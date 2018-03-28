《21克拉》将于4月20日上映，日前曝全新剧照，郭京飞、迪丽热巴饰演的王抠抠和刘买买，两人抱着纸箱、拖着行李流落街头，他们在商场混吃混喝充满喜剧感。





最新发布的剧照，曝光了王抠抠和刘买买两人抱着纸箱、拖着行李流落街头的场景。一个因为剧场意外失去工作，一个与男友分手而破产，两个原本生活环境与生活理念相差巨大的人碰在一起，势必会因为观念的不同闹出不少笑话。剧照中，王抠抠与刘买买在商场混吃混喝的情景，就充满喜剧感。





在郭京飞眼中，王抠抠是“一个热爱生活、对生活有独立态度的话剧演员”，这个“独立态度”概括起来就是“又贫又抠”，将省钱贯彻到底。郭京飞还说到，自己身边不乏这样拥有很多生活小常识的朋友，他们用有限的钱享受无限的生活。





迪丽热巴则介绍刘买买是个单纯、感性又不会缺乏理性的人：“她会想清楚今天没房子了，该住在哪里，虽然想完之后还是住了非常离谱的地方。”“抠”和“买”两种极致的生活态度，给他们的相遇带来了许多冲突和摩擦，两个人的互怼互贫也为看起来落魄的生活增添了不少乐趣。





编辑：隐饮