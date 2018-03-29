东方梦工厂启动制作音乐动画电影《奔月》，影片导演、奥斯卡得主格兰·基恩来华分享创作灵感，创造了“小美人鱼”爱丽儿等经典形象的他这次要讲述一个融合现代与传统的中国故事。



时光网讯 东方梦工厂昨日宣布启动制作全新音乐动画电影《Over The Moon》（暂译：奔月），影片讲述失去母亲的小女孩为了寻找传说中象征永恒与爱的嫦娥，自制火箭飞向月球的故事，预计将于2020年登陆中国院线，并通过Netflix海外独家播出。





创造“小美人鱼”的动画大师，

这次要讲述一个中国童话故事













基恩设计“野兽”：“我创作角色的时候经常把自己代入进去” 2012年，基恩离开迪士尼创立了自己的动画工作室格兰·基恩工作室（Glen Keane Productions），继续他在动画领域的热情和追求。





基恩离开迪士尼后也开始思考“迪士尼是一个美国的动画工作室，还是一个普世的国际工作室？”，他认为如果是一家国际的公司，“就应该帮助其他文化讲述他们的故事，而不是从美国的视角去讲述别人的故事”，正是这番思索促使他加入创作这部现代版中国经典童话的电影之中。





用音乐和舞蹈叙事

记录“买菜都能用微信”的现代生活









“我最开始加入迪士尼，当时导演办公室叫做音乐办公室，导演给你一个剧本，这个剧本是从音乐室拿来的，因为他们相信，包括音乐时间结点，包括人物一些插入点，其实都是和音乐相关”，因此基恩也希望《奔月》的整个电影也是围绕音乐进行。





基恩为谷歌大会创作的短片《二重奏》也是一次韵律与动画的美丽结合 “我们这部电影将有一部分非常中国的音乐旋律，其他的音乐可能会走在流行音乐的前沿，其中我认为编曲和舞蹈也是非常重要的。”





基恩希望自己的作品能够精准表达中国的内涵和文化。此次来到中国，他既参观美术展馆、搭乘磁悬浮列车来体验现代中国生活，又深访乌镇、南浔、豫园等地积累传统民俗文化的素材，还兴致勃勃的走进中国家庭、与当地的小学生交流共同，探寻中国家庭的生活方式为电影寻找灵感。





基恩与约翰·拉塞特共事：“他总爱拍我表情夸张画角色的样子” 走在中国的大街小巷之中，基恩会一边采风一边用自己习惯的画笔记录眼前看到的一切。“我确实是第一次来制作一个中国故事，我真的特别想要传达的是一种家庭生活。所以我想在街上走，去观察家庭，观察中国家人的相处方式、小作坊，这些元素是我想加入进去，也包括现代生活里的磁悬浮列车，还有想在走到哪你们都用微信支付，哪怕是菜场的小贩都能用微信。这些都会是我创作中想要体现的现代元素。我想在电影当中呈现今天中国生活里传统和现代的结合。”









新片《奔月》正式启动



