时光网讯
由张若昀
、马思纯
、李现
联袂主演，刘敏涛
、姜超
、李霄云
共同出演，导演李欣、李洋联手执导的校园爱情喜剧《奇葩朵朵》
将于2018年4月4日全国欢乐上映。影片今日曝光终极版预告及海报，物理天才张若昀原本纯情追爱，却在李现等一众“基友”的怂恿助攻下变身“老司机”，携手马思纯带来一段意外丛生、笑泪交织的“大尺度”奇葩恋爱戏码。
终极海报采用了对比鲜明的糖果配色，三位主演清新现身，表情不乏搞怪，角色性格十分鲜明，而背景漫天飞舞的粉红气球则更多地凸显了本片“撩动少女心”的浪漫爱情元素，充满春天恋爱气息。
最新曝光的预告也将影片爱情线当作了主要线索，张若昀饰演的低情商天才黄剑与马思纯饰演的傻萌菜鸟记者朱珠一如既往是“见面即怼小冤家”，但随着影片各大奇葩神助攻一一登场，黄剑对朱珠与日俱增的感情也被无情识破。
一番男生寝室的日常插科打诨后，黄剑在李现饰演的高富帅学霸许子聪的建议下，自以为习得“完美撩妹技巧”，迫不及待想变身“老司机”实践一把，不料却遭遇突发状况，一切弄巧成拙。黄剑与朱珠之间的误会似乎越来越深，而两人一路“酸甜麻辣鲜”五味俱全的恋爱戏码，也随之正式开启“酸爽无限又甜辣升天”模式。
《奇葩朵朵》
主要从甜蜜美好的恋爱、欢乐无限的寝室生活、并肩作战的社团经历、幽默互动的师生关系等各方面，讲述了一段奇葩联盟热血大作战，彼此放下心防、接受真实自我并最终学会如何融入世界的成长故事。
编辑：隐饮