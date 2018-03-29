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灾难恐怖片《夺命来电》定档4.13

预告海报双发危机四伏 约翰·库萨克主演

2018-03-29 11:57:13 来源：Mtime时光网

灾难恐怖片《夺命来电》定档4月13日上映，今日释出首款海报和预告，海报整体灾难感十足，血色漫天、火光映射，营造出末日降临的氛围，由约翰·库萨克和塞缪尔·杰克逊领衔主演。
       

《夺命来电》定档4月13日

时光网讯托德·威廉姆斯执导，《2012》约翰·库萨克《复仇者联盟》塞缪尔·杰克逊《饥饿游戏》伊莎贝拉·弗尔曼主演的灾难恐怖电影《夺命来电》今日释出首款海报和预告，正式宣布定档4月13日。电影改编自惊悚大师斯蒂芬·金警世话题小说《手机》，这也是其作品首次来华。

       电影《夺命来电》今日发布定档海报，正式宣布4月13日上映。海报整体灾难感十足，血色漫天、火光映射，营造出末日降临、危机四伏的氛围。两位主演分立左右，表情警觉而凝重，似乎正思考着该如何应对。而在他们身后，红衣神秘男子在天际浮现，一双厉眸悄然笼罩。

       与海报一同释出的还有电影的首支预告，宏大的灾难场面和绚烂的视觉特效，更加直观地展现了末日降临时的噬心恐怖、扣人心弦。影片主要人物一一出场，合作与对抗，信任与猜疑，当“凶铃”响起，也为剧情增添悬念，究竟故事会如何展开，还要留待4月13日去到电影院进一步解答。

       电影《夺命来电》描绘了当手机成为杀人机器后的世界：突如其来的末日灾难，每个人都被手机所控制，开始恶意攻击任何靠近他们的人，而这些人并未死去，而是可以互相通信结成团伙……混乱与恐慌肆虐，人人自危，触目惊心。
       
       《夺命来电》不仅是第一部来华的斯蒂芬·金小说改编作品，也是该题材电影首次出现在国内大银幕，这对于小说原著粉丝以及灾难电影爱好者来说，可谓是一次难得的机会。当被问到原著改编可能会带来的讨论和质疑时，导演表示接受大家不同的看法，“每一部作品都有各式各样的解析，当然也会希望大家看到电影更深层次的脉络。”

   编辑：隐饮

关键词： 夺命来电 定档 约翰·库萨克 塞缪尔·杰克逊
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