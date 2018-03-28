时光网讯 香港电影金像奖组委会宣布，第37届金像奖终身成就奖的获得者是导演楚原。金像奖组委会今天还发布了一款楚原的单人海报，以及一张本届金像奖的宣传海报，30位入围的电影人齐齐亮相。据悉，本届金像奖定于4月15日晚举行颁奖典礼。
楚原1934年生于广东广州，其后辗转去到香港。1958年，24岁的楚原执导了电影处女作《湖畔草》
，距今已有60年。楚原导演生涯作品超过100部，代表作还有《七十二家房客》《流星蝴蝶剑》《楚留香》
等等。在1970年代，他在邵氏电影公司是和张彻、李翰祥齐名的大导演。
这个阶段的楚原导演，各种类型片都有涉及，而且出手极快，比如在1967年他就导演完成了8部电影上映，这也体现了当时香港电影产业多与快的特点。楚原当时执导的电影，多数都能保证商业卖座，而且娱乐性极高，他的很多作品产生的影响力在今天的香港电影中也能感受到。
第二阶段是1971年~1985年，
这个阶段的楚原导演加盟了邵氏电影公司，因为有了更大的平台，导演的电影不仅产生高票房，而且还有更大的影响力。1973年他执导完成的《七十二家房客》
是当年的票房冠军，让邵氏与嘉禾的票房大战中扳回一局。
第三阶段是1986年~2001年，
在邵氏电影公司宣布停产电影，转战电视剧制作以后，楚原也开始和嘉禾电影公司合作，甚至还转型成为演员，不过也属于玩票性质。在成龙的《警察故事》
中他就饰演大反派朱滔，令人印象深刻。
楚原最近一部执导的电影是周星驰主演的《小偷阿星》
（1990），他最近一次出演的电影是杨千嬅的《玉女添丁》（2001）。很巧合的是，《玉女添丁》在1968年楚原曾经执导过一版，新版《玉女添丁》请楚原来出演，也是一次致敬。
楚原作为香港电影史上的重要导演，经历并推动了香港电影1960~1980年代的发展，他所执导的多部经典电影直到今天仍被影迷津津乐道，香港电影金像奖颁发给他这座终身成就奖，实至名归。