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"猎鹰"透露:"复联3"唯一的主角是"灭霸"

4月8日伦敦粉丝提前观影 尚不知是否放全片

2018-03-29 08:54:45 来源：Mtime时光网

《复仇者联盟》中的“猎鹰”安东尼·麦凯近日在接受外媒采访时透露，灭霸才是影片绝对的主角，不会让他“只出现三幕，最后打一幕”就完事了的。


　　时光网讯　今日份的《复仇者联盟3：无限战争》新闻来了，有这么大体量的卡司阵容，要是能处理好诸多“支线剧情”，方见团队功底。而导演罗素兄弟很成功的一点是，他们确保了《复联3》是一部真正“集结号”电影，形散神不散，而影片真正的“明星”——则是灭霸。

　　在Screen Rant网站近日与“384”塞巴斯蒂安·斯坦和“猎鹰”安东尼·麦凯的“复联3”片场访谈中，当被问到片中的剧情，麦凯给粉丝们提供了以下线索：“特别棒的一点是，从影片调性上来说，没有哪一个人是影片的绝对主角，这是部真正的集结号电影。我会说，如果非说谁是唯一主角的话，那应该是灭霸。我们所有人都围着他转，因为他就是最大的坏人。超级坏蛋。有史以来坏人中的战斗机。”

猎鹰：灭霸才是真正的主角

　　“所以你不可能让灭霸只出现三幕，然后最后打一幕就完事儿了，你得让他演了自己应得的戏份。所以我们这些卡司的关系和场景都是像大合唱一样，每个人和每个人之间都有戏。”

　　“对于猎鹰来说，能一直当美队的支持者，跟随他的旅程，我很喜欢这种一步一步跟着他走的感觉。当我第一次遇到‘复联’成员的时候，我的想法是，‘卧槽，如果复联成员需要我，我随叫随到！’对于猎鹰来说，真是一幕比一幕更逗了。特别是当我碰见会说话的浣熊时，接下来还会有更有意思的事儿发生，这个旅程真的很有趣。”

　　而关于自己的角色“冬兵”，384的看法是，“冬兵现在的状态稳定多了，至少比之前强多了。我依然在发掘这个角色，你不可能一转身，一下就什么事儿都没有了，我还在发掘。”

　　漫威此前也因MCU电影中，塑造得稍显弱一些的反派而遭到影迷们的诟病（嗯除了洛基，不过他现在好像也不算反派了？）。看来《复联3》中不会有这个问题，让我们在新片中更加关注紫薯王吧，毕竟他在那个椅子里面坐了那么久，我们有句老话叫做，“来都来了”，是不是。



　　4月8号，漫威影业会在伦敦放一场“粉丝场”的《复联3》，不过现在还不清楚，是否放映的是全片。许多人猜测，因为害怕剧透，漫威也许只会给粉丝们放第一幕。可就算有着非常严格的保密措施，剧透也许还是会在所难免——记得去年SDCC的时候，泄露出的那款高糊预告片么？

　　《复仇者联盟3》北美4月27日上映，中国内地定档官宣了么？没有。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 复联3 无限战争 灭霸 猎鹰
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