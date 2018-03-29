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美国有超人蝙蝠侠，印度有“护垫侠”！

又一印度神片有望引进 "妇女之友"造福6亿女性

2018-03-29 15:27:57 来源：Mtime时光网

由真人真事改编、印度影史上首部为女性发声的电影《护垫侠》有望引进，印度男星阿克谢·库马尔在剧中大胆而赤裸的诠释出女性月事中的私密话题，堪称印度第一“妇女之友”。

印度海报

　　时光网讯  美国有超人、蝙蝠侠、蜘蛛侠，但印度有——护垫侠。由真人真事改编、印度影史上首部为女性发声的电影《护垫侠》引发热议，印度男星阿克谢·库马尔在剧中大胆而赤裸的诠释出女性月事中的私密话题，堪称印度第一“妇女之友”。该片于2018年2月9日在印度、北美以及欧洲多国一经上映，便获IMDb起评分8.6分的好口碑，超越《摔跤吧！爸爸》《神秘巨星》等，这部影片也有望引进中国。

　　《护垫侠》又名《Pad Man》，是由R·巴尔基执导，阿克谢·库玛尔、索娜姆·卡普尔等主演的一部励志、喜剧、爱情电影。影片以社会现实为题材，根据Twinkle Khanna所著传记《The Legend Of Lakshmi Prasad》改编。

　　主人公原型是印度企业家Arunachalam Muruganantham，他发明了低成本的卫生巾生产机，为印度农村的经期卫生观念带来变革。片中经典台词：“权势之人、强壮之人不会让国家变强，女性强大、母亲强大、姐妹们强大后，国家才会强”。

　　故事讲述了印度传统风俗中，女性月事期间会被禁足，而当时卫生护垫的消费颇高，不是普通家庭可以承受。

　　为了爱妻可以获得人权自由，主人公Lakshmikant Chauhan（阿克谢·库玛尔 饰）顶着“变态”的舆论开始了制造卫生护垫的创业，最终成为印度当地家喻户晓的知名企业家。

　　但是在他事业爱情双丰收时，却不忘初心回到曾经嫌弃和抛弃他的妻子身边，回到了他故乡的小村庄。

　　阿克谢·库玛尔饰演的主人公Lakshmikant Chauhan，不仅是世界上唯一了解女性“月事病”的男人，也为印度6亿女性解决了生理期困扰。

　　当他成功后，更将自己的专例和技术无私无偿的教给了她们，为印度农村女性创造了更多的就业空间，让女性拥有平等的人权和社会价值，也成为了一位家喻户晓的平民英雄。

   编辑：hello王小羊

关键词： 护垫侠 印度
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护垫侠

护垫侠 (2018)

-1.0

导演：R·巴尔金

主演：阿克谢·库玛尔

阿克谢·库玛尔

阿克谢·库玛尔

Akshay Kumar

职业：演员 | 制作人

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