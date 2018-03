时光网讯 第八届北京国际电影节公布入围主竞赛单元的电影名单,来自19个国家和地区的15部影片将对今年的“天坛奖”各大奖项展开角逐。

天坛奖得主将由七位国际影人组成的委员会评选,中国著名导演王家卫将担任今年的评委会主席。

第八届 天坛奖完整入围名单

2 印度影片《黑暗之风》Dark Wind​

3 格鲁吉亚、卡塔尔、爱尔兰、荷兰、克罗地亚合拍影片《妈妈》Dede​

4 法国影片《狗》Dog​

5 加拿大影片 《目视朱丽叶》 Eye on Juliet​

6 中国影片 《十八洞村》 Hold Your Hands​

8 南非影片 《克洛多娃》Krotoa

9 罗马尼亚影片 《奥克塔夫》Octave​

11 格鲁吉亚、爱沙尼亚合拍影片 《惊慌妈妈》Scary Mother​

12 伊朗影片 《灼热之夏》Searing Summer

13 芬兰、德国合拍影片 《希望的另一面》 The Other Side of Hope​