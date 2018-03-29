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《通勤营救》终极版预告&海报双发

连姆尼森大叔暌违3年续写“营救传奇”

2018-03-29 15:47:19 来源：Mtime时光网

随着《飓风营救》、《空中营救》等影片刮起“营救旋风”，连姆·尼森智勇双全热血暖心的“地表最强老爸”形象早已深入人心，也使他成为暌违3年之后《通勤营救》男主角的不二人选。

终极版海报

　　时光网讯  定档3月30日的好莱坞动作悬疑片《通勤营救》，目前已进入上映倒计时阶段。近日，片方曝光了终极版预告片与海报。海报中的连姆·尼森目光坚毅，若有所思。而在预告片中，他拳脑并用，在高潮迭起的悬念与对抗中直逼事件真相，令人心跳加速。

　　随着《飓风营救》《空中营救》等影片在全球刮起“营救旋风”，连姆·尼森智勇双全热血暖心的“地表最强老爸”形象早已深入人心，也使他成为暌违3年之后《通勤营救》男主角的不二人选。

　　在《通勤营救》拍摄过程中，连姆·尼森出现在片场时永远都是精神百。充满力量感与暴力美学的动作戏，需要演员强大的体能作为支撑。为了保持最佳状态，已经66岁的连姆·尼森坚持每天凌晨4点钟起床，在健身房锻炼45分钟。

　　在完成一天的拍摄之后，他还要在晚间和特技演员们排练打斗戏。特技和动作统筹马克·范泽洛的武打设计复杂多变，排练起来非常耗时。为了保证拍摄的顺利进行，连姆·尼森对片中的动作场面报以绝对的热情，事事亲力亲为，和动作设计以及特技演员们不厌其烦地反复进行排演尝试，寻找动作表演的最佳方式。这一习惯一直延续到拍摄结束。

　　对于剧组不谋而合地选择连姆·尼森出演本片，制片人亚历克斯·海涅曼与安德鲁·罗纳一致认为是他的专业与敬业，以及独特的男子气概征服了大家。“我们很喜欢和连姆合作，他为人随和，全身心地投入到电影中去。如今很少有演员能像他这样带动起整部电影。从某些方面来看，尼森就是现代版的约翰·韦恩。”

　　导演佐米·希尔拉尽管已是与连姆·尼森四度合作，但每天仍然能被他的才华所打动。他说：“连姆是个非常棒的演员。他的敬业把角色变得异常鲜活，总能在拍摄中给我带来意外的惊喜。”特技和动作统筹马克·范泽洛曾16次与连姆·尼森合作，他对这位巨星的评价简洁而真诚：“连姆实在是太棒了！他的敬业精神是观众们可以直观看到的，而不是一堆特技替身能取代的。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 通勤营救 连姆尼森 终极预告
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