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爱德华诺顿称火灾并非"布鲁克林"剧组所致

37岁消防员不幸去世 剧组将为其家人提供帮助

2018-03-28 17:08:17 来源：Mtime时光网

爱德华·诺顿执导的电影《布鲁克林孤儿》拍摄地所在公寓建筑物发生火灾。37岁的消防员迈克尔·R·戴维森不幸去世。近日，诺顿在社交网络上正式发声，澄清火灾不是剧组人员造成的
　　时光网讯  美国西部时间3月22日晚上11点，爱德华·诺顿执导的电影《布鲁克林孤儿》拍摄地所在公寓建筑物发生火灾。37岁的消防员迈克尔·R·戴维森在扑救过程中不幸去世。日前，一对居住在起火建筑中的夫妇对诺顿制片公司Class 5 Productions提出数百万美元的诉讼，称在火灾发生时没有得到警告。也有媒体报道中暗示火灾是由拍电影引起。

　　近日，诺顿在社交网络上正式发声，澄清火灾不是剧组人员造成的。他希望事故调查报告尽快出炉，能为剧组减少名誉损失。

　　诺顿说，一些新闻媒体报道说这场大火是剧组引发的，并非如此。火灾似乎始于建筑物所在地的地下室，当时剧组正在一间酒吧和一间公寓内拍摄，工作人员发现片场充斥着烟雾。媒体报道，诺顿是第一个闻到烟雾并报警的人，但实际上他当时正在建筑物外组织另一场拍摄。

　　是助理导演和工作人员迅速采取行动，试图找出烟雾的来源，疏散人员，然后将剧组的设备和车辆移开，以便消防员有明确的通道开进来灭火。诺顿说：“如果我们的团队没有注意到这种情况，并以他们难以置信的速度疏散人员并通知消防部门，我相信上面这栋楼的居民都将会死亡。”

不幸去世的救火英雄戴维森

　　目前《布鲁克林孤儿》剧组已经停工，制片人需要研究一下如何继续拍摄工作。去世的消防员戴维森留下遗孀和四个孩子，剧组将帮助他们还清所有贷款，并在合适的时候告知外界他的家人想要接受哪种帮助，相关部门还为这位救火英雄设置了专门的救助基金。

   编辑：hello王小羊

关键词： 爱德华诺顿 布鲁克林孤儿 火灾
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布鲁克林孤儿

布鲁克林孤儿 (2019)

-1.0

导演：爱德华·诺顿

主演：爱德华·诺顿

爱德华·诺顿

爱德华·诺顿

Edward Norton

职业：演员 | 制作人

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