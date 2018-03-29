《第三度嫌疑人》即将在全国艺联公映。3月28日，影片在北京、上海等十大城市举行超前点映，收获来自专业媒体和普通观众的好评。





《第三度嫌疑人》讲述一位律师为凶杀案嫌犯辩护，却从对方前后不一的供述中发现线索，发掘出看似确凿的案情背后的惊人真相。本片是是枝裕和担任导演、编剧和剪辑的心血力作，以冷峻细腻的镜头语言讲述扑朔迷离的悬疑故事，并发起对人性、伦理和司法的深层次拷问。





3月30日起，《第三度嫌疑人》将在全国艺联院线197座城市全面上映，而这也是是枝裕和电影首次在内地公映，是内地观众在大银幕上领略大师魅力的难得机会。为回馈影迷期待，影片于3月28日在北京、天津、上海、广州、深圳、重庆、成都、武汉、南京、杭州等十地开启超前点映，各地活动反响热烈。

编辑：hello王小羊