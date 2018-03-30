时光网讯
昨天，《超人总动员2》
发布了新海报，Parr一家人在度假，脸上超人眼罩盖住的地方没太晒着，海报上写着，“这个夏天肯定超级棒。”
今日，迪士尼/皮克斯为粉丝们献上了一款，这部超级英雄喜剧动画片的新电视预告片。其中“超能先生”（Mr Incredible）Bob Parr成为了家庭妇男，要慢慢适应自己的新角色。对于Bob（格雷格·T·尼尔森
配音）来说，一切并没有那么顺利，特别是Violet（Sarah Vowell
配音）在跟自己的爸爸生气，而小婴儿Jack-Jack展现了新发现的技能，变成了会喷火、射激光、还能咬人的龙一样的小怪物。
而那个被惊呆了的黑人，不由自主地说出了“What the……”，当然是塞缪尔·杰克逊
配的音啦。
在预告片中，我们见到了新的反派Underminer（约翰·拉岑贝格
配音），它正在从根基处毁掉整个城市，制造混乱。与此同时，Helen（霍利·亨特
配音）很享受自己的新身份，整个Parr家族合力起来打击Underminer，只是时间问题。
《超人总动员2》
的重点，从第一部中的Bob转移到了Helen身上，当Bob必须在家带孩子的时候，Helen作为Elastgirl，开始打击犯罪，这一主题和当今世界还比较契合。本片的一大谜题就是，如何训练和约束Jack-Jack，不让他把身边的所有东西都毁了。
《超人总动员2》
将于6月15日在北美公映，在《复联3》和《游侠索罗》
之后，本片将成为迪士尼和皮克斯的又一超级票房力作，看来这个夏天都要被迪士尼承包了。粉丝们等这个系列的续集等了14年，而影片中的时间线，则是紧接着第一部《超人总动员》
的剧情。
《超人总动员2》日版海报