时光网讯
根据MtimePro数据，3月28日内地影市大盘报收5782万元，三月的工作日票房颓势还在继续。《环太平洋：雷霆再起》
蝉联以2252万进账蝉联单日票房冠军，也是昨天唯一票房破千万的影片。
上映六天后，《环太平洋2》
内地累计票房达到4.88亿元，今天总票房就将跨过5亿元人民币的大关。影片正在追赶前作的6.99亿元内地总票房的路上稳步前进。
坎妹主演的《古墓丽影：源起之战》
昨日新增票房965万，位居单日票房榜亚军，目前内地市场累计票房4.69亿元，本周有希望破5亿。总票房已经好于由她主演的上一部在中国公映的作品《谍影重重5》
。
《厉害了，我的国》
昨天新增893万票房，上座率高达16.3%，稳居单日票房榜第三位，在上映第27天票房表现依然厉害得很。该片目前累计票房4.2亿，是国产纪录电影最高票房记录保持者。
春节档票房冠军《红海行动》
上映第41天票房再涨529万，目前累计票房逼近36亿。印度电影《小萝莉的猴神大叔》
新增票房349万，累计票房2.77亿。漫威的《黑豹》
进入吸金末期，上映第20天新增票房191万，目前总票房6.57亿。
本周五，《环太平洋2》等老片将迎来斯皮尔伯格执导的《头号玩家》
、连姆·尼森主演的《通勤营救》
等新片的强力炮火，内地票房战局硝烟再起。