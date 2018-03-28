实际上影片早在二月份就已经官方宣布杀青，但导演克里斯托夫·迈考利和主演汤姆·克鲁斯以及部分剧组成员还是在几天前完成了最后一次拍摄。





阿汤哥在INS上晒出了扒直升机的新姿势，同时还对剧组的所有演职员以及阿布扎比当地的人们表达了感谢。





导演迈考利则在INS上写道“161天拍摄结束。对令人难以置信的一切，为了你们的耐心和和坚韧，我们深表感激“，随后也对为影片拍摄提供帮助的阿布扎比电影委员会和UAE武装部队表达了真挚的感谢。





实际上影片早在二月份就已经官方宣布杀青，但导演克里斯托夫·迈考利和主演汤姆·克鲁斯以及部分剧组成员还是在几天前完成了最后一次拍摄。





导演迈考利在INS上描述了当时的情况，“还剩下最后一个镜头，在25000英尺高空，以每小时200英里的速度，每天只有三分钟可以拍摄的最佳时间……”





这场戏中，阿汤哥要从25000英尺的高空跳下，为了捕捉黄昏时分金黄色的光线，他们只有三分钟的时间。阿汤哥在不久前曾经发过一张剧照，展现了这惊险一刻。





在这一集中，伊桑·亨特（阿汤哥饰）将和他的“不可能的任务”（IMF）小分队——包括亚历克·鲍德温、西蒙·佩吉与文·瑞姆斯等人在内一起，以及与一些观众们熟悉的面孔（米歇尔·莫娜汉、丽贝卡·弗格森）相聚，共同解决这个世界要面对的又一次危机。“大超”亨利·卡维尔与《黑豹》中的“皇太后”安吉拉·贝塞特也均加盟本片。





该片将于7月27日与北美观众见面，中国内地有望引进。





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