热的档期，但因为《速度与激情7》《速度与激情8》两部电影均选在4月上映，这个貌似平淡的月份也往往能创造票房奇迹。



      今年4月没有“速激”系列的新片上映，但巨石强森还在，这次他给我们带来的是视效大片《狂暴巨兽》。题材变了，但强森依然会在大银幕上“打打打”。

      除了这部标准的商业大片，《湮灭》《犬之岛》等文艺气息较浓的进口片也很有看点，可谓影迷之福。



      特别值得一提的是，不知从何时起，印度电影成了发挥最稳定的进口片种之一，而4月又有一部高分印度电影《起跑线》上映，不知能否复制3月《小萝莉的猴神大叔》的好成绩。

作者：时光网记者组   编辑：EN

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 4月内地影市前瞻 狂暴巨兽 犬之岛 湮灭 暴裂无声 幕后玩家 中邪

相关文章

会员评论 (7)

发表

相关电影/影人

狂暴巨兽

狂暴巨兽 (2018)

0.0

导演：布拉德·佩顿

主演：道恩·强森

犬之岛

犬之岛 (2018)

0.0

导演：韦斯·安德森

主演：Koyu Rankin

暴裂无声

暴裂无声 (2018)

0.0

导演：忻钰坤

主演：姜武 宋洋

幕后玩家

幕后玩家 (2018)

0.0

导演：任鹏远

主演：徐峥 王丽坤

显示更多∨

本周热读

1

银幕机甲盘点，直男有必要了解一下

《环太平洋2》上映回顾我们的机甲情结

“我来组成头部！”
2

美队你还好么？WonderCon漫展直击

Coser五花八门各显神通 超级英雄最受追捧

36
话不多说，COSER们已经摆好了各种poss，大家尽情拍照吧..
3

克里斯·埃文斯表示将不再出演美队

今秋"复仇者联盟4"补拍将是最后一次穿战衣

克里斯埃文斯表示《复联4》的补拍结束后，他与漫威的合..
4

雷神昏迷！《复仇者联盟3》发新剧照

灭霸单人照霸气十足 少年格鲁特喜欢玩手机

9
据悉，《复仇者联盟3》定于4月27日北美公映，中国内地档..
5

"复联3"海报"五彩斑斓的黑"呼应无限宝石

黑寡妇&黑豹组队时间之石 还一颗尚未出现

5
《复仇者联盟3》曝光一组全新海报，五种颜色分别对应不..

查看更多