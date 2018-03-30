董子健力荐是枝裕和新作《第三度嫌疑人》，导演被誉为“日本电影当代大师”，这次首度“跨界”试水悬疑片，反射出的人性谜题依旧深不可测，震撼人心。

















《第三度嫌疑人》面世后收获不少专业肯定，不仅入围第74届威尼斯电影节最佳影片，还在有“日本奥斯卡”之称的日本电影学院奖上斩获最佳影片、最佳导演、最佳男女配角、最佳编剧、最佳剪辑等六项大奖。





3月30日起，《第三度嫌疑人》在全国艺联院线正式上映。

编辑：隐饮