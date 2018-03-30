时光网讯
自去年11月份新一期FIRST短片季开启，近一个月的征集评选，10天拍摄，最终经后期制作。昨日，7部青年导演短片作品终亮相。在FIRST“短片季首映礼”上，评委黄渤
直言：局限也是无法忽视的存在，生来都是电影大师也挺没意思的。
2014年开始，FIRST短片季就成为影展创作培育系统中不可或缺的一部分。本次FIRST短片季围绕“平等”概念，介入社会现实，在相对公益题材范围内，去追溯影像表达的创造力，如何破除过度情感的渲染，以及宏大命题的构建，又为青年电影人增添了新一层磨炼。
值得一提对的是，这次，已凭借《北方一片苍茫》
（原名《小寡妇成仙记》）斩获FIRST影展和鹿特丹电影节最大奖的蔡成杰
导演，回到FIRST短片季，进行全新的影像尝试，也成为在场媒体和嘉宾好奇的焦点。
在蔡成杰导演看来，短片的经验永远是必要的，“有FIRST短片季这样的机会要多参与，要多拍，只有在创作过程中才能真正发现和解决问题。这次过程中的困境和经验，都让我有新的反思。”
而谈到这次影片的表达，“我其实是从一个特别普遍的社会话题切入，现代农夫与蛇的故事，我们生活的公共空间里，人与人之间，享受着公共利益的温暖，也能消解冷漠。如果受到了伤害，是否还能以善意对之。人性是复杂的，每个人细小的正确的选择，都能给世界平等的机会”。
作为评委，李樯
、黄渤，还有嘉宾梁静
、李晨
也都赞赏了青年电影人对世界的洞察，以及表达的态度。黄渤说：“比较短的时长内，有一定主题的约束，或许最终呈现的结果有一定局限性，但这是作为一名导演，是一种必须面对、也无法忽视的存在。创作的时候面对镜头，面对影像的方方面面，有时候还要面对自己的无能，但这也是引导我们能够一步步走下去的动力，如果生来都是电影大师的话也是很没意思的。”
编辑：hello王小羊