时光网讯
3月29日，据澳大利亚媒体报道，一名36岁的女子向警方投诉称，周一她在悉尼香格里拉大酒店的一个房间内遭到中国男影星高云翔
和另一名男子王晶（音译Jing Wang）的袭击，后两人被警方逮捕，至今仍被拘留。
另据澳大利亚《每日电讯报》Daily Telegraph 的报道，中国电影明星高云翔在澳大利亚卷入性侵丑闻，涉嫌一起袭击事件，周三这两名年龄都在35岁的疑犯，在悉尼中央地方法院通过监狱内的视频出庭。他们的律师称，两人将作无罪辩护，并在日后申请保释。
本周一3月26日，高云翔
曾在微博中透露自己的新戏《阿那亚恋情》在澳大利亚杀青，“133天的努力，今天我们杀青了！《阿那亚恋情》这部戏我想说的太多，但是此刻脑子里却是一片空白……我想我应该去喝一杯。”随后他的微博停止更新，不知道是不是因为“喝一杯”惹的祸。
高云翔尚未播出的新剧包括和范冰冰
合作的《巴清传》（原名《赢天下》
），作为剧中的男一号，高云翔的戏份应该不少，此前《巴清传》曾因对历史人物故事过多演绎而招来质疑，紧急撤出跨年内地荧屏，若高云翔此次的罪名成立，恐怕这部新剧的播出会受到严重影响。
高云翔2011年与中国女演员董璇
结婚，这对夫妇在2016年6月诞下一个女儿，小名叫“小酒窝”，2017年8月，董璇曾在微博晒全家福庆结婚六周年，随后高云翔转发配文：“期待从3到4，77，我们来了”，不少网友猜测他们将会追生二胎，董璇最近现身机场时孕相明显。目前董璇尚未对此事做出回应。
和高云翔一起陷入这场性侵风波的王晶，其身份尚未被曝光。不过，此次高云翔前往悉尼杀青的新剧《阿那亚恋情》的制片人也叫王晶，他是海宁晶美影业股份有限公司的大股东。