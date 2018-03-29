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东方梦工厂音乐动画《奔月》启动制作

创造"小美人鱼"的大师，要讲述一个中国童话

2018-03-29 10:48:45 来源：Mtime时光网

东方梦工厂启动制作音乐动画电影《奔月》，影片导演、奥斯卡得主格兰·基恩来华分享创作灵感，创造了“小美人鱼”爱丽儿等经典形象的他这次要讲述一个融合现代与传统的中国故事。

　　时光网讯 东方梦工厂昨日宣布启动制作全新音乐动画电影《Over The Moon》（暂译：奔月），影片讲述失去母亲的小女孩为了寻找传说中象征永恒与爱的嫦娥，自制火箭飞向月球的故事，预计将于2020年登陆中国院线，并通过Netflix海外独家播出。

创造“小美人鱼”的动画大师，
这次要讲述一个中国童话故事

基恩现场创作的《奔月》概念图

　　新片启动会上，前不久凭借《亲爱的篮球》摘得奥斯卡的影片导演格兰·基恩（Glen Keane）用寥寥数笔勾绘出女主角的概念图——12岁的现代中国少女Feifei有着飘扬的短发，是一位成绩优异的科技天才，抱着她心爱的太空头盔与宠物兔遥望月亮。

　　基恩曾师从“迪士尼九大元老”，他为迪士尼工作的38里曾经担任过多部迪士尼经典动画的首席动画师，创造过《小美人鱼》中的爱丽儿、《阿拉丁》中的阿拉丁、《美女与野兽》的野兽、《人猿泰山》的泰山、《风中奇缘》的宝嘉康蒂与《魔发奇缘》的乐佩等诸多家喻户晓的动画角色。

基恩设计“野兽”：“我创作角色的时候经常把自己代入进去”

　　2012年，基恩离开迪士尼创立了自己的动画工作室格兰·基恩工作室（Glen Keane Productions），继续他在动画领域的热情和追求。

　　基恩离开迪士尼后也开始思考“迪士尼是一个美国的动画工作室，还是一个普世的国际工作室？”，他认为如果是一家国际的公司，“就应该帮助其他文化讲述他们的故事，而不是从美国的视角去讲述别人的故事”，正是这番思索促使他加入创作这部现代版中国经典童话的电影之中。

用音乐和舞蹈叙事
记录“买菜都能用微信”的现代生活

基恩将科比的一份告别信化作留名奥斯卡的动画短片：“没想到他会选中我们这间刚成立的小工作室”

　　无论是迪士尼时期的音乐动画《小美人鱼》、《美女与野兽》，还是近期由约翰·威廉姆斯操刀配乐的《亲爱的篮球》，音乐元素始终在基恩参与的电影里发挥重着要作用。

　　“我最开始加入迪士尼，当时导演办公室叫做音乐办公室，导演给你一个剧本，这个剧本是从音乐室拿来的，因为他们相信，包括音乐时间结点，包括人物一些插入点，其实都是和音乐相关”，因此基恩也希望《奔月》的整个电影也是围绕音乐进行。

基恩为谷歌大会创作的短片《二重奏》也是一次韵律与动画的美丽结合

　　“我们这部电影将有一部分非常中国的音乐旋律，其他的音乐可能会走在流行音乐的前沿，其中我认为编曲和舞蹈也是非常重要的。”

　　基恩希望自己的作品能够精准表达中国的内涵和文化。此次来到中国，他既参观美术展馆、搭乘磁悬浮列车来体验现代中国生活，又深访乌镇、南浔、豫园等地积累传统民俗文化的素材，还兴致勃勃的走进中国家庭、与当地的小学生交流共同，探寻中国家庭的生活方式为电影寻找灵感。

基恩与约翰·拉塞特共事：“他总爱拍我表情夸张画角色的样子”

　　走在中国的大街小巷之中，基恩会一边采风一边用自己习惯的画笔记录眼前看到的一切。“我确实是第一次来制作一个中国故事，我真的特别想要传达的是一种家庭生活。所以我想在街上走，去观察家庭，观察中国家人的相处方式、小作坊，这些元素是我想加入进去，也包括现代生活里的磁悬浮列车，还有想在走到哪你们都用微信支付，哪怕是菜场的小贩都能用微信。这些都会是我创作中想要体现的现代元素。我想在电影当中呈现今天中国生活里传统和现代的结合。”

　　据悉，除导演格兰·基恩以外，《奔月》的幕后主创团队还包括《托斯卡纳艳阳下》与《谈谈情跳跳舞》的编剧奥黛丽·威尔斯、与基恩共同打造奥斯卡得奖短片《亲爱的篮球》的制片人吉妮·里姆；《喜福会》的制作人杨燕子将担任《奔月》的执行制片人杨燕子。

新片《奔月》正式启动

作者：RZ   编辑：RZ

关键词： 奔月 东方梦工厂 格兰·基恩
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奔月

奔月 (2020)

0.0

导演：格兰·基恩

格兰·基恩

格兰·基恩

Glen Keane

职业：演员

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