曾在《演员的诞生》中华丽转身的蓝盈莹，正在遇见最好的自己。她对演员这个身份充满敬畏，也充满新鲜感和好奇心，她对记者这样感慨道：“多好，我是演员。”





























蓝盈莹是个热爱健身有马甲线，会弹尤克里里唱歌好听的女生，她未来最想挑战的是人格分裂的角色。她曾给自己写过一段话，“多好，我是演员，从此我尝试所有的事情都没有不学无术，因为它们终将有一天会收入到我的记忆库，为我的艺术生涯去助力。这就是当演员特别好的一点，你不管学什么，哪怕是健身，学一种乐器，以后总有一天，你可能就会用到它。”





没错，曾在《演员的诞生》中华丽转身的蓝盈莹，正在遇见最好的自己。