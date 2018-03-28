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警匪片《低压槽》曾是一部不能过审的电影

于冬爆料：连古天乐也拿“渣渣辉”没办法

2018-03-28 17:54:57 来源：Mtime时光网

于冬爆料：“家辉导演的那部鬼片， 我不敢投，因为是内地不能放的题材，这部《低压槽》也曾是一部基本上不能过审的电影，把贪念、欲望写的淋漓尽致，看完片会觉得生活没有希望。”
（本文来自影视生活第一站 时光网）  



　　时光网讯  “大家好，我是这部戏的导演。”此处有笑声，因为少说了三个字“渣渣辉”。

　　今天由张家辉导演的警匪动作片《低压槽：欲望之城》举办发布会，出品人于冬爆料：“家辉导演的那部鬼片（《陀地驱魔人》）， 我不敢投，因为是内地不能放的题材，这部《低压槽》也是一部基本上不能过审的电影，把贪念、欲望写的淋漓尽致，看完片的观众会觉得生活没有希望，所以我给家辉提了非常多的意见，像著名的古天乐也是这部戏的幕后老板，给他提意见他都不听，那些老板都给我打电话，让我劝他。好在家辉听我的，对影片做了修改，顺利通过。”

　　发布会上于冬又开始“自卖自夸”：“《低压槽》是今年五一档投资制作规模最大的影片，前不久徐峥一部片子（《幕后玩家》）也放在这个档期，我都捏他一把汗。当然他那部也很好，但我们这部更是硬菜。”



　　电影女主角是徐静蕾，演幕后boss宫田美慧子，跟张家辉是相爱相杀的关系。老徐直言：“感谢家辉哥让我演一个坏人，终于有人看出了我女流氓的本质。”片中徐静蕾的金黄发色造型与以往反差很大。她自曝：“我这人自拍不是很多，自从戴了那个头套，成天都在自拍发给各种人看。”

　　张家辉称这是自己有意为之：“我故意邀请她拍一个观众从没看过的角色，包括何炅、余男的角色都是这样”。当谈到片中主角于秋时，张家辉说：“我当警察的心愿就是希望能够成为像于秋一样的警察，至于于秋是怎样的警察，就要大家走进影院看片就知道了。”

　　《低压槽》是张家辉首部在内地公映的导演作品，他自曝最不喜欢的天气现象就是“低压槽”，也曾解释过片名的含义：“每次低压槽来临，天气就会变坏，躲不开。用低压槽作为隐喻，正如同人躲不过要和邪恶对决。”



　　张家辉此前曾执导过《盂兰神功》、《陀地驱魔人》，凭借后者还提名了金像奖新晋导演奖。谈到“导演戏路”，他坦言：“其实我对当导演一点野心都没有，第一次拍电影（《盂兰神功》）在香港票房不错，但我知道自己并没有尽力，我对不起看这部片的观众。所以第二部（《陀地驱魔人》）又拍了鬼片，我想用尽全力，作为看我第一部片的观众的赔偿。之后制片方又找我拍《陀地驱魔人2》，其实我一直挺怕鬼的，而那时低压槽的概念就已经在我脑海里了，所以就选了这个题材。”



　　张家辉也透露了自己拍片的原则：“太商业不符合我的原则，作品当然要有个人立场，即使有比较敏感的话题在其中，也还是希望在商业中表达一些自己的个性。但如果个性没有边际的话，就需要于老板这样的人提醒我一下。”

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 低压槽 张家辉 警匪片 徐静蕾 于冬
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