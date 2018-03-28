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导演楚原获得香港金像奖终身成就奖

邵氏公司台柱级导演 代表作《楚留香》

2018-03-28 16:43:27 来源：Mtime时光网

楚原1958年踏入香港电影界，距今已有60年。楚原导演生涯作品超过100部，代表作还有《七十二家房客》《流星蝴蝶剑》《楚留香》等等，是香港电影史上重要的导演之一。
第37届香港电影金像奖宣传海报

　　时光网讯 香港电影金像奖组委会宣布，第37届金像奖终身成就奖的获得者是导演楚原。金像奖组委会今天还发布了一款楚原的单人海报，以及一张本届金像奖的宣传海报，30位入围的电影人齐齐亮相。据悉，本届金像奖定于4月15日晚举行颁奖典礼。

　　楚原1934年生于广东广州，其后辗转去到香港。1958年，24岁的楚原执导了电影处女作《湖畔草》，距今已有60年。楚原导演生涯作品超过100部，代表作还有《七十二家房客》《流星蝴蝶剑》《楚留香》等等。在1970年代，他在邵氏电影公司是和张彻、李翰祥齐名的大导演。


　　楚原的演艺生涯大概可以分成三个阶段，第一阶段是1958年~1970年，在这12年左右的时间里，楚原合作的电影公司比较多，比如国泰、光艺等等。他的作品风格也比较杂糅，有偏文艺的影片，比如《湖畔草》《可怜天下父母心》等等；也有侧重于商业的电影，比如《黑玫瑰》《黑玫瑰与黑玫瑰》《我爱紫罗兰》《玉女添丁》等等。

　　这个阶段的楚原导演，各种类型片都有涉及，而且出手极快，比如在1967年他就导演完成了8部电影上映，这也体现了当时香港电影产业多与快的特点。楚原当时执导的电影，多数都能保证商业卖座，而且娱乐性极高，他的很多作品产生的影响力在今天的香港电影中也能感受到。

　　第二阶段是1971年~1985年，这个阶段的楚原导演加盟了邵氏电影公司，因为有了更大的平台，导演的电影不仅产生高票房，而且还有更大的影响力。1973年他执导完成的《七十二家房客》是当年的票房冠军，让邵氏与嘉禾的票房大战中扳回一局。


　　之后楚原转战武侠片领域，与古龙、狄龙形成一个铁三角，先后执导了《楚留香》《多情剑客无情剑》《白玉老虎》《萧十一郎》《蝙蝠传奇》等多部叫好叫座的武侠电影，除了狄龙之外，他还合作过尔冬升、傅声等明星，拍过《三少爷的剑》《绝代双骄》等作品。毫无疑问，楚原是1970年代邵氏公司台柱级的导演。


　　第三阶段是1986年~2001年，在邵氏电影公司宣布停产电影，转战电视剧制作以后，楚原也开始和嘉禾电影公司合作，甚至还转型成为演员，不过也属于玩票性质。在成龙的《警察故事》中他就饰演大反派朱滔，令人印象深刻。

　　楚原最近一部执导的电影是周星驰主演的《小偷阿星》（1990），他最近一次出演的电影是杨千嬅的《玉女添丁》（2001）。很巧合的是，《玉女添丁》在1968年楚原曾经执导过一版，新版《玉女添丁》请楚原来出演，也是一次致敬。

　　楚原作为香港电影史上的重要导演，经历并推动了香港电影1960~1980年代的发展，他所执导的多部经典电影直到今天仍被影迷津津乐道，香港电影金像奖颁发给他这座终身成就奖，实至名归。

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 楚原 香港电影金像奖 楚留香 七十二家房客
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相关电影/影人

楚原

楚原

Yuen Chor

职业：导演 | 编剧 | 演员 | 制作人
第37届香港电影金像奖

第37届香港电影金像奖 (2018)

0.0
湖畔草

湖畔草 (1959)

-1.0

导演：楚原

主演：嘉玲 南红

七十二家房客

七十二家房客 (1973)

7.4

导演：楚原

主演：胡锦 沈殿霞

流星·蝴蝶·剑

流星·蝴蝶·剑 (1976)

7.5

导演：楚原

主演：井莉 谷峰

楚留香

楚留香 (1977)

7.5

导演：楚原

主演：狄龙 徐少强

可怜天下父母心

可怜天下父母心 (1960)

7.6

导演：楚原

主演：张活游 黎小田

黑玫瑰

黑玫瑰 (1965)

-1.0

导演：楚原

主演：陈宝珠 谢贤

黑玫瑰与黑玫瑰

黑玫瑰与黑玫瑰 (1966)

-1.0

导演：楚原

主演：陈宝珠 南红

我爱紫罗兰

我爱紫罗兰 (1966)

-1.0

导演：楚原

主演：张清 李香琴

玉女添丁

玉女添丁 (1968)

-1.0

导演：楚原

主演：陈宝珠

多情剑客无情剑

多情剑客无情剑 (1977)

7.1

导演：楚原

主演：狄龙 岳华

白玉老虎

白玉老虎 (1977)

7.2

导演：楚原

主演：狄龙 谷峰

楚留香之蝙蝠传奇

楚留香之蝙蝠传奇 (1984)

-1.0

导演：萧笙

主演：苗侨伟 翁美玲

萧十一郎

萧十一郎 (1978)

7.8

导演：楚原

主演：狄龙 井莉

三少爷的剑

三少爷的剑 (1977)

7.0

导演：楚原

主演：尔冬升 凌云

小偷阿星

小偷阿星 (1990)

6.4

导演：楚原

主演：周星驰 胡慧中

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