《我是你妈》曝光先导预告，闫妮演绎多面辣妈，她不仅在夜店自嗨尬舞，在车内“性感脱衣”还自曝早恋史，她与亲女儿邹元清饰演的一对母女，令人十分期待。





随着女儿邹元清充满怨气的一声“臭妈妈”，整个预告片迅速开启了“高能之旅”， “狠端庄”三个大字充斥屏幕，接下来的情节发展却令人措手不及：闫妮放飞自我的吃相、毫无防备的发飙、给女儿打电话时霸气十足的一句“我是你妈！”……完美诠释了一位洒脱真性情，但与“端庄”二字没什么关系的可爱老妈。





真性情和爆脾气之外，这位美丽辣妈也不忘展现风情妩媚的一面。夜店自嗨尬舞、车内“性感脱衣”、自曝早恋史等一连串令人猝不及防的劲爆镜头袭来，带你真正领略什么叫做辣妈式的“狠保守”。





在预告片最后，母女俩坐在路边，闫妮霸气地夺过邹元清手上的烟，“捡你的时候也没挑挑，是亲妈早就掐死你了”撂下如此的狠话，却一副云淡风轻的大佬模样，一旁的邹元清则满脸的幽怨与不服，实在令人好奇这对母女在影片中将产生怎样的化学反应。







