网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《红海行动》角逐北影节"天坛奖"

王家卫领军评审团 林超贤电影连续两年入围

2018-03-30 11:24:43 来源：Mtime时光网

第八届北京国际电影节公布主竞赛单元入围影片名单，林超贤导演作品连续两年角逐天坛奖。

　　时光网讯 第八届北京国际电影节公布入围主竞赛单元的电影名单，来自19个国家和地区的15部影片将对今年的“天坛奖”各大奖项展开角逐。

　　入围名单中有两部来自中国，分别是林超贤导演的春节档票房冠军《红海行动》，以及王学圻主演的献礼片《十八洞村》。林超贤的上一部导演作品《湄公河行动》也入围过去年北影节的主竞赛单元，这是他连续第二年角逐天坛奖。

　　天坛奖得主将由七位国际影人组成的委员会评选，中国著名导演王家卫将担任今年的评委会主席。

　第八届天坛奖完整入围名单

1 捷克影片《赤足》Barefoot​
2 印度影片《黑暗之风》Dark Wind​
3 格鲁吉亚、卡塔尔、爱尔兰、荷兰、克罗地亚合拍影片《妈妈》Dede​
4 法国影片《狗》Dog​
5 加拿大影片 《目视朱丽叶》Eye on Juliet​
6 中国影片《十八洞村》Hold Your Hands​
7 英国影片 《旅程尽头》Journey's End​
8 南非影片 《克洛多娃》Krotoa
9 罗马尼亚影片 《奥克塔夫》Octave​
10 中国影片《红海行动》Operation Red Sea​
11 格鲁吉亚、爱沙尼亚合拍影片 《惊慌妈妈》Scary Mother​
12 伊朗影片 《灼热之夏》Searing Summer
13 芬兰、德国合拍影片《希望的另一面》The Other Side of Hope​
14 以色列、奥地利合拍影片《证言》 The Testament
15 伊朗影片 《未择之路》Untaken Paths​

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北影节 天坛奖 红海行动 林超贤 十八洞村
关注时光网微信

相关电影/影人

红海行动

红海行动 (2018)

8.1

导演：林超贤

主演：张译 黄景瑜

十八洞村

十八洞村 (2017)

7.1

导演：苗月

主演：王学圻 陈瑾

旅程终点

旅程终点 (2017)

-1.0

导演：索尔·迪勃

主演：山姆·克拉弗林

目视朱丽叶

目视朱丽叶 (2017)

0.0

导演：金·诺古依

主演：乔·科尔

希望的另一面

希望的另一面 (2017)

7.7

导演：阿基·考里斯马基

主演：韦勒·维坦恩

证言

证言 (2017)

0.0

导演：Amichai Greenb..

主演：Ori Pfeffer

未择之路

未择之路 (2016)

-1.0

导演：唐高鹏

主演：王学兵 马伊琍

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

美队你还好么？WonderCon漫展直击

Coser五花八门各显神通 超级英雄最受追捧

36
话不多说，COSER们已经摆好了各种poss，大家尽情拍照吧..
2

克里斯·埃文斯表示将不再出演美队

今秋"复仇者联盟4"补拍将是最后一次穿战衣

克里斯埃文斯表示《复联4》的补拍结束后，他与漫威的合..
3

雷神昏迷！《复仇者联盟3》发新剧照

灭霸单人照霸气十足 少年格鲁特喜欢玩手机

9
据悉，《复仇者联盟3》定于4月27日北美公映，中国内地档..
4

"复联3"海报"五彩斑斓的黑"呼应无限宝石

黑寡妇&黑豹组队时间之石 还一颗尚未出现

5
《复仇者联盟3》曝光一组全新海报，五种颜色分别对应不..
5

晚半个月？"复仇者联盟3"据传定档

迪士尼暂未回应 逃不过剧透这一难关

《复仇者联盟3》据传定档，5月11日，大家谨防被剧透吧。

查看更多