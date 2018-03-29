由真人真事改编、印度影史上首部为女性发声的电影《护垫侠》有望引进，印度男星阿克谢·库马尔在剧中大胆而赤裸的诠释出女性月事中的私密话题，堪称印度第一“妇女之友”。





《护垫侠》又名《Pad Man》，是由R·巴尔基执导，阿克谢·库玛尔、索娜姆·卡普尔等主演的一部励志、喜剧、爱情电影。影片以社会现实为题材，根据Twinkle Khanna所著传记《The Legend Of Lakshmi Prasad》改编。





主人公原型是印度企业家Arunachalam Muruganantham，他发明了低成本的卫生巾生产机，为印度农村的经期卫生观念带来变革。片中经典台词：“权势之人、强壮之人不会让国家变强，女性强大、母亲强大、姐妹们强大后，国家才会强”。





故事讲述了印度传统风俗中，女性月事期间会被禁足，而当时卫生护垫的消费颇高，不是普通家庭可以承受。





为了爱妻可以获得人权自由，主人公Lakshmikant Chauhan（阿克谢·库玛尔 饰）顶着“变态”的舆论开始了制造卫生护垫的创业，最终成为印度当地家喻户晓的知名企业家。





但是在他事业爱情双丰收时，却不忘初心回到曾经嫌弃和抛弃他的妻子身边，回到了他故乡的小村庄。





阿克谢·库玛尔饰演的主人公Lakshmikant Chauhan，不仅是世界上唯一了解女性“月事病”的男人，也为印度6亿女性解决了生理期困扰。





当他成功后，更将自己的专例和技术无私无偿的教给了她们，为印度农村女性创造了更多的就业空间，让女性拥有平等的人权和社会价值，也成为了一位家喻户晓的平民英雄。