时光网特稿





经历了3月的进口片混战，4月国产片势头要开始回升，尤其是4月初的清明档，多部国产片将在这三天假期中展开“票房大战”。



















在经历了3月好莱坞视效大片的狂轰滥炸后，这些国产影片正好帮观众换一换口味。





虽然有实力的国产影片的数量明显增多，4月依然有几部值得一看的进口片压阵，进口片和国产片在即将到来的4月可谓平分秋色。





























春天不是读书天，但是看电影的好时节。