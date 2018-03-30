黄渤谈短片拍摄：“比较短的时长内，有一定主题的约束，或许最终呈现的结果有一定局限性，但这是作为一名导演，是一种必须面对、也无法忽视的存在。如果生来都是电影大师的话也是很没意思的。”





2014年开始，FIRST短片季就成为影展创作培育系统中不可或缺的一部分。本次FIRST短片季围绕“平等”概念，介入社会现实，在相对公益题材范围内，去追溯影像表达的创造力，如何破除过度情感的渲染，以及宏大命题的构建，又为青年电影人增添了新一层磨炼。









在蔡成杰导演看来，短片的经验永远是必要的，“有FIRST短片季这样的机会要多参与，要多拍，只有在创作过程中才能真正发现和解决问题。这次过程中的困境和经验，都让我有新的反思。”





而谈到这次影片的表达，“我其实是从一个特别普遍的社会话题切入，现代农夫与蛇的故事，我们生活的公共空间里，人与人之间，享受着公共利益的温暖，也能消解冷漠。如果受到了伤害，是否还能以善意对之。人性是复杂的，每个人细小的正确的选择，都能给世界平等的机会”。





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