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周末票房硝烟起!《环太平洋2》冲5亿

斯皮尔伯格招牌奇幻pk尼森"营救系列"

2018-03-29 12:03:44 来源：Mtime时光网

《环太平洋2》蝉联内地票房冠军，今天冲五亿；周五就将迎战斯皮尔伯格执导的《头号玩家》、连姆·尼森主演的《通勤营救》等新片的强力炮火。

　　时光网讯 根据MtimePro数据，3月28日内地影市大盘报收5782万元，三月的工作日票房颓势还在继续。《环太平洋：雷霆再起》蝉联以2252万进账蝉联单日票房冠军，也是昨天唯一票房破千万的影片。

　　上映六天后，《环太平洋2》内地累计票房达到4.88亿元，今天总票房就将跨过5亿元人民币的大关。影片正在追赶前作的6.99亿元内地总票房的路上稳步前进。

《古墓丽影》得票房打赢了16年暑期档的《谍影重重5》

　　坎妹主演的《古墓丽影：源起之战》昨日新增票房965万，位居单日票房榜亚军，目前内地市场累计票房4.69亿元，本周有希望破5亿。总票房已经好于由她主演的上一部在中国公映的作品《谍影重重5》

　　《厉害了，我的国》昨天新增893万票房，上座率高达16.3%，稳居单日票房榜第三位，在上映第27天票房表现依然厉害得很。该片目前累计票房4.2亿，是国产纪录电影最高票房记录保持者。

　　春节档票房冠军《红海行动》上映第41天票房再涨529万，目前累计票房逼近36亿。印度电影《小萝莉的猴神大叔》新增票房349万，累计票房2.77亿。漫威的《黑豹》进入吸金末期，上映第20天新增票房191万，目前总票房6.57亿。

　　本周五，《环太平洋2》等老片将迎来斯皮尔伯格执导的《头号玩家》、连姆·尼森主演的《通勤营救》等新片的强力炮火，内地票房战局硝烟再起。



   编辑：Joker

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关键词： 内地票房 环太平洋2 古墓丽影
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