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恐怖片《中邪》首映礼观众尖叫不断

剧情仿若"变态辣" 陆川惊呼真的被吓到了

2018-03-29 10:33:54 来源：Mtime时光网

历时三年、三度补拍、最初拍摄成本仅有七万元的恐怖片《中邪》，3月28日举办首映礼，导演马凯携主演悉数亮相，在观影现场观众的尖叫声此起彼伏，陆川导演映后坦言，“真的被吓到了”。
       时光网讯 3月28日，恐怖电影《中邪》在京举办首映礼。导演马凯携主演冯丹菊文中学贺媛媛赵树达董天文何佳等主创悉数出席，历时三年、三度补拍，内容新升级的《中邪》终于揭开了神秘面纱，活动吸引了陆川王宁高晓攀蔡岳勋黄小蕾蔡成杰王久良李非王水林等近百位圈内大咖到场助阵。在观影现场，观众的尖叫声此起彼伏，陆川导演映后坦言，“真的被吓到了，每一位演员都给我留下了很深的印象。”

       此次首映礼汇集了百余位圈内大咖到场为影片加油助阵。谈及对电影《中邪》的评价，陆川导演坦言，“真的被吓到了，导演对叙事有很高的要求，演员们的表演也真的很好，每一位都给我留下了很深的印象。”王宁则说：“影厅里观众的尖叫声此起彼伏，让我也非常享受观影过程，这部电影就像是电影中的变态辣。”高晓攀也表示“直到看到结尾，我也没有猜中剧情发展，相信这部电影给观众留下的心理阴影是深刻的。”

       谈及自己创作《中邪》的初衷，导演马凯表示自己对恐怖片的喜爱、对影片品质、深度及格局的追求，让他想拍摄这样一部西方叙事技巧和本土元素兼容的恐怖片。马凯在现场直言，“我今天一直很忐忑，历时三年、三度补拍的《中邪》终于要和大家见面了，希望大家能喜欢这部电影。”

       随后导演邀请剧组六位主演，以及七位剧组工作人员上台，马凯自豪地说“这就是我们拍摄时的所有工作人员，都在台上了。”《中邪》最初的拍摄成本仅有七万元，而其中有两万元负责治疗男主角董天文拍戏时摔伤的腰，“剩下的差不多就只有吃饭的钱了”。

       此次升级版《中邪》首度登上内地大银幕，影片播放过程中观众们的尖叫声此起彼伏，观众或连连用手捂住双眼，或被吓得猛靠座椅，更有不少女性观众被片中的恐怖镜头吓得抱作一团。这部小成本恐怖片凭借着真实的故事选材，让人仿佛身临其境的恐怖画面，让影迷看得十分过瘾。 

       《中邪》聚焦民俗，片中“还人”的故事场景以及“驱邪术”等民俗元素无一不体现着本土化恐怖片的独特味道。片中替童纸人“小丽”虽出场不多，但惊悚程度却足够惊人，不少观众表示“可能要因为‘小丽’留下心理阴影了。”值得一提的是，首映活动中“小丽”也作为“神秘大咖”空降到现场，昏暗的影厅内众主创带领观众一同寻找藏在观影席座位下的“小丽”， 将片中的恐怖氛围延续到了现场。

       电影《中邪》将于4月4日全国公映。

   编辑：隐饮

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关键词： 中邪 马凯 陆川 首映
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