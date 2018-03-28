《青春不留白》曝主演定妆照，宦宇、高雪儿、马祥睿等“小鲜肉”“小鲜花”组成的主演阵容青春气息十足，该片聚焦90后人群的就业、工作、奋斗故事。













相对于女主的恬雅文静，女二号黄映莹则造型前卫、个性反叛，透出典型的“我就是我”的90后气质……值得一提的是，山东卫视著名主持人武文则成了《青春不留白》的“孩子王”。片中的他，身穿西式背心，手持书本，完全是一个当代高校里年轻一点的“叫兽”形象。从年龄上来看，成了该片压轴的“实力派偶像”。

编辑：隐饮