网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《脱皮爸爸》曝“她们”女演员特辑

春夏蔡洁田蕊妮 金像奖提名女星同台飙戏

2018-03-28 16:27:25 来源：Mtime时光网

《脱皮爸爸》曝光“她们”女演员特辑，电影里云集内地、香港当红的三位女演员：春夏、蔡洁与田蕊妮，巧合的是三人也都曾拿到或提名过香港金像奖，可谓是实力与外在兼具。
       

《脱皮爸爸》女演员特辑

时光网讯 奇幻温情电影《脱皮爸爸》曝光了“她们”特辑，三位女演员依次亮相：其中春夏跨年龄出演古天乐的妈妈，难度颇高；蔡洁田蕊妮则在电影里为了古天乐明争暗斗，看点十足。影片上映近一周，春夏也在此号召大家走进影院观看这部由她主演的电影：“这部电影是一部非常温情的家庭电影，很适合一个人去看，也适合全家人去看。”

       据悉，影片由香港导演司徒慧焯执导，吴镇宇、古天乐领衔主演，春夏、蔡洁、田蕊妮等联袂出演，费曼特别出演。《脱皮爸爸》曾入围第29届东京国际电影节和第19届意大利乌甸尼远东电影节主竞赛单元，吴镇宇亦凭本片获第36届香港电影金像奖最佳男主角提名，影片正在全国热映中。

       “她们”特辑云集了内地、香港当红的三位女演员：春夏、蔡洁与田蕊妮，巧合的是三人也都曾拿到或提名过香港金像奖，可谓是实力与外在兼具。影片中内地90后小花春夏饰演古天乐的母亲，即吴镇宇的妻子。

       “她是一个非常温柔善良的角色，她有她的天真，但是作为一个母亲的身份，她有非常坚强非常坚韧的性格，撑起了这个家庭。”演绎这样一个超越自己年龄的角色，可谓难度不小，而春夏在片中的表现也不负期待，呈现出自己作为演员的另一面，并得到了一众业内人士及观众的认可。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 脱皮爸爸
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

脱皮爸爸

脱皮爸爸 (2018)

6.9

导演：司徒慧焯

主演：吴镇宇 古天乐

春夏

春夏

Jessie Li

职业：演员
蔡洁

蔡洁

Jacky Cai

职业：演员
田蕊妮

田蕊妮

Kristal Tin

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

银幕机甲盘点，直男有必要了解一下

《环太平洋2》上映回顾我们的机甲情结

“我来组成头部！”
2

巨石强森很忙！好莱坞六大公司通吃

超过10部电影等他开工 2024年竞选总统！

强森很忙，近年来他已经把好莱坞六大公司的电影都主演了..
3

美队你还好么？WonderCon漫展直击

Coser五花八门各显神通 超级英雄最受追捧

36
话不多说，COSER们已经摆好了各种poss，大家尽情拍照吧..
4

华语科幻片"明日战记"预告现末日废墟

古天乐身着动力装甲 外星生物侵蚀地球

华语科幻片《明日战记》预告曝光，古天乐、刘青云、刘嘉..
5

克里斯·埃文斯表示将不再出演美队

今秋"复仇者联盟4"补拍将是最后一次穿战衣

克里斯埃文斯表示《复联4》的补拍结束后，他与漫威的合..

查看更多