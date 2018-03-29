美国连锁汉堡店想以斯皮尔伯格的名字给汉堡命名，却被斯导回应叫停，这波主动给新片《头号玩家》打call的操作就此终止。









卡乐星的汉堡改名宣传图借鉴《头号玩家》场景



可惜事与愿违，昨天斯导也从推特上直接拒绝了汉堡店的好意。他在短视频里表示：“最近我注意到卡乐星想要把他家的Charbroiled Sliders更名为汉堡SpielBurgers，汉堡是挺棒的，但是我要拒绝这份邀请。请停止并终止这个行为。不可以这么做。抱歉啦，各位。”





斯皮尔伯格回应视频 同时《头号玩家》的出品方华纳兄弟影业也委婉的拒绝了卡乐星的请求，表示：“卡乐星，感谢你么你对《头号玩家》的爱，但这么做是不被允许的。”





遭到官方拒绝之后，卡乐星方面随即表示取消为汉堡改名，他们转发了斯皮尔伯格的回应，并把注意力转移到了斯导对他家汉堡的点评上，卡乐星的官推写道：“我的天，斯皮尔伯格喜欢我们的小汉堡！（他不同意改名的事情，我们对此表示接受。”





获得“国师”级导演的称赞，卡乐星这波宣传算是赚到了。