爱德华·诺顿执导的电影《布鲁克林孤儿》拍摄地所在公寓建筑物发生火灾。37岁的消防员迈克尔·R·戴维森不幸去世。近日，诺顿在社交网络上正式发声，澄清火灾不是剧组人员造成的





近日，诺顿在社交网络上正式发声，澄清火灾不是剧组人员造成的。他希望事故调查报告尽快出炉，能为剧组减少名誉损失。





诺顿说，一些新闻媒体报道说这场大火是剧组引发的，并非如此。火灾似乎始于建筑物所在地的地下室，当时剧组正在一间酒吧和一间公寓内拍摄，工作人员发现片场充斥着烟雾。媒体报道，诺顿是第一个闻到烟雾并报警的人，但实际上他当时正在建筑物外组织另一场拍摄。





是助理导演和工作人员迅速采取行动，试图找出烟雾的来源，疏散人员，然后将剧组的设备和车辆移开，以便消防员有明确的通道开进来灭火。诺顿说：“如果我们的团队没有注意到这种情况，并以他们难以置信的速度疏散人员并通知消防部门，我相信上面这栋楼的居民都将会死亡。”



