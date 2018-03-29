时光网讯 陈廖宇
执导的动画电影《吃货宇宙》
今日发布定档预告及海报，宣布中国内地正式定档6月16日，上百位“吃货”端午节开“闹”。
据悉影片构建了一个全新的美食星球，脑子里有一枚硬币的幸运饺子“一毛钱”和憨厚老实的包子“包墩墩”率领窝窝头、油条、大饼、面条、烧麦、月饼、披萨、法棍、牛角包等上百类中西面食伙伴，与意图抹去食物原味的外星邪恶势力斗智斗勇，并由此引发了一系列欢乐闹趣的爆笑故事。
激情狂欢百余面食“闹端午” 欢乐同行包子饺子组CP
“欢迎来到2123届吃货狂欢节的现场……”伴着“激情狂欢”版定档预告里的广播声音，一个欣欣向荣的食物乌托邦展现在观众眼前。
影片同时发布了一款“欢乐同行”版定档海报，法棍、油条、烧卖、月饼、卷饼、披萨、窝窝头、馒头、麻花、牛角包等一众面食面色惊恐一脸蒙圈，被挤上同一个公交车。车顶上，饺子一毛钱和包子包墩墩则相处得其乐融融，一毛钱笑魇如花仰望星空，包墩墩一脸陶醉深情相望。
收服全世界观众的心，必先取悦他们的胃
自2016年柏林电影节开始尝试海外发行以来，《吃货宇宙》
仅仅凭借一支简单预告和海报便将发行权卖出到数十个主要国家,并且每个国家的交易价格都已达到中国动画电影的顶峰。
在历经戛纳、多伦多、AFM等多个国际电影市场推广后，《吃货宇宙》
目前在全球预售已取得不俗的成绩。此外，《吃货宇宙》
正在积极参加各类国际国内电影节，目前该影片已入围第51届休斯顿国际电影节，正式角逐其最高奖项。
主创十年匠心磨一剑，做全球认可的价值观
该片导演陈廖宇是北京电影学院动画学院副教授、硕士生导师、动画艺术系主任，也是中国动画研究院副院长，国内多项动画赛事的评委。《吃货宇宙》
是他首部动画长片电影作品。
去年柏林电影节上，陈廖宇与《华语电影市场》对话中透露，本片的创作灵感最初成型于上世纪90年代，2006年开始创作故事，2007年写出第一版完整的电影剧本，并立了项。近些年来，陈廖宇又对影片的美术风格、人物造型、故事主线等做了新的构思。“
本片制片人常洪松、崔威两位对于该片“墙内开花墙外香”的现象表示：其实《吃货宇宙》
被大家接受是因为全球通吃的美食拟人化角色设定起了效果，影片看似讲述包子、饺子、披萨等美食之间的战斗，其实更深一层是着重探讨人与人、人与社会的关系，更传递了正视“珍贵独特的自己”这样的全球认可的价值观。
据悉，《吃货宇宙》
将于2018年6月16日正式登陆中国大银幕。