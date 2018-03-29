《与神同行》制作公司表示审查通过的报道并非事实，目前中国上映审查仍在进行中。同时还强调“因为限韩令，我们确实也特别的小心。”





今天早些时候，韩国《文化日报》独家报道了《与神同行：罪与罚》即将在中国上映的消息，文中写道：“《与神同行》最近获得了中国广电总局的上映许可，紧闭的中国市场出现松动，'限韩令'有破冰迹象。”但随后《与神同行》制作方澄清了这一消息，称目前“审查仍在进行”。





《与神同行》制作公司Dexter Studios的PD崔志善（音译）在与《朝鲜体育报》的通话中表示：”审查通过的报道并非事实。现在中国上映审查仍在进行中，我们正在从各个方面做出努力，希望中国观众可以看到《与神同行》。影片在亚洲多地上映反响都不错，中国方面的反应也很积极。但是因为限韩令，我们确实也特别的小心。目前还不是可以公布上映与否的阶段，希望再等一等。“





受“限韩令”影响，2016韩国电影输出中国全面中断，当时在全球都反响不错的僵尸大片《釜山行》虽然已经被中国购入版权，但最终还是没能上映。





据《文化日报》的消息，《与神同行》早在今年1月就向广电总局递交的故事大纲，但之后一直在保密状态下等待消息。片方解释是因为担心还没确定上映就传出消息，会产生负面影响，所以一直很谨慎，“虽然中国方面的态度积极，但在真正开始上映之前，一切还是要小心。”



《与神同行：罪与罚》中字预告





同时该片在海外的票房成绩也十分出色。影片先后在泰国、越南、新加坡、马来西亚、新西兰、澳洲等全球103个国家上映，在香港和台湾地区上映都刷新了当地上映韩国电影的历史最高票房纪录。





《与神同行》根据韩国同名人气漫画改编，讲述了由车太贤饰演的男主人公在死后49天里与阴间使者共同接受7关审判的故事，意图以阴间讽刺人间，在神和人之间展开关于命运的探讨。河正宇、李政宰也出演了该片。



吴达洙《与神同行：罪与罚》海报





《与神同行》导演金容华的前作《大明猩》（中韩合拍）2013年在中国上映，以1亿1285万创下了韩国电影在中国内地上映的最高票房纪录。此外为《大明猩》《与神同行》制作特效的Dexter Studios还曾经参与《西游记之孙悟空三打白骨精》、《功夫瑜伽》等多部中国电影的制作特效。