此次首映礼汇集了百余位圈内大咖到场为影片加油助阵。谈及对电影《中邪》
的评价，陆川导演坦言，“真的被吓到了，导演对叙事有很高的要求，演员们的表演也真的很好，每一位都给我留下了很深的印象。”王宁则说：“影厅里观众的尖叫声此起彼伏，让我也非常享受观影过程，这部电影就像是电影中的变态辣。”高晓攀也表示“直到看到结尾，我也没有猜中剧情发展，相信这部电影给观众留下的心理阴影是深刻的。”
谈及自己创作《中邪》
的初衷，导演马凯表示自己对恐怖片的喜爱、对影片品质、深度及格局的追求，让他想拍摄这样一部西方叙事技巧和本土元素兼容的恐怖片。马凯在现场直言，“我今天一直很忐忑，历时三年、三度补拍的《中邪》终于要和大家见面了，希望大家能喜欢这部电影。”
随后导演邀请剧组六位主演，以及七位剧组工作人员上台，马凯自豪地说“这就是我们拍摄时的所有工作人员，都在台上了。”《中邪》
最初的拍摄成本仅有七万元，而其中有两万元负责治疗男主角董天文拍戏时摔伤的腰，“剩下的差不多就只有吃饭的钱了”。
此次升级版《中邪》
首度登上内地大银幕，影片播放过程中观众们的尖叫声此起彼伏，观众或连连用手捂住双眼，或被吓得猛靠座椅，更有不少女性观众被片中的恐怖镜头吓得抱作一团。这部小成本恐怖片凭借着真实的故事选材，让人仿佛身临其境的恐怖画面，让影迷看得十分过瘾。
《中邪》
聚焦民俗，片中“还人”的故事场景以及“驱邪术”等民俗元素无一不体现着本土化恐怖片的独特味道。片中替童纸人“小丽”虽出场不多，但惊悚程度却足够惊人，不少观众表示“可能要因为‘小丽’留下心理阴影了。”值得一提的是，首映活动中“小丽”也作为“神秘大咖”空降到现场，昏暗的影厅内众主创带领观众一同寻找藏在观影席座位下的“小丽”， 将片中的恐怖氛围延续到了现场。
编辑：隐饮