斯皮尔伯格说：“当我第一次读《头号玩家》时，整个人被震撼到瞠目结舌，突然之间我仿佛看到了未来，而且离我所能想象到的并不遥远。影片的特效将极具突破性，在此之前从来没有人见过。”

《头号玩家》讲述了2045年，人们疯狂迷恋虚拟游戏世界“绿洲”，它的创始人哈利迪在弥留之际宣布将自己的巨额财产和“绿洲”的所有权留给第一个破解三道谜题并拿到彩蛋的人，由此引发了全球玩家的激烈竞争。

作为科幻冒险电影领域首屈一指的大师，斯皮尔伯格依旧是当代最棒的银幕“造梦者”。斯皮尔伯格在采访中说：“当我第一次读《头号玩家》时，整个人被震撼到瞠目结舌，突然之间我仿佛看到了未来，而且离我所能想象到的并不遥远。影片的特效将极具突破性，在此之前从来没有人见过。”





据悉，为了打造这样一个呈现虚拟与现实交织、令人眼花缭乱的庞大未来世界，此次《头号玩家》采用了动作捕捉、实景拍摄和电脑动画三种制作形式，被斯皮尔伯格称为自己拍过最复杂的电影。此外，斯皮尔伯格还运用了VR工具进行拍摄，如此尖端的拍摄方式，结合IMAX先进的放映技术，以及IMAX影院专利性的几何设计，毫无疑问会给观众带来身临其境的观影感受。









作为《头号玩家》的灵魂人物，斯皮尔伯格的回归获得了影片制作人、编剧、演员们的盛赞。电影的制片人克里斯蒂·麦克斯科及唐纳德·德·莱恩不约而同的表示，能将《头号玩家》搬上大银幕，没有人比斯皮尔伯格更值得信赖。影片的主演泰尔·谢里丹、奥利维亚·库克、本·门德尔森更是表达出能与斯皮尔伯格合作的欣喜。“他极其注重表演，他给演员们的表演要求以及希望达到的效果都是非比寻常的。” 本·门德尔森说到。

编剧恩斯特·克莱恩也坦言“如果没有在成长过程中耳濡目染斯皮尔伯格的作品，我可能写不出《头号玩家》，我觉得任何有梦想拍电影的人，都会渴望与斯皮尔伯格合作。”此外，他还表示书中最具代表性的画面——韦德在“叠楼”中的居住区，也是因为史蒂文为之注入的生命力而成真。



