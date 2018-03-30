《复仇者联盟3》中必定会有超级英雄牺牲，此次内地市场比海外晚上映半个月，粉丝们谨防被剧透吧。





据悉，影片导演罗素兄弟将携手众复联英雄，于4月19日空降上海迪士尼度假区，于迪士尼小镇参加盛大的红毯活动，中国的影迷将有机会与复联英雄近距离的见面！





《复仇者联盟3》是近几年漫威投资最庞大的一部电影，影片汇集了《美国队长3》《奇异博士》《银河护卫队2》《雷神3》等诸多漫威电影中的全部超级英雄，具体人员配置见海报！









更值得注意的是，《复仇者联盟3》中必定会有超级英雄牺牲，影片的主创也数次确认过这个消息，此次内地市场比海外晚上映半个月，粉丝们谨防被剧透吧。





《复仇者联盟3》的档期，秘鲁、乌克兰、俄罗斯、丹麦是5月3日，立陶宛和罗马尼亚是5月4日，包括越南、柬埔寨在内的50多个国家地区都是4月25日到4月26日开画，其中中国香港和中国台湾是4月25日开画。





值得一提的是，好莱坞大片经常“迟到”的日本市场，这次《复联3》是4月27日上映，米仓凉子等人的日语配音版也是4月27日同步上映。