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影迷问大咖之蓝盈莹:多好,我是演员

《演员的诞生》华丽转身 遇见最好的自己

2018-03-29 22:38:10 来源：Mtime时光网

曾在《演员的诞生》中华丽转身的蓝盈莹，正在遇见最好的自己。她对演员这个身份充满敬畏，也充满新鲜感和好奇心，她对记者这样感慨道：“多好，我是演员。”
       时光网讯 近日，电影《遇见你真好》主演蓝盈莹接受了时光网的访问。这个19岁接拍电视剧《甄嬛传》的姑娘，曾凭借“浣碧”一角被不少观众熟知，22岁她以第一名的成绩考入北京人民艺术剧院，去年又因为参加综艺节目《演员的诞生》再次爆红，精湛的演技让她获得了越来越多的认可。她一直对演员这个身份充满敬畏，也充满新鲜感和好奇心，蓝盈莹对记者这样感慨道：“多好，我是演员。”

       

蓝盈莹在《遇见你真好》中扮演学生

在顾长卫导演的新片《遇见你真好》中，蓝盈莹饰演了一位19岁的“高四复读生”。提起自己的青春懵懂岁月，她回忆说，“19岁我接拍了《甄嬛传》，然后20岁回到学校继续念书。刚拍戏时真是特别懵懂，刚刚进入剧组，还没有搞清楚说电影电视剧应该怎么去演，不懂得去对灯光，不懂得走位和镜头，我经常一笑就出画了。”

       大学毕业后，蓝盈莹幸运地考进了北京人民艺术剧院，和大名鼎鼎的濮存昕、何冰等实力派前辈成为了同事，她有两年时间没有出来拍戏，只演话剧。回忆起那段日子，她觉得在人艺学到的最珍贵的是对表演的敬畏心，还有对于演员这个职业的认识。“我们剧院一直流传的叫做一棵菜精神，就是作为一个演员，你要热爱你心中的艺术，而不是艺术中的你。不要总想着突出自己，凌驾于角色之上，你就是那个角色。”

       

蓝盈莹与章子怡在《演员的诞生》里飚戏

2017年，蓝盈莹在《演员的诞生》中大放异彩，和其他90后小花不同，她展现出了扎实又充满爆发力的表演，无论是和凌潇肃对戏时最后流下的一滴泪，还是和章子怡飚戏时的一低头一转身，霸气说出那句“戏比天大”，都给观众留下了深刻的印象，可以说是赢得让人心服口服。连章子怡都大方夸赞说“盈莹，我觉得你是一个特别好的演员。”

       当记者提及参加完《演员的诞生》心态有没有一些变化？蓝盈莹简单干脆地回答：“没有，真的没有”。“好多人都在跟我说，你是不是觉得自己红了或者什么的？我觉得最开心的事是我拿到了很多本子，拿到了可能以前不会给我的本子。虽然在舞台上表演的时间很短，但大家看到了我的可能性，所以就会有不同类型角色的本子来找到我。”

       这次和顾长卫导演合作《遇见你真好》，蓝盈莹也觉得十分欢乐，“导演他就是个大男孩，跟所有的演员打成一片，每天的生活也是多姿多彩的。我觉得他长得特别像《疯狂动物城》里的闪电Flash。”开起导演的玩笑来，蓝盈莹的嘴角荡起了俏皮的笑容。

       

蓝盈莹经常在微博上发布自己的弹唱视频

《遇见你真好》是一部怀旧青春片，在主演蓝盈莹看来，顾长卫导演以前所有的作品，包括《孔雀》《立春》和《微爱》，其实讲述的都是青春的故事。《立春》讲的是王彩玲的青春，《孔雀》就是残酷的青春，《微爱》就是现代都市的青春，而《遇见你真好》则是“高四”复读生的青春，导演的每一部戏都有纪念青春或者怀念青春的影子。

       蓝盈莹是个热爱健身有马甲线，会弹尤克里里唱歌好听的女生，她未来最想挑战的是人格分裂的角色。她曾给自己写过一段话，“多好，我是演员，从此我尝试所有的事情都没有不学无术，因为它们终将有一天会收入到我的记忆库，为我的艺术生涯去助力。这就是当演员特别好的一点，你不管学什么，哪怕是健身，学一种乐器，以后总有一天，你可能就会用到它。”

       没错，曾在《演员的诞生》中华丽转身的蓝盈莹，正在遇见最好的自己。

作者：张梦依;娜娜   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蓝盈莹 遇见你真好 演员的诞生 北京人艺 甄嬛传
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