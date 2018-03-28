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印度话题片《起跑线》上演”孟母三迁”

终极预告曝光 印度爸妈为择校也是拼了

2018-03-28 21:09:29 来源：Mtime时光网

《起跑线》发布“轻松应对”版终极预告片，跟先前的“抢先起跑”版预告片形成参照。原来印度虎妈猫爸在择校过程中并非始终焦虑，他们也在时刻调整想法和心态，由此引发的荒诞情节让人捧腹。

“轻松应对”终极预告

　　时光网讯  萨基特·乔杜里执导，伊尔凡·可汗萨巴·卡玛尔等主演的印度电影《起跑线》将于4月4日上映。今日，片方发布“轻松应对”版终极预告片，跟先前的“抢先起跑”版预告片形成参照。原来印度虎妈猫爸在择校过程中并非始终焦虑，他们也在时刻调整想法和心态，由此引发的荒诞情节让人捧腹。
 
　　“轻松应对”版终极预告片中，电视新闻主播不停渲染德里幼儿园择校竞争的激烈程度。众多家长朝着排名前五的私立名校冲刺，彻夜在学门口排起长队。服装店老板拉吉（伊尔凡·可汗 饰）和妻子米塔（萨巴·卡玛尔 饰）也忙着给女儿择校，尽管拉吉有些不以为然，“那些人没有更好的事情做了吗？总是搞什么排行榜”。

　　而公立学校这边，学生们动手布置教室、泼水玩闹、表演歌舞，不乏积极向上和欢乐活泼的一面。拉吉的邻居希亚姆表示，“上公立学校也挺好的”、“学校的录取决定不了你的幸运”。最终，拉吉和米塔也渐渐放下焦虑，以更加轻松和理性的心态对待教育“起跑线”。

　　教育话题通常带有沉重的现实性，但电影《起跑线》却用大量轻松幽默的喜剧元素化解沉重。拉吉夫妇演绎印度现代版“孟母三迁”，花式打响择校大战，鸡飞狗跳的窘迫遭遇频频戳中观众的笑点，而笑过之后，又能给同样置身择校热潮的国内观众带来另一个角度的思考。
 
　　《起跑线》在印度上映时曾引发观影热潮和社会探讨，票房和奖项均力挫《神秘巨星》，不仅拿到印度观众选择奖最佳影片，而演员伊尔凡·可汗也凭借颠覆表演获得最佳男主角殊荣。

　　伊尔凡·可汗在印度的地位不输阿米尔·汗，在国际上更实力征服好莱坞，合作《贫民窟的百万富翁》的导演丹尼·鲍伊尔评价他“有天生的直觉能够找到任何角色的精神核心”。此次，伊尔凡·可汗颠覆常见的反派形象，生动演绎疲于为女择校的小人物拉吉，让很多中国观众从他身上看到了自己。

   编辑：hello王小羊

关键词： 起跑线 终极预告
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主演：伊尔凡·可汗

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萨巴·卡玛尔

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