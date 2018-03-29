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《狂暴巨兽》宣布强森4月来华宣传

吴京意外现身打call 巨石强森调皮现学中文

2018-03-29 10:09:18 来源：Mtime时光网

《狂暴巨兽》宣布道恩·强森4月8号将来华宣传，在最新曝光的“巨石救猩”版预告开篇中，吴京惊喜现身教强森学中文，还不忘开个小玩笑，两大硬汉幽默互动。
       时光网讯《末日崩塌》导演布拉德·佩顿执导的好莱坞怪兽灾难片《狂暴巨兽》即将于4月13日登陆全国影院。日前官方正式宣布主演"巨石"道恩·强森将于4月8日-9日空降上海，参与电影宣传活动，届时中国粉丝又可以和这位幽默逗趣的型男硬汉嗨玩起来了。同时，该片曝光一款最新预告片，令人惊喜的是，中国演员吴京惊喜现身预告开篇，为“好哥们”强森打call，不但现教强森说中文，还不忘开个小玩笑，两大硬汉幽默互动。

       最新曝光的“巨石救猩”版预告开篇，吴京惊喜现身！这位创造了《战狼》系列的中国著名动作明星，和好莱坞时下最具人气的硬汉巨石强森惺惺相惜，为其热情打Call。吴京表示很高兴自己好兄弟强森的新电影就要在中国上映了，而强森因为即将来上海宣传，特地向吴京请教中文。

       “中国你好，很开心我又回来了！上海你好，我的新电影《狂暴巨兽》马上就要上映了，希望可以给你们带来快乐！”一长句问候学得有模有样，没想到强森还自己追加学习任务，让吴京教他如何用中文说“强森是世界上最性感的男人”，结果吴京也“皮”了一下，最后教会强森的是：“吴京比巨石强森更性感！”不得不说，两位硬汉此番幽默“套路”，令大家对影片也更添期待。

       由布拉德·佩顿执导，道恩·强森、娜奥米·哈里斯、杰弗里·迪恩·摩根、乔·曼根尼罗等明星联袂出演的好莱坞怪兽灾难巨制《狂暴巨兽》，将于4月13日登陆全国影院，同步北美上映！

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 狂暴巨兽 巨石强森 吴京
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