《湮灭》发布了一支人物特辑，展现了娜塔莉·波特曼等几位主演对影片设定的不同理解。









《湮灭》改编自“星云奖”最佳长篇小说《遗落的南境：湮灭》，故事由3年前莫名出现在美国领土内的一块被检疫隔离的“X区域”展开。曾经的勘探队员凯恩（奥斯卡·伊萨克饰）自“X区域”返回后产生了一系列怪异的生理反应，身为生物学家的妻子莉娜（娜塔莉·波特曼饰）为调查此事，同心理学家文崔斯博士（詹妮弗·杰森·李饰）、护理师安雅（吉娜·罗德里格兹饰）、物理学家乔希（泰莎·汤普森饰）、地貌学家卡斯（图娃·诺沃妮饰）一同，组成了第12批科考队深入“X区域”一探究竟。





谈及电影《湮灭》的设定，无论是从剧情还是视听角度，演员们纷纷用“可怕”、“令人恐惧”、“毛骨悚然”等充满感官指向性的词语来形容。娜塔莉和詹妮弗也都表示，面对某种神秘的“未知力量”，科学家们虽然感到迷茫，但也必须说服自己与恐惧博弈。







特辑中相继出现了头顶花枝的小鹿（花角鹿）和融合了藻类基因的透明鱼（螺藻鱼）。其实，在这片禁区中，不仅动植物的基因能被折射，连人类的基因也会被不断修正和复制。这种细思极恐的美学，在近年来主打科技冷感的科幻片中，显得尤为独特。演员吉娜·罗德里格兹也骄傲地谈到：“《湮灭》是我们至今没怎么看到过的影片。”





在杰夫·范德米尔的原著里，五位经过重重测试的女性科学家在心理学家的带领下进入“X区域”。在此之前，已有过11批特遣队尝试在“X区域”找出一切异常现象之源头。他们尝试过不同装备，也由不同的人员构成。而电影中的这第12批队员，则全部由崇尚科学理性的女性专家所构成。虽然电影省略了对队员构成的解释，但也因此留下了更多开放性解读——这些人自愿加入特遣队，交谈之间可以窥见她们都处于精神或肉体湮灭的边缘，也让这次对“X区域”的勘探看上去更像是一种献祭。





作为一部好莱坞科幻惊悚大片，《湮灭》试图打破观众对性别的认知偏见。这也是其被海外影评人誉为“新科幻经典”的重要原因之一。目前积极投身于女性权益运动的娜塔莉·波特曼也曾无数次在采访中表示，能通过该片和这么多优秀的女性同伴合作，是一段令人无比欣喜的经历。