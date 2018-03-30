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《复仇者联盟3》内地正式定档5.11

比北美档期晚半月 漫威超英空前集结4.19空降上海

2018-03-30 10:32:51 来源：Mtime时光网

《复仇者联盟3》中必定会有超级英雄牺牲，此次内地市场比海外晚上映半个月，粉丝们谨防被剧透吧。

《复仇者联盟3》内地定档海报

　　时光网讯 《复仇者联盟3：无限战争》曝光定档海报，内地正式定档5月11日上映。海报中打出标语“十年布局，巅峰一役”，漫威超级英雄空前集结气势十足。

　　据悉，影片导演罗素兄弟将携手众复联英雄，于4月19日空降上海迪士尼度假区，于迪士尼小镇参加盛大的红毯活动，中国的影迷将有机会与复联英雄近距离的见面！

　　《复仇者联盟3》是近几年漫威投资最庞大的一部电影，影片汇集了《美国队长3》《奇异博士》《银河护卫队2》《雷神3》等诸多漫威电影中的全部超级英雄，具体人员配置见海报！

　　《复仇者联盟3》和《复仇者联盟4》作为漫威电影宇宙第三阶段的收官之作套拍完成。后者将于2019年5月3日北美上映，而《复仇者联盟3》将于4月27日登陆北美。

　　更值得注意的是，《复仇者联盟3》中必定会有超级英雄牺牲，影片的主创也数次确认过这个消息，此次内地市场比海外晚上映半个月，粉丝们谨防被剧透吧。

　　《复仇者联盟3》的档期，秘鲁、乌克兰、俄罗斯、丹麦是5月3日，立陶宛和罗马尼亚是5月4日，包括越南、柬埔寨在内的50多个国家地区都是4月25日到4月26日开画，其中中国香港和中国台湾是4月25日开画。

       值得一提的是，好莱坞大片经常“迟到”的日本市场，这次《复联3》是4月27日上映，米仓凉子等人的日语配音版也是4月27日同步上映。

   编辑：ruo

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关键词： 复仇者联盟3 定档
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