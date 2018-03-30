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董子健力荐是枝裕和《第三度嫌疑人》

导演首度"跨界"试水悬疑片 登陆艺联院线

2018-03-30 10:27:39 来源：Mtime时光网

董子健力荐是枝裕和新作《第三度嫌疑人》，导演被誉为“日本电影当代大师”，这次首度“跨界”试水悬疑片，反射出的人性谜题依旧深不可测，震撼人心。
       

《第三度嫌疑人》董子健力荐特辑

时光网讯 心理悬疑片《第三度嫌疑人》将在全国艺联200个城市1208家影院全面上映，这是日本大师级导演是枝裕和（代表作《如父如子》《海街日记》）的作品首次登陆中国内地银幕，用影迷的话来形容：“这是一件值得纪念的事。”对于这部获奖无数的新片，在上映第一天收获了来自实力青年演员董子健的诚意VCR推荐。

       董子健表示：“3月30日，《第三度嫌疑人》就在艺联专线上映了，这也是是枝裕和导演的电影第一次在内地公映。是枝裕和的电影总是关注人文与家庭，这一次他带来了一个带有悬疑色彩的故事，同样离不开社会、法律、心理与家庭的元素。一个看似已经定案的嫌犯，一次次翻供，带来一个又一个惊心的真相，每一次真相的揭露都是对人性的一次拷问。好电影推荐大家到影院去看，真相不只一个，看你相信哪一个！”

       《第三度嫌疑人》讲述一位律师为凶杀案嫌犯辩护，却从对方前后不一的供述中发现线索，发掘出看似确凿的案情背后的惊人真相。本片是是枝裕和担任导演、编剧和剪辑的心血力作，以冷峻细腻的镜头语言讲述扑朔迷离的悬疑故事，实则发起对人性、伦理和司法的深层次拷问。

       是枝裕和被誉为“日本电影当代大师”，全世界拥趸无数，代表作《无人知晓》、《花之舞者》、《如父如子》《海街日记》等深受观众喜爱，并屡获大奖。 本次导演首度“跨界”试水悬疑片，反射出的人性谜题依旧深不可测，震撼人心。

       《第三度嫌疑人》面世后收获不少专业肯定，不仅入围第74届威尼斯电影节最佳影片，还在有“日本奥斯卡”之称的日本电影学院奖上斩获最佳影片、最佳导演、最佳男女配角、最佳编剧、最佳剪辑等六项大奖。

       3月30日起，《第三度嫌疑人》在全国艺联院线正式上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 第三度嫌疑人 董子健
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