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威尼斯获奖片《米花之味》定档4.20

曝"初心版"手绘海报 聚焦返乡母亲与女儿关系

2018-03-29 11:45:06 来源：Mtime时光网

2017年威尼斯电影节“威尼斯日”单元及第一届平遥影展获奖影片《米花之味》定档4月20日。

“初心版”海报

　　时光网讯 由青年导演鹏飞执导、英泽领衔主演的电影《米花之味》今日曝光“初心版”手绘海报，并正式定档4月20日。　　　　

直面“初心”　寻找这个时代最珍贵的东西

　　此次曝光的手绘海报中一对母女轻松惬意地置身于花海中，两个人默契地相视而笑，仿佛将外界的一切烦恼都抛之脑后。而她们彼此眼中透露出的那份纯粹真挚则直击人心，尤其温馨动人，不禁令人感叹宇宙之大而最为奇妙的依然是人与人之间的关联。这也正是电影《米花之味》想要传达的精神核心 ——“寻找这个时代最珍贵的东西”。

　　该片主要讲述了外出务工的母亲叶喃（英泽饰）返回家乡后与女儿喃杭（叶不勒饰）之间由陌生、疏离到互相理解的故事，同时影片用轻松幽默的独特视角、新颖清新的拍摄风格展现了现代社会的一个缩影，以及城市与乡村、传统与现代等观念的碰撞与融合。

母女低头耳语

　　导演鹏飞曾在采访中表示“米花是清脆，微微带有一点甜的，每个人吃米花都是不同的味道，这种你吃完独有的味道，就是米花之味，就像这部电影，它包含了很多东西，你所感受到的就是这部电影要传达的”，在他看来《米花之味》不仅讲述了妈妈和女儿之间的故事，还描绘了人与人之间真挚质朴的情感和心灵的守候，以及人与社会、人与自然之间的维系。

载誉满满 国内外众多影展放映好评如潮

　　值得一提的是，电影《米花之味》已经在国内外多个电影节进行展映，并斩获多个重量奖项。该片是2017年唯一一部入围第74届威尼斯电影节“威尼斯日”单元的华语片，并获得“特别提及奖”。

　　《好莱坞报道》则给出了高度评价 “《米花之味》是一部充满对比和冲突的戏剧，它美丽，苦乐参半，机敏而令人愉悦”。

　　在首届平遥国际影展上一举获得中国新生代单元观众票选“最受欢迎影片“，颁奖人在颁奖词中这样写道：“明亮艳丽的画面，镜头后蕴含的是人文主义的关怀，让我们看见了这个时代最珍贵的东西。”


　　电影《米花之味》已正式定档于4月20日在全国上映。据悉，该片还将在4月中参加包括北京国际电影节、香港国际电影节和悉尼国际电影节在内的等多个电影节并进行展映。



   编辑：SaSa

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 米花之味 鹏飞 定档
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主演：英泽

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Peng Fei Song

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