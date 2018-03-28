《游戏之夜》的两位导演和我们分享了他们在执导影片时，各自面临的挑战和付出。还谈到了合作编剧《蜘蛛侠：英雄归来》给予他们的启发。

《游戏之夜》于2月23日北美上映 在好莱坞，喜剧搭档是一项拥有数十年历史的传统，著名的组合有梅尔·布鲁克斯和卡尔·雷纳，迈克·尼科尔斯和伊莲·梅，吉恩·怀尔德和理查德·普赖尔，沃尔特·马修和杰克·莱蒙等等，但是有多少喜剧导演的组合呢？恐怕相比幕前来说，幕后导演的组合要少见得多。 在好莱坞，喜剧搭档是一项拥有数十年历史的传统，著名的组合有梅尔·布鲁克斯和卡尔·雷纳，迈克·尼科尔斯和伊莲·梅，吉恩·怀尔德和理查德·普赖尔，沃尔特·马修和杰克·莱蒙等等，但是有多少喜剧导演的组合呢？恐怕相比幕前来说，幕后导演的组合要少见得多。









时光网最近来到《游戏之夜》位于乔治亚洲亚特兰大的片场探班，两位导演趁着布景的空闲，和我们聊了聊他们的这部新片，他和我们分享了他们在执导影片时，各自面临的挑战和付出。此外，他们还谈论了这部由杰森·贝特曼和瑞秋·麦克亚当斯主演的新片的风格和基调。而他们在个人生活和工作中建立起的亲密合作，也同时影响着他们在执导电影时的不同分工。





合作超过十年 “分歧可以帮助我们完成作品”









乔纳森·戈德斯特因 ：有很多有趣的经验。我们在一起写作已经超过10年了，拍摄《假期历险记》的时候也学到了很多东西，很开心我们能再次回到亚特兰大拍摄新片。《游戏之夜》在某些方面是一部更具野心的电影。我们非常关注影片的呈现，也尝试去树立一个具体的基调，所以我们在这上面花费了更多的时间。我们每天至少要工作12个小时，差不多吧，有时工作时间会更长，我们一起在工作中度过了许多夜晚。



《游戏之夜》片场照：达利和戈德斯特因两位编剧兼导演已经合作超过十年

约翰·弗朗西斯·达利 ：我们之间已经建立了非常紧密的合作关系，我认为像这样的电影，我们会更加注意去以我们想要的具体方式来呈现，这也帮助我们能够更好地交流。实际上我们非常了解对方，在一起工作很长时间，更有助于我们之间的了解。





时光网：你们认识多久了？





约翰·弗朗西斯·达利： 从2001年开始我们就认识对方了，当时我们在为一个叫做“The Geena Davis Show”的节目工作，乔纳森是节目的特约编剧，我是演员。





乔纳森·戈德斯特因 ：这个节目应该只有美国人知道，所以你们应该都没看过。





约翰·弗朗西斯·达利 ：所以，别表现出一副你知道这个节目的样子。但是通过这个节目，我们发现我们彼此很合拍，拥有相似的幽默感。我们在小时候都拍过简单的电影，所以我们决定尝试一下合作，一起写一部剧情片。我们当时不知道这个剧本最后会怎么样，但是事实是我们把它卖出去了，这件事差不多就是我们编剧生涯的开端，然后后来我们又尝试当导演了。





时光网：所以你们之间一般情况下很少有争执？





乔纳森·戈德斯特因： 很少，如果有，那也是前期阶段。如果我们之间有分歧，我们会交流把它解决掉。我们在拍摄电影前，会做很多的准备，所以我们对当下所做的一切都有很清晰的思路，而且我们一直是步调一致的。毕竟你不想演员就绪后还搞不清楚导演的想法。





约翰·弗朗西斯·达利 ：是的，我们很多时候都拥有一样的想法，但当然我们是两个不同的人，所以我们也会拥有不同的观念和想法，但我认真分歧可以帮助我们完成作品，因为我们能确保所有事物的周全，而这可能是单一导演无法做到的。





乔纳森·戈德斯特因 ：当我们在写作时，我们会在各自的家里，通过Skype交流，所以我们没必要始终待在一起。《游戏之夜》是一部强度很大的作品，制作时间有8周，而每天我们都要到场工作，这对我们来说非常棒，但同时也非常有挑战性。





如何从编剧转型导演？ 经历《蜘蛛侠：英雄归来》的巨大考验





时光网：编剧和导演两份工作在你们看来哪个更具挑战性？





约翰·弗朗西斯·达利 ：编剧和导演工作都充满挑战。编剧难的地方就是，你基本上要构思出一个世界，在你创作出它之前，它是不存在的。而导演，你要把被构思出来的世界变成现实。这意味着在时间上，具有更大的强度，当你在身兼导演和编剧两个工作时，你需要更专注一些，但同时你也会拥有更多乐趣。我会说我更喜欢导演这个工作，因为这个过程，你能真正地让故事实现丰满。





乔纳森·戈德斯特因 ：你可以理解为，编剧比导演简单很多，电影里有场戏，基本上用一页纸就能写完，但是你需要花一天半的时间把它拍出来。所以有时把你写过的东西变成现实，是一项更复杂的工作。



两位导演在合作执笔《蜘蛛侠：英雄归来》的过程中获益良多

时光网：你们从合作的编剧身上学到过什么帮助你从编剧转型导演的经验吗？









乔纳森·戈德斯特因 ：我们在写《蜘蛛侠》的时候，度过了很有趣的一段时光，而这部电影本身也刺激我们，想要在这个故事中写进更多的情节。执导这部电影意味着更宏大、更复杂的工作。而《游戏之夜》相比较于那些超级英雄电影，体量就小很多了。



瑞秋麦克亚当斯让人耳目一新 “她是一个天生的喜剧演员”





时光网：杰森也提到他最开始考虑自己执导。那么他作为制片人，给影片带来了什么？





约翰·弗朗西斯·达利 ：他本身就是个导演，我认为每一个导演在思考某些事情时，都有权利或需求提出自己的意见，制片人也同样如此。所以我们非常欢迎他们提出意见，因为我们非常尊重他的作品，无论是以演员还是导演身份参与的作品。





时光网：瑞秋为她的角色表现出了一种非常真实的甜美感，她在影片中有让人耳目一新的地方，恰巧在于她之前很少出演喜剧，为数不多的喜剧作品包括《贱女孩》和《婚礼傲客》。瑞秋是不是一直都是这部影片的理想人选？





约翰·弗朗西斯·达利 ：当然了，她排在我们演员名单的第一位，她是一个天生的喜剧演员。我认为她在喜剧作品中的表演非常出色，这部电影上映后，你会看到她更多的喜剧天赋。



瑞秋·麦克亚当斯在片中展现了极高的喜剧天赋

乔纳森·戈德斯特因 ：我们这部电影中找到的演员，大部分都不是你在喜剧中经常看到的。比如凯尔·钱德勒、杰弗里·怀特、杰西·普莱蒙等等，他们都是非常有才的剧情片演员。





拥有一群能够将事物演绎得无比真实的演员后，我们再把故事用一种有趣的方式写出来，或者你把他们放在一个有趣的情景之中，这样的方式所产生出的惊喜要比你直接启用喜剧演员，来得更强烈，对我们来说也会更有趣。你在大银幕上看到喜剧演员，你就会预期他们会搞笑。但是如果换成这些演员，你会惊讶于他们的幽默之处。





约翰·弗朗西斯·达利 ：这同时也意味着更大的风险。我们的核心卡司是一群会搞笑的演员，然后围绕他们的是一群剧情片演员，这也让电影里的世界更接地气，也更合理，同时让所有环节风险性更大一些，因为主角所处的喜剧环节，不是每个人都能适应并且能够融入的。





他们的故事发生在真实的世界，在真实世界里，人会死的。我认真的增添了影片的喜剧效果，因为你在观看的时候，会非常紧张地跟进剧情，想要知道这些角色是否都是平安无事的。





时光网：你们要帮助演员建立起熟悉的氛围，营造出亲密的友情，同时要实现你们想要达到的影片风格和节奏，这个过程对你们来说，有多难？





乔纳森·戈德斯特因 ：对我们来说，在六个主角之间建立起联系至关重要，要让他们看上去像是彼此熟悉的老友。因为每次你看电影时，遇到类似“这些演员就是被凑到了一起，这些戏是他们在片场第一天碰面的时候拍出来的吧”的情景时，都会感到出戏。





我们来到亚特兰大之前，在洛杉矶进行了一些简单的排练。在正式开拍的第一天，几位主演聚在一起的时候，你能感受到他们之间的情感连接，他们能够即兴地交流，也能玩得很好。作为导演，有时是件挺痛苦的事情，因为你会和每个人都发生争吵。而在这部电影里，演员们都很有趣，每天就好像“好吧，我们要工作了然后把这场戏拍好”的状态。最终，这也帮助电影达到了最好的效果。



《游戏之夜》剧照

约翰·弗朗西斯·达利 ：我们没有要求他们做太多的排练，所以这里就存在一种担心，好像我们在把不同风格类型的角色塞到一部电影里，必须要面对各种争吵，但是我们非常高兴也非常惊喜地发现，他们每个人之间相处得都很好，每一对组合都拥有不同的化学反应。尤其是莎朗·豪根和比利·马格努森，他们现在已经成了好哥们儿了。





乔纳森·戈德斯特因 ：而且他们是完全不同类型的人。他们非常不同，但是他们现在成了好朋友，真让人开心。拍电影的时候，有很多交流和交往的机会。





约翰·弗朗西斯·达利 ：是的，当你来到片场后，你就没有什么下班回家陪家人的借口了，你被困在剧组这个小圈子内，从很多方面来看，这有助于演员之间彼此的熟悉。



