时光网讯
由闫妮
、邹元清
亲母女首次搭档出演的都市温情轻喜剧《我是你妈》
将于5月11日母亲节档全国上映。今日，片方曝光了一支名为“我的‘狠’妈”的先导预告。视频中，闫妮不仅与亲闺女邹元清“针锋相对”，更有车内脱衣、手撕老板、夜店“社会摇”等高能画面，充分展现了这位“多面辣妈”的独特魅力。
随着女儿邹元清充满怨气的一声“臭妈妈”，整个预告片迅速开启了“高能之旅”， “狠端庄”三个大字充斥屏幕，接下来的情节发展却令人措手不及：闫妮放飞自我的吃相、毫无防备的发飙、给女儿打电话时霸气十足的一句“我是你妈！”……完美诠释了一位洒脱真性情，但与“端庄”二字没什么关系的可爱老妈。
真性情和爆脾气之外，这位美丽辣妈也不忘展现风情妩媚的一面。夜店自嗨尬舞、车内“性感脱衣”、自曝早恋史等一连串令人猝不及防的劲爆镜头袭来，带你真正领略什么叫做辣妈式的“狠保守”。
在预告片最后，母女俩坐在路边，闫妮霸气地夺过邹元清手上的烟，“捡你的时候也没挑挑，是亲妈早就掐死你了”撂下如此的狠话，却一副云淡风轻的大佬模样，一旁的邹元清则满脸的幽怨与不服，实在令人好奇这对母女在影片中将产生怎样的化学反应。
电影《我是你妈》
讲述了不按常理出牌的“另类”单亲妈妈秦美丽（闫妮 饰）与正处于叛逆期的95后女儿赵小艺（邹元清 饰）之间相“碍”相亲的一系列嬉笑怒骂又不失温情感动的故事。影片关于亲情、成长的主题充满了生活气息与时代感，而饰演这对“冤家母女”的闫妮与邹元清也将生活中一起经历的酸甜苦辣代入了电影中，可谓“本色”出演。