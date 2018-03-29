国产动画片《吃货宇宙》国内定档6月16日。





据悉影片构建了一个全新的美食星球，脑子里有一枚硬币的幸运饺子“一毛钱”和憨厚老实的包子“包墩墩”率领窝窝头、油条、大饼、面条、烧麦、月饼、披萨、法棍、牛角包等上百类中西面食伙伴，与意图抹去食物原味的外星邪恶势力斗智斗勇，并由此引发了一系列欢乐闹趣的爆笑故事。





激情狂欢百余面食“闹端午” 欢乐同行包子饺子组CP





“欢迎来到2123届吃货狂欢节的现场……”伴着“激情狂欢”版定档预告里的广播声音，一个欣欣向荣的食物乌托邦展现在观众眼前。





影片同时发布了一款“欢乐同行”版定档海报，法棍、油条、烧卖、月饼、卷饼、披萨、窝窝头、馒头、麻花、牛角包等一众面食面色惊恐一脸蒙圈，被挤上同一个公交车。车顶上，饺子一毛钱和包子包墩墩则相处得其乐融融，一毛钱笑魇如花仰望星空，包墩墩一脸陶醉深情相望。





收服全世界观众的心，必先取悦他们的胃



















主创十年匠心磨一剑，做全球认可的价值观















去年柏林电影节上，陈廖宇与《华语电影市场》对话中透露，本片的创作灵感最初成型于上世纪90年代，2006年开始创作故事，2007年写出第一版完整的电影剧本，并立了项。近些年来，陈廖宇又对影片的美术风格、人物造型、故事主线等做了新的构思。“















