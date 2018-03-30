（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯 《西部世界》
第二季曝光终极预告，透露更多剧情信息。
预告在涅槃乐队Heart-Shaped Box的悠扬旋律中展开，伯纳德（杰弗里·怀特
）努力回忆他失智后醒来的场景，多洛蕾丝（埃文·蕾切尔·伍德
）试图让他相信每个人都有内在的美丽与价值。
泰迪提到他和多洛蕾丝骑行了10公里，所到之处，血流成河。女招待员梅芙（桑迪·牛顿
）想要寻找自己的女儿。黑衣人（艾德·哈里斯
）说他要“烧掉一切”。日本艺妓首次亮相，梅芙也身着和服现身。
（好多个伯纳德？）
第一季《西部世界》
中，巨型高科技成人乐园给游客提供了杀戮与性欲的满足，随着机器人有了自主意识和思维，他们开始怀疑这个世界，进而觉醒反抗人类。
第二季将于4月22日开播。西部世界网络独家播出仅在腾讯视频。西部世界即将登陆鼎级剧场，「鼎级剧场」是一个包月视频点播服务，内容包括HBO原创剧集、欧美大片、短片和纪录片，均为正版授权并配有简体中文字幕。
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