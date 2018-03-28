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话剧改编电影《21克拉》曝全新剧照

郭京飞迪丽热巴 一对欢喜冤家落魄流落街头

2018-03-28 15:09:25 来源：Mtime时光网

《21克拉》将于4月20日上映，日前曝全新剧照，郭京飞、迪丽热巴饰演的王抠抠和刘买买，两人抱着纸箱、拖着行李流落街头，他们在商场混吃混喝充满喜剧感。
       时光网讯何念执导，郭京飞迪丽热巴主演的电影《21克拉》定档4月20日全国上映。片方今日曝光一组剧照，郭京飞饰演的王抠抠与迪丽热巴饰演的刘买买，抱着家当、拖着行李流落街头、无家可归，这一对消费观念有着巨大“鸿沟”的欢喜冤家一同陷入窘境，观念的差异会让他们摩擦出怎样的火花也是影片的一大看点。

       最新发布的剧照，曝光了王抠抠和刘买买两人抱着纸箱、拖着行李流落街头的场景。一个因为剧场意外失去工作，一个与男友分手而破产，两个原本生活环境与生活理念相差巨大的人碰在一起，势必会因为观念的不同闹出不少笑话。剧照中，王抠抠与刘买买在商场混吃混喝的情景，就充满喜剧感。

       在郭京飞眼中，王抠抠是“一个热爱生活、对生活有独立态度的话剧演员”，这个“独立态度”概括起来就是“又贫又抠”，将省钱贯彻到底。郭京飞还说到，自己身边不乏这样拥有很多生活小常识的朋友，他们用有限的钱享受无限的生活。

       迪丽热巴则介绍刘买买是个单纯、感性又不会缺乏理性的人：“她会想清楚今天没房子了，该住在哪里，虽然想完之后还是住了非常离谱的地方。”“抠”和“买”两种极致的生活态度，给他们的相遇带来了许多冲突和摩擦，两个人的互怼互贫也为看起来落魄的生活增添了不少乐趣。

       《21克拉》改编自同名话剧，话剧曾在全国巡演将近500场，由郭京飞、雷佳音、何炅、谢娜都曾演绎过不同版本。电影《21克拉》由话剧导演何念继续执导，话剧男主角郭京飞继续出演王继伟一角。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 21克拉 郭京飞 迪丽热巴
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21克拉

21克拉 (2018)

0.0

导演：何念

主演：郭京飞 迪丽热巴

郭京飞

郭京飞

Jingfei Guo

职业：演员

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