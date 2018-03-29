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内地演员高云翔涉嫌性侵在澳洲被捕

妻子疑怀二胎 和范冰冰合作新剧恐要凉凉！

2018-03-29 11:24:37 来源：Mtime时光网

内地演员高云翔涉嫌性侵在澳洲被捕，妻子董璇疑似已怀上二胎，他曾在《芈月传》里出演义渠王。高云翔尚未播出的新剧包括和范冰冰合作的《巴清传》，该剧恐怕会受到严重影响。
       时光网讯 3月29日，据澳大利亚媒体报道，一名36岁的女子向警方投诉称，周一她在悉尼香格里拉大酒店的一个房间内遭到中国男影星高云翔和另一名男子王晶（音译Jing Wang）的袭击，后两人被警方逮捕，至今仍被拘留。



        另据澳大利亚《每日电讯报》Daily Telegraph 的报道，中国电影明星高云翔在澳大利亚卷入性侵丑闻，涉嫌一起袭击事件，周三这两名年龄都在35岁的疑犯，在悉尼中央地方法院通过监狱内的视频出庭。他们的律师称，两人将作无罪辩护，并在日后申请保释。

        本周一3月26日，高云翔曾在微博中透露自己的新戏《阿那亚恋情》在澳大利亚杀青，“133天的努力，今天我们杀青了！《阿那亚恋情》这部戏我想说的太多，但是此刻脑子里却是一片空白……我想我应该去喝一杯。”随后他的微博停止更新，不知道是不是因为“喝一杯”惹的祸。



        高云翔是内地知名男演员，曾为专业足球运动员，后因腿部受伤选择了模特及表演之路。他曾主演过《宫锁连城》《多情江山》《芈月传》，最为观众所熟悉的角色应该是《芈月传》里的义渠王。

       

高云翔在《巴清传》（《赢天下》）里搭档范冰冰，是该剧的男一号

高云翔尚未播出的新剧包括和范冰冰合作的《巴清传》（原名《赢天下》），作为剧中的男一号，高云翔的戏份应该不少，此前《巴清传》曾因对历史人物故事过多演绎而招来质疑，紧急撤出跨年内地荧屏，若高云翔此次的罪名成立，恐怕这部新剧的播出会受到严重影响。

        高云翔2011年与中国女演员董璇结婚，这对夫妇在2016年6月诞下一个女儿，小名叫“小酒窝”，2017年8月，董璇曾在微博晒全家福庆结婚六周年，随后高云翔转发配文：“期待从3到4，77，我们来了”，不少网友猜测他们将会追生二胎，董璇最近现身机场时孕相明显。目前董璇尚未对此事做出回应。



        和高云翔一起陷入这场性侵风波的王晶，其身份尚未被曝光。不过，此次高云翔前往悉尼杀青的新剧《阿那亚恋情》的制片人也叫王晶，他是海宁晶美影业股份有限公司的大股东。

   编辑：隐饮

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关键词： 高云翔 董璇 范冰冰
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