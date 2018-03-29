《狂暴巨兽》宣布道恩·强森4月8号将来华宣传，在最新曝光的“巨石救猩”版预告开篇中，吴京惊喜现身教强森学中文，还不忘开个小玩笑，两大硬汉幽默互动。









“中国你好，很开心我又回来了！上海你好，我的新电影《狂暴巨兽》马上就要上映了，希望可以给你们带来快乐！”一长句问候学得有模有样，没想到强森还自己追加学习任务，让吴京教他如何用中文说“强森是世界上最性感的男人”，结果吴京也“皮”了一下，最后教会强森的是：“吴京比巨石强森更性感！”不得不说，两位硬汉此番幽默“套路”，令大家对影片也更添期待。





由布拉德·佩顿执导，道恩·强森、娜奥米·哈里斯、杰弗里·迪恩·摩根、乔·曼根尼罗等明星联袂出演的好莱坞怪兽灾难巨制《狂暴巨兽》，将于4月13日登陆全国影院，同步北美上映！