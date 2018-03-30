时光网讯 第八届北京国际电影节公布入围主竞赛单元的电影名单，来自19个国家和地区的15部影片将对今年的“天坛奖”各大奖项展开角逐。
入围名单中有两部来自中国，分别是林超贤导演的春节档票房冠军《红海行动》
，以及王学圻主演的献礼片《十八洞村》
。林超贤的上一部导演作品《湄公河行动》
也入围过去年北影节的主竞赛单元，这是他连续第二年角逐天坛奖。
天坛奖得主将由七位国际影人组成的委员会评选，中国著名导演王家卫将担任今年的评委会主席。
第八届天坛奖完整入围名单
2 印度影片《黑暗之风》Dark Wind
3 格鲁吉亚、卡塔尔、爱尔兰、荷兰、克罗地亚合拍影片《妈妈》Dede
4 法国影片《狗》Dog
8 南非影片 《克洛多娃》Krotoa
9 罗马尼亚影片 《奥克塔夫》Octave
10 中国影片《红海行动》
Operation Red Sea
11 格鲁吉亚、爱沙尼亚合拍影片 《惊慌妈妈》Scary Mother
12 伊朗影片 《灼热之夏》Searing Summer
13 芬兰、德国合拍影片《希望的另一面》
The Other Side of Hope
14 以色列、奥地利合拍影片《证言》
The Testament