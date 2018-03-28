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王超执导《寻找罗麦》曝救赎版预告

主演韩庚痛彻发问 莲花之旅中回望深情

2018-03-28 16:31:02 来源：Mtime时光网

《寻找罗麦》曝光“救赎”版预告片，围绕韩庚对友人的追寻之旅展开，不仅首次展现角色间的强烈情感冲突，更有对生命的思考、对人生的救赎等诸多奥义。
　　时光网讯  由韩庚杰瑞米·埃尔卡伊姆、菅纫姿等主演的2018开年文艺大片《寻找罗麦》，时隔5年终于定档今年4月13日。日前片方曝光“救赎”版预告片，围绕韩庚对友人的追寻之旅展开，不仅首次展现角色间的强烈情感冲突，更有对生命的思考、对人生的救赎等诸多奥义。




　　“救赎”版预告片首度揭露出韩庚与法国演员杰瑞米·埃尔卡伊姆饰演的罗麦在先后踏入西藏之前，共同经历的一起车祸事故。带着内心之惑，罗麦进入西藏寻求心灵解脱，并在此地“看到了生命的另一端”，却随即遭遇不幸；随之而来的韩庚，仅一句独白“对不起罗麦，我来晚了”，就将痛失友人的心情演绎得细腻入微。心怀对友人的深沉思念，韩庚进入这段象征救赎与解脱的莲花之旅，跨越亚欧大陆，在西藏雪域和普罗旺斯花海之间，重新感悟生命、回望深情。






　　韩庚与杰瑞米的跨国搭档是电影的看点之一。近几年，韩庚不仅出演过《万物生长》《致青春》等多部文艺佳作，亦有《前任3：再见前任》等票房大片；而法国搭档杰瑞米·埃尔卡伊姆更是获得过罗马国际电影节最佳男演员奖项，演技备受肯定。

　　导演王超的作品此前曾多次在戛纳电影节等国际性平台展映和获奖，以其独到的刻画与反映社会的视角出发，赋予作品更广泛的现实意义。而导演自身的文学修养亦相当深厚，电影《寻找罗麦》即改编自他的同名原著。小说以简洁直给的笔触，描绘出主人公赵捷的一段刻骨铭心之经历。 

   编辑：hello王小羊

关键词： 寻找罗麦 预告片 韩庚
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