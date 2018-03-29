时光网特稿
春天不是读书天，但是看电影的好时节。
经历了3月的进口片混战，4月国产片势头要开始回升，尤其是4月初的清明档，多部国产片将在这三天假期中展开“票房大战”。
相比春节档动辄几亿成本的国产大片，4月国产片总体体量较小，但也各具特色。例如《暴裂无声》
、《中邪》
等片，都属于中小成本制作，在商业属性之余，还有一些类型上的探索，甚至可以说是商业片和艺术片的结合体。
再例如徐峥的《幕后玩家》
，在《泰囧》
、《港囧》
等作品后，徐峥本人俨然成了国产喜剧的代名词，这次他在新片中，搞笑的戏份少了，开始戴上头套，玩起阴谋诡计。
在经历了3月好莱坞视效大片的狂轰滥炸后，这些国产影片正好帮观众换一换口味。
虽然有实力的国产影片的数量明显增多，4月依然有几部值得一看的进口片压阵，进口片和国产片在即将到来的4月可谓平分秋色。
今年4月没有“速激”系列的新片上映，但巨石强森还在，这次他给我们带来的是视效大片《狂暴巨兽》
。题材变了，但强森依然会在大银幕上“打打打”。
除了这部标准的商业大片，《湮灭》
、《犬之岛》
等文艺气息较浓的进口片也很有看点，可谓影迷之福。
特别值得一提的是，不知从何时起，印度电影成了发挥最稳定的进口片种之一，而4月又有一部高分印度电影《起跑线》
上映，不知能否复制3月《小萝莉的猴神大叔》
的好成绩。