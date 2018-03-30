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"西部世界"第二季终极预告日本艺伎亮相

血腥与温情并存 4月22日正式回归

2018-03-30 08:29:11 来源：Mtime时光网

《西部世界》第二季曝光终极预告，透露更多剧情信息。
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 《西部世界》第二季曝光终极预告，透露更多剧情信息。

多洛蕾丝和泰迪

　　预告在涅槃乐队Heart-Shaped Box的悠扬旋律中展开，伯纳德（杰弗里·怀特）努力回忆他失智后醒来的场景，多洛蕾丝（埃文·蕾切尔·伍德）试图让他相信每个人都有内在的美丽与价值。

　　泰迪提到他和多洛蕾丝骑行了10公里，所到之处，血流成河。女招待员梅芙（桑迪·牛顿）想要寻找自己的女儿。黑衣人（艾德·哈里斯）说他要“烧掉一切”。日本艺妓首次亮相，梅芙也身着和服现身。







（好多个伯纳德？）

　　第一季《西部世界》中，巨型高科技成人乐园给游客提供了杀戮与性欲的满足，随着机器人有了自主意识和思维，他们开始怀疑这个世界，进而觉醒反抗人类。

　　第二季将于4月22日开播。西部世界网络独家播出仅在腾讯视频。西部世界即将登陆鼎级剧场，「鼎级剧场」是一个包月视频点播服务，内容包括HBO原创剧集、欧美大片、短片和纪录片，均为正版授权并配有简体中文字幕。

　　用户可通过百视通IPTV、云试听极光互联网电视、都市剧场数字付费频道和中国移动咪咕视频手机移动端平台订阅，中国移动的用户也可直接下载鼎级剧场APP进行订阅。HBO原创尽在「鼎级剧场」。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 西部世界 美剧 预告片
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