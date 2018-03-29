《奇葩朵朵》终极预告&海报双发，预告中张若昀饰演的低情商天才黄剑与马思纯饰演的傻萌菜鸟记者朱珠，是一对“见面即怼小冤家”，但随着故事的发展，两人的感情也与日俱增。





终极海报采用了对比鲜明的糖果配色，三位主演清新现身，表情不乏搞怪，角色性格十分鲜明，而背景漫天飞舞的粉红气球则更多地凸显了本片“撩动少女心”的浪漫爱情元素，充满春天恋爱气息。





最新曝光的预告也将影片爱情线当作了主要线索，张若昀饰演的低情商天才黄剑与马思纯饰演的傻萌菜鸟记者朱珠一如既往是“见面即怼小冤家”，但随着影片各大奇葩神助攻一一登场，黄剑对朱珠与日俱增的感情也被无情识破。





一番男生寝室的日常插科打诨后，黄剑在李现饰演的高富帅学霸许子聪的建议下，自以为习得“完美撩妹技巧”，迫不及待想变身“老司机”实践一把，不料却遭遇突发状况，一切弄巧成拙。黄剑与朱珠之间的误会似乎越来越深，而两人一路“酸甜麻辣鲜”五味俱全的恋爱戏码，也随之正式开启“酸爽无限又甜辣升天”模式。

编辑：隐饮