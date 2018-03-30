《头号玩家》今日上映发制作特辑，带领观众走进斯皮尔伯格奇幻新作的拍摄幕后。





看点一：点映口碑爆棚好评如潮





电影《头号玩家》于3月29日在全国46座城市举行了100场点映，延续了此前的超强口碑。有观众激动地表示，“很难再有第二部影片能把科幻粉，恐怖粉，怪兽粉，游戏迷，影迷和动漫迷同时吸引过来了。”还有影迷称《头号玩家》让自己再一次爱上了电影，“精彩绝伦，难以言表！这部片子让我再一次相信电影是一门光影的艺术，再一次爱上了电影。在一个颓垣末世那么似曾相识的未来设定里，老斯巧手匠心地用VR的概念把科幻电影拍出了新的高度。”更有不少观众表示观影现场的气氛相当活跃，掌声和惊呼不断，可谓近年来最佳观影体验。





看点二：斯皮尔伯格华丽回归打造科幻神作





虽然已经多年没有涉足科幻片领域，但是斯皮尔伯格此次携《头号玩家》回归，证明自己依旧是那个童心未泯的“造梦大师”，不论是依靠超凡的想象打造奇幻的未来世界，还是对剧情和故事节奏的整体把控，都堪称完美。





就有观众在观影后难掩对斯皮尔伯格的崇敬之情，“没啥是斯皮尔伯格做不到的了，在一个商业片中把所有的特效情怀和爱结合得完整而彻底，这样应该算是完美了吧。”还有观众表示难以想象影片会出自于一位72岁老人之手，“简直太超前、太先锋、太天马行空了。”更有影评人直言斯皮尔伯格定义了全新的电影，“老男孩斯皮尔伯格或许借此片宣告了未来电影的走向，电影不再是用来看的，而是用来玩的。”





看点三：酷炫特效点燃奇幻冒险





为了给观众带来最极致的观影效果，《头号玩家》此次采用了动作捕捉、实景拍摄和电脑动画三种制作形式，而且还采用了VR设备协助拍摄。在影片中，不仅有飞车狂飙、惊世团战这样燃炸的庞大场面，也有游戏中形象各异的虚拟人物，从宏观到细节，无不展现出特效的酷炫与逼真。





不少观众都认为影片中赛车的那场戏堪称惊艳，“数十台车狂飙，中间还有侏罗纪恐龙、金刚等等NPC全程干扰，随着主角周围的车一个个被掀翻，那紧张感简直了，被特效震撼得合不上嘴。”同时，游戏世界中人物的设计也给人留下了深刻的印象，“本以为虚拟人物会有五毛特效的感觉，但是看后不得不说太细致了，满分。”





看点四：彩蛋炫目致敬流行文化





《头号玩家》从发布第一支预告片开始，其中出现的各种彩蛋就让影迷们激动万分，而和正片相比，这些都只是冰山一角。整部电影可以说是全球流行文化编年史，复古元素和各种彩蛋犹如核爆余波般一次次冲击着观众的眼球。





就有观众在观影后直呼彩蛋多到眼花缭乱，让人头皮发麻，“毁灭公爵！钢铁巨人！金刚！高达大战机械哥斯拉！回到未来的车和博士都出场了！猎空还有特写！以及老古董雅达利主机！真正的彩蛋狂欢！娱乐史的赞歌！”当然也有观众害怕彩蛋过多会影响自己对于电影的理解，但是看后发现自己的担心完全是多余的，“不是梗多就好，而是把所有的梗都做得恰到好处，彩蛋只是为剧情服务的，并没有喧宾夺主，就算不了解所有的梗，也能完全融入到影片中。”





看点五：不止于娱乐性引发共鸣





在斯皮尔伯格以往的作品中，都不缺乏人性关怀，《头号玩家》在华丽的特效和充满想象的冒险下，把娱乐性做到极致的同时也蕴含了斯皮尔伯格对于现实的折射——随着科技的日益发达，虚拟世界有着现实中没有的刺激和快乐，人们还愿意回到现实吗？





这个思考也引发了观众的共鸣，“看完电影才发现是个孤独的天才玩家为自己写的自传，在一个人人都沉溺于虚拟游戏的世界中，这位游戏天才赌上他的毕生杰作，为警醒垮掉的世人下了一步最为冒险的棋招。”也有影评人表示影片并非只有消遣和娱乐，“影片在现实和游戏间穿梭，既像一个万花筒，也是一个盛大的主题乐园和五彩斑斓的博物馆，还有对社会现实，科技未来，亲密关系的反思，当然内核依旧是‘孩童导演’斯皮尔伯格的‘人本’和‘童真’。”





电影《头号玩家》由华纳兄弟影片公司出品，今日正式登陆全国各大院线。