时光网讯
由华纳兄弟影片公司出品，金奖名导史蒂文·斯皮尔伯格
执导的科幻动作冒险巨制《头号玩家》
今日正式在中国内地与北美同步上映。与此同时，影片五大看点全面解锁，奇幻冒险世界高能开启。此外，片方还发布一支“征程开启”特辑，导演斯皮尔伯格和众主演揭秘影片中故事的发生背景以及角色背后的故事，一些幕后拍摄画面也惊喜曝光。
看点一：点映口碑爆棚好评如潮
电影《头号玩家》于3月29日在全国46座城市举行了100场点映，延续了此前的超强口碑。有观众激动地表示，“很难再有第二部影片能把科幻粉，恐怖粉，怪兽粉，游戏迷，影迷和动漫迷同时吸引过来了。”还有影迷称《头号玩家》让自己再一次爱上了电影，“精彩绝伦，难以言表！这部片子让我再一次相信电影是一门光影的艺术，再一次爱上了电影。在一个颓垣末世那么似曾相识的未来设定里，老斯巧手匠心地用VR的概念把科幻电影拍出了新的高度。”更有不少观众表示观影现场的气氛相当活跃，掌声和惊呼不断，可谓近年来最佳观影体验。
看点二：斯皮尔伯格华丽回归打造科幻神作
虽然已经多年没有涉足科幻片领域，但是斯皮尔伯格此次携《头号玩家》回归，证明自己依旧是那个童心未泯的“造梦大师”，不论是依靠超凡的想象打造奇幻的未来世界，还是对剧情和故事节奏的整体把控，都堪称完美。
就有观众在观影后难掩对斯皮尔伯格的崇敬之情，“没啥是斯皮尔伯格做不到的了，在一个商业片中把所有的特效情怀和爱结合得完整而彻底，这样应该算是完美了吧。”还有观众表示难以想象影片会出自于一位72岁老人之手，“简直太超前、太先锋、太天马行空了。”更有影评人直言斯皮尔伯格定义了全新的电影，“老男孩斯皮尔伯格或许借此片宣告了未来电影的走向，电影不再是用来看的，而是用来玩的。”
看点三：酷炫特效点燃奇幻冒险
为了给观众带来最极致的观影效果，《头号玩家》此次采用了动作捕捉、实景拍摄和电脑动画三种制作形式，而且还采用了VR设备协助拍摄。在影片中，不仅有飞车狂飙、惊世团战这样燃炸的庞大场面，也有游戏中形象各异的虚拟人物，从宏观到细节，无不展现出特效的酷炫与逼真。
不少观众都认为影片中赛车的那场戏堪称惊艳，“数十台车狂飙，中间还有侏罗纪恐龙、金刚等等NPC全程干扰，随着主角周围的车一个个被掀翻，那紧张感简直了，被特效震撼得合不上嘴。”同时，游戏世界中人物的设计也给人留下了深刻的印象，“本以为虚拟人物会有五毛特效的感觉，但是看后不得不说太细致了，满分。”
看点四：彩蛋炫目致敬流行文化
《头号玩家》从发布第一支预告片开始，其中出现的各种彩蛋就让影迷们激动万分，而和正片相比，这些都只是冰山一角。整部电影可以说是全球流行文化编年史，复古元素和各种彩蛋犹如核爆余波般一次次冲击着观众的眼球。
就有观众在观影后直呼彩蛋多到眼花缭乱，让人头皮发麻，“毁灭公爵！钢铁巨人！金刚！高达大战机械哥斯拉！回到未来的车和博士都出场了！猎空还有特写！以及老古董雅达利主机！真正的彩蛋狂欢！娱乐史的赞歌！”当然也有观众害怕彩蛋过多会影响自己对于电影的理解，但是看后发现自己的担心完全是多余的，“不是梗多就好，而是把所有的梗都做得恰到好处，彩蛋只是为剧情服务的，并没有喧宾夺主，就算不了解所有的梗，也能完全融入到影片中。”
看点五：不止于娱乐性引发共鸣
在斯皮尔伯格以往的作品中，都不缺乏人性关怀，《头号玩家》在华丽的特效和充满想象的冒险下，把娱乐性做到极致的同时也蕴含了斯皮尔伯格对于现实的折射——随着科技的日益发达，虚拟世界有着现实中没有的刺激和快乐，人们还愿意回到现实吗？
这个思考也引发了观众的共鸣，“看完电影才发现是个孤独的天才玩家为自己写的自传，在一个人人都沉溺于虚拟游戏的世界中，这位游戏天才赌上他的毕生杰作，为警醒垮掉的世人下了一步最为冒险的棋招。”也有影评人表示影片并非只有消遣和娱乐，“影片在现实和游戏间穿梭，既像一个万花筒，也是一个盛大的主题乐园和五彩斑斓的博物馆，还有对社会现实，科技未来，亲密关系的反思，当然内核依旧是‘孩童导演’斯皮尔伯格的‘人本’和‘童真’。”
电影《头号玩家》由华纳兄弟影片公司出品，今日正式登陆全国各大院线。