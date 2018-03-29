《黄金花》宣布内地定档4月20日，并发布了一款定档海报及预告。电影共揽获7项含金量极高的提名，包括第37届香港电影金像奖最佳女主、最佳男主、最佳新人以及新晋导演四项提名。





这部真实反映当代女性，面对婚姻、家庭逆境的影片同时也获得了各大电影奖项的青睐，共揽获7项含金量极高的提名，包括第37届香港电影金像奖最佳女主、最佳男主、最佳新人以及新晋导演四项提名。





《黄金花》以非常写实的电影镜头语言，将目光投射到现实小人物的家庭中，聚焦在现实压力之下的平凡女性身上，并展现了主人公黄金花在面对婚姻破裂、生活压力后，仍然选择勇敢面对、无畏前行的励志精神。





影片导演陈大力，曾担任《叶问3》、《西游记之大闹天宫》等多部影片的编剧；黄金花的扮演者是一代香港女神毛舜筠；同时，影片还有老牌男神吕良伟的加入；新人凌文龙也惊艳地贡献了影帝级的表演水准。





定档预告片（粤语版） 除获得金像奖四项影片提名加持外，影片还获得2017年香港电影导演会最佳女主角、第20届上海国际电影节亚洲新人奖最佳男演员奖提名、第12届亚洲电影大奖最佳新演员提名，众多奖项提名加身。2018年，还将继续角逐多场电影节。





在电影中，黄金花与丈夫日复一日地照顾患病的儿子，生活对他们步步紧逼，面临家庭危机，黄金花一步步走向错误深渊时却幡然醒悟：找回最初的自己，明天又是新的一天。





毛舜筠为饰演好这一脆弱无助同时又倔强坚强的女性形象，探访过许多特殊家庭，用自己的亲身感受去带入感情。虽然这个角色遭遇了种种命运的不公和生活的暴击，但却在一次次对抗逆境的过程中，看到了重新生活的希望，诠释了当代女性的坚韧和励志。





编辑：hello王小羊