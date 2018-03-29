内地演员高云翔涉嫌性侵在澳洲被捕，妻子董璇疑似已怀上二胎，他曾在《芈月传》里出演义渠王。高云翔尚未播出的新剧包括和范冰冰合作的《巴清传》，该剧恐怕会受到严重影响。











另据澳大利亚《每日电讯报》Daily Telegraph 的报道，中国电影明星高云翔在澳大利亚卷入性侵丑闻，涉嫌一起袭击事件，周三这两名年龄都在35岁的疑犯，在悉尼中央地方法院通过监狱内的视频出庭。他们的律师称，两人将作无罪辩护，并在日后申请保释。

































和高云翔一起陷入这场性侵风波的王晶，其身份尚未被曝光。不过，此次高云翔前往悉尼杀青的新剧《阿那亚恋情》的制片人也叫王晶，他是海宁晶美影业股份有限公司的大股东。