2017年威尼斯电影节“威尼斯日”单元及第一届平遥影展获奖影片《米花之味》定档4月20日。





直面“初心” 寻找这个时代最珍贵的东西

















载誉满满 国内外众多影展放映好评如潮













在首届平遥国际影展上一举获得中国新生代单元观众票选“最受欢迎影片“，颁奖人在颁奖词中这样写道：“明亮艳丽的画面，镜头后蕴含的是人文主义的关怀，让我们看见了这个时代最珍贵的东西。”

















