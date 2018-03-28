于冬爆料：“家辉导演的那部鬼片， 我不敢投，因为是内地不能放的题材，这部《低压槽》也曾是一部基本上不能过审的电影，把贪念、欲望写的淋漓尽致，看完片会觉得生活没有希望。”

（本文来自影视生活第一站 时光网）











时光网讯 “大家好，我是这部戏的导演。”此处有笑声，因为少说了三个字“渣渣辉”。























张家辉称这是自己有意为之：“我故意邀请她拍一个观众从没看过的角色，包括何炅、余男的角色都是这样”。当谈到片中主角于秋时，张家辉说：“我当警察的心愿就是希望能够成为像于秋一样的警察，至于于秋是怎样的警察，就要大家走进影院看片就知道了。”





《低压槽》是张家辉首部在内地公映的导演作品，他自曝最不喜欢的天气现象就是“低压槽”，也曾解释过片名的含义：“每次低压槽来临，天气就会变坏，躲不开。用低压槽作为隐喻，正如同人躲不过要和邪恶对决。”























张家辉也透露了自己拍片的原则：“太商业不符合我的原则，作品当然要有个人立场，即使有比较敏感的话题在其中，也还是希望在商业中表达一些自己的个性。但如果个性没有边际的话，就需要于老板这样的人提醒我一下。”