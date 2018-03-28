《脱皮爸爸》曝光“她们”女演员特辑，电影里云集内地、香港当红的三位女演员：春夏、蔡洁与田蕊妮，巧合的是三人也都曾拿到或提名过香港金像奖，可谓是实力与外在兼具。









“她们”特辑云集了内地、香港当红的三位女演员：春夏、蔡洁与田蕊妮，巧合的是三人也都曾拿到或提名过香港金像奖，可谓是实力与外在兼具。影片中内地90后小花春夏饰演古天乐的母亲，即吴镇宇的妻子。





“她是一个非常温柔善良的角色，她有她的天真，但是作为一个母亲的身份，她有非常坚强非常坚韧的性格，撑起了这个家庭。”演绎这样一个超越自己年龄的角色，可谓难度不小，而春夏在片中的表现也不负期待，呈现出自己作为演员的另一面，并得到了一众业内人士及观众的认可。

编辑：隐饮