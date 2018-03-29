



猎鹰：灭霸才是真正的主角 你不可能让灭霸只出现三幕，然后最后打一幕就完事儿了，你得让他演了自己应得的戏份。所以我们这些卡司的关系和场景都是像大合唱一样，每个人和每个人之间都有戏。” “所以，你得让他演了自己应得的戏份。所以我们这些卡司的关系和场景都是像大合唱一样，每个人和每个人之间都有戏。”





“对于猎鹰来说，能一直当美队的支持者，跟随他的旅程，我很喜欢这种一步一步跟着他走的感觉。当我第一次遇到‘复联’成员的时候，我的想法是，‘卧槽，如果复联成员需要我，我随叫随到！’对于猎鹰来说，真是一幕比一幕更逗了。特别是当我碰见会说话的浣熊时，接下来还会有更有意思的事儿发生，这个旅程真的很有趣。”





而关于自己的角色“冬兵”，384的看法是，“冬兵现在的状态稳定多了，至少比之前强多了。我依然在发掘这个角色，你不可能一转身，一下就什么事儿都没有了，我还在发掘。”





漫威此前也因MCU电影中，塑造得稍显弱一些的反派而遭到影迷们的诟病（嗯除了洛基，不过他现在好像也不算反派了？）。看来《复联3》中不会有这个问题，让我们在新片中更加关注紫薯王吧，毕竟他在那个椅子里面坐了那么久，我们有句老话叫做，“来都来了”，是不是。











4月8号，漫威影业会在伦敦放一场“粉丝场”的《复联3》，不过现在还不清楚，是否放映的是全片。许多人猜测，因为害怕剧透，漫威也许只会给粉丝们放第一幕。可就算有着非常严格的保密措施，剧透也许还是会在所难免——记得去年SDCC的时候，泄露出的那款高糊预告片么？



