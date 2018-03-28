与近几年流行的国产青春片不同，《青春不留白》
不再局限于青春懵懂的脆弱爱情，而是首次聚焦于大学毕业生所普遍面对的就业、工作、奋斗等问题进行深度挖掘和残酷写真，展示了一群生活在美丽海滨的大学生不甘平庸，扬起青春的风帆、破浪前行、协力创业的感人故事。以全新的视角解密了真正的90后人群所流行和追求的普世价值观，并且泪点、笑点齐飞。
在《青春不留白》
发布的定妆照中，饰演男一号王国栋的宦宇，一身帅气的风衣，颇有企业家的风范。饰演女一号的是中戏新生代的“清纯女神”高雪儿。只见她整体造型娇俏明媚，抿嘴浅笑，如春风化雨润入心田；反一号马祥睿则眉头拧成川字，与其他同龄人相比少了些单纯无邪，似乎承受着很大的压力；而扮演男主角好兄弟的嘉男海林，衣服上大面积的粉色极为抢眼，颇有点有些“鸟枪换娘炮”的姿态，让观众对其“人设”满怀猜想。
相对于女主的恬雅文静，女二号黄映莹则造型前卫、个性反叛，透出典型的“我就是我”的90后气质……值得一提的是，山东卫视著名主持人武文则成了《青春不留白》的“孩子王”。片中的他，身穿西式背心，手持书本，完全是一个当代高校里年轻一点的“叫兽”形象。从年龄上来看，成了该片压轴的“实力派偶像”。
编辑：隐饮