楚原1958年踏入香港电影界，距今已有60年。楚原导演生涯作品超过100部，代表作还有《七十二家房客》《流星蝴蝶剑》《楚留香》等等，是香港电影史上重要的导演之一。

第37届香港电影金像奖宣传海报



时光网讯 香港电影金像奖组委会宣布，第37届金像奖终身成就奖的获得者是导演楚原。金像奖组委会今天还发布了一款楚原的单人海报，以及一张本届金像奖的宣传海报，30位入围的电影人齐齐亮相。据悉，本届金像奖定于4月15日晚举行颁奖典礼。

















这个阶段的楚原导演，各种类型片都有涉及，而且出手极快，比如在1967年他就导演完成了8部电影上映，这也体现了当时香港电影产业多与快的特点。楚原当时执导的电影，多数都能保证商业卖座，而且娱乐性极高，他的很多作品产生的影响力在今天的香港电影中也能感受到。





























楚原作为香港电影史上的重要导演，经历并推动了香港电影1960~1980年代的发展，他所执导的多部经典电影直到今天仍被影迷津津乐道，香港电影金像奖颁发给他这座终身成就奖，实至名归。