网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《青春不留白》曝主演定妆照

聚焦90后创业故事 主演高雪儿宦宇青春动人

2018-03-28 16:59:53 来源：Mtime时光网

《青春不留白》曝主演定妆照，宦宇、高雪儿、马祥睿等“小鲜肉”“小鲜花”组成的主演阵容青春气息十足，该片聚焦90后人群的就业、工作、奋斗故事。
       时光网讯 由著名导演尹大为执导的励志轻喜剧《青春不留白》官方首次发布定妆照。只见宦宇高雪儿马祥睿陈俊宇嘉男海林、黄映莹等组成的主演阵容青春逼人。

       与近几年流行的国产青春片不同，《青春不留白》不再局限于青春懵懂的脆弱爱情，而是首次聚焦于大学毕业生所普遍面对的就业、工作、奋斗等问题进行深度挖掘和残酷写真，展示了一群生活在美丽海滨的大学生不甘平庸，扬起青春的风帆、破浪前行、协力创业的感人故事。以全新的视角解密了真正的90后人群所流行和追求的普世价值观，并且泪点、笑点齐飞。

       在《青春不留白》发布的定妆照中，饰演男一号王国栋的宦宇，一身帅气的风衣，颇有企业家的风范。饰演女一号的是中戏新生代的“清纯女神”高雪儿。只见她整体造型娇俏明媚，抿嘴浅笑，如春风化雨润入心田；反一号马祥睿则眉头拧成川字，与其他同龄人相比少了些单纯无邪，似乎承受着很大的压力；而扮演男主角好兄弟的嘉男海林，衣服上大面积的粉色极为抢眼，颇有点有些“鸟枪换娘炮”的姿态，让观众对其“人设”满怀猜想。

       相对于女主的恬雅文静，女二号黄映莹则造型前卫、个性反叛，透出典型的“我就是我”的90后气质……值得一提的是，山东卫视著名主持人武文则成了《青春不留白》的“孩子王”。片中的他，身穿西式背心，手持书本，完全是一个当代高校里年轻一点的“叫兽”形象。从年龄上来看，成了该片压轴的“实力派偶像”。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 青春不留白 定妆照
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

青春不留白

青春不留白 (2018)

0.0

导演：尹大为

主演：宦宇 高雪儿

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

银幕机甲盘点，直男有必要了解一下

《环太平洋2》上映回顾我们的机甲情结

“我来组成头部！”
2

巨石强森很忙！好莱坞六大公司通吃

超过10部电影等他开工 2024年竞选总统！

强森很忙，近年来他已经把好莱坞六大公司的电影都主演了..
3

美队你还好么？WonderCon漫展直击

Coser五花八门各显神通 超级英雄最受追捧

36
话不多说，COSER们已经摆好了各种poss，大家尽情拍照吧..
4

华语科幻片"明日战记"预告现末日废墟

古天乐身着动力装甲 外星生物侵蚀地球

华语科幻片《明日战记》预告曝光，古天乐、刘青云、刘嘉..
5

克里斯·埃文斯表示将不再出演美队

今秋"复仇者联盟4"补拍将是最后一次穿战衣

克里斯埃文斯表示《复联4》的补拍结束后，他与漫威的合..

查看更多