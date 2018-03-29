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美快餐店以斯皮尔伯格命名汉堡被拒

主动宣传《头号玩家》 斯导回视频说"不可以"

2018-03-29 16:03:20 来源：Mtime时光网

美国连锁汉堡店想以斯皮尔伯格的名字给汉堡命名，却被斯导回应叫停，这波主动给新片《头号玩家》打call的操作就此终止。

　　时光网讯 本周一，美国大型连锁快餐店卡乐星（Carl's Jr.）突然宣布将他们的小汉堡Charbroiled Sliders更名为SpielBurgers（斯皮尔堡），借此向传奇导演史蒂文·斯皮尔伯格（Steven Spielberg）致敬，顺便主动为斯皮尔伯格的新片《头号玩家》造势。

卡乐星的汉堡改名宣传图借鉴《头号玩家》场景

　　卡乐星的官方推特账号写道：“尽管史蒂文·斯皮尔伯格还没有答应这件事，但是我们非常确信他会点头的。”

　　可惜事与愿违，昨天斯导也从推特上直接拒绝了汉堡店的好意。他在短视频里表示：“最近我注意到卡乐星想要把他家的Charbroiled Sliders更名为汉堡SpielBurgers，汉堡是挺棒的，但是我要拒绝这份邀请。请停止并终止这个行为。不可以这么做。抱歉啦，各位。”

斯皮尔伯格回应视频

　　同时《头号玩家》的出品方华纳兄弟影业也委婉的拒绝了卡乐星的请求，表示：“卡乐星，感谢你么你对《头号玩家》的爱，但这么做是不被允许的。”

　　遭到官方拒绝之后，卡乐星方面随即表示取消为汉堡改名，他们转发了斯皮尔伯格的回应，并把注意力转移到了斯导对他家汉堡的点评上，卡乐星的官推写道：“我的天，斯皮尔伯格喜欢我们的小汉堡！（他不同意改名的事情，我们对此表示接受。”

　　获得“国师”级导演的称赞，卡乐星这波宣传算是赚到了。

   编辑：Joker

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关键词： 头号玩家 史蒂文·斯皮尔伯格
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史蒂文·斯皮尔伯格

史蒂文·斯皮尔伯格

Steven Spielberg

职业：导演 | 制作人
头号玩家

头号玩家 (2018)

0.0

导演：史蒂文·斯皮尔..

主演：泰尔·谢里丹

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