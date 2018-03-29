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是枝裕和《第三度嫌疑人》点映获赞

役所广司福山雅治广濑铃飙戏超过瘾

2018-03-29 18:25:41 来源：Mtime时光网

《第三度嫌疑人》即将在全国艺联公映。3月28日，影片在北京、上海等十大城市举行超前点映，收获来自专业媒体和普通观众的好评。

中文版官方海报

　　时光网讯  由日本著名导演是枝裕和执导的心理悬疑电影《第三度嫌疑人》即将于3月30日（本周五）在全国艺联公映。3月28日，影片在北京、上海等十大城市举行超前点映，收获来自专业媒体和普通观众的好评。

　　观众认为是枝裕和对人性的拷问“震撼人心”、“回味无穷”，“画面考究耐看、冷峻的风格极具张力”，福山雅治役所广司广濑铃等巨星同台飙戏“火花四射、看得过瘾”，“是电影爱好者不容错过的选择”。
 
　　《第三度嫌疑人》讲述一位律师为凶杀案嫌犯辩护，却从对方前后不一的供述中发现线索，发掘出看似确凿的案情背后的惊人真相。本片是是枝裕和担任导演、编剧和剪辑的心血力作，以冷峻细腻的镜头语言讲述扑朔迷离的悬疑故事，并发起对人性、伦理和司法的深层次拷问。

　　是枝裕和被誉为“日本电影当代大师”，全世界拥趸无数，代表作《花之舞者》、《如父如子》《海街日记》等深受观众喜爱，并屡获大奖。《第三度嫌疑人》面世后即入围威尼斯电影节最佳影片奖，还在有“日本奥斯卡”之称的日本电影学院奖上斩获最佳影片、最佳导演、最佳男女配角、最佳编剧、最佳剪辑等重磅奖项。
 
　　3月30日起，《第三度嫌疑人》将在全国艺联院线197座城市全面上映，而这也是是枝裕和电影首次在内地公映，是内地观众在大银幕上领略大师魅力的难得机会。为回馈影迷期待，影片于3月28日在北京、天津、上海、广州、深圳、重庆、成都、武汉、南京、杭州等十地开启超前点映，各地活动反响热烈。

   编辑：hello王小羊

关键词： 是枝裕和 第三度嫌疑人
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