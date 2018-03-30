《西部世界》第二季曝光终极预告，透露更多剧情信息。

（本文来自影视生活第一站 时光网）





































（好多个伯纳德？）









第二季将于4月22日开播。西部世界网络独家播出仅在腾讯视频。西部世界即将登陆鼎级剧场，「鼎级剧场」是一个包月视频点播服务，内容包括HBO原创剧集、欧美大片、短片和纪录片，均为正版授权并配有简体中文字幕。





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