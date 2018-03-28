时光网讯
奇幻温情电影《脱皮爸爸》
曝光了“她们”特辑，三位女演员依次亮相：其中春夏
跨年龄出演古天乐的妈妈，难度颇高；蔡洁
与田蕊妮
则在电影里为了古天乐明争暗斗，看点十足。影片上映近一周，春夏也在此号召大家走进影院观看这部由她主演的电影：“这部电影是一部非常温情的家庭电影，很适合一个人去看，也适合全家人去看。”
据悉，影片由香港导演司徒慧焯执导，吴镇宇、古天乐领衔主演，春夏、蔡洁、田蕊妮等联袂出演，费曼特别出演。《脱皮爸爸》
曾入围第29届东京国际电影节和第19届意大利乌甸尼远东电影节主竞赛单元，吴镇宇亦凭本片获第36届香港电影金像奖最佳男主角提名，影片正在全国热映中。
“她们”特辑云集了内地、香港当红的三位女演员：春夏、蔡洁与田蕊妮，巧合的是三人也都曾拿到或提名过香港金像奖，可谓是实力与外在兼具。影片中内地90后小花春夏饰演古天乐的母亲，即吴镇宇的妻子。
“她是一个非常温柔善良的角色，她有她的天真，但是作为一个母亲的身份，她有非常坚强非常坚韧的性格，撑起了这个家庭。”演绎这样一个超越自己年龄的角色，可谓难度不小，而春夏在片中的表现也不负期待，呈现出自己作为演员的另一面，并得到了一众业内人士及观众的认可。
编辑：隐饮