（本文来自影视生活第一站 时光网）
过去一年中，外界披露的关于《爱尔兰人》
拍摄进展的消息只有一条，就是本月初曝光的在史丹顿岛附近的丹根山丘拍摄现场的一组片场照，这让这部影片的影迷们着实等得焦急难耐。
帕西诺和德尼罗这对多年好友都曾是奥斯卡金像奖和金球奖的得主，二人曾共同出演了电影《教父2》
，但是戏中二人没有对手戏。他们在迈克尔·曼
1995年导演的经典电影《盗火线》
中也有过合作，后来又联袂出演了2008年的一部知名度稍逊的电影《火线特攻》
。
《爱尔兰人》
取材的小说讲述的是卷入犯罪分子吉米·霍法失踪案中的一名工会官员的故事，用丰富真实的细节成就了其优秀品质，也赢得了各种褒奖。
斯科塞斯上一部执导的电影是2016年的《沉默》
，该片的剧本很早以前就已改编完成，上映后虽然反响不错，但是未能在票房上取得成功，全球票房累计只有2千4百万美金。
因此，当媒体报道《爱尔兰人》
的制作成本将达到1.25~1.4亿美金的时候，大家都十分震惊，据称制作成本中的大部分是用来支付昂贵的特效制作
（特效这个东西看起来似乎跟斯科塞斯的风格完全搭不上边，但是，2011年《雨果》
这部评分不高的电影展示了他在利用特效增强艺术效果方面的能力），影片借助特效使帕西诺和德尼罗饰演的形象变得更加年轻。
这无疑是一次惊险的商业博弈，现如今的大资本电影基本是漫画改编的电影或动作片，《爱尔兰人》却剑走偏锋，将大资本投给了平凡的小剧本，还将受众瞄准了票房主力军的成年观众。
在21世纪的好莱坞电影业，几乎没人敢这样做——尤其是，斯科塞斯的上一部电影《沉默》
创造了他过去20年中电影票房的新低。就是在这种艰难的背景下，投资人纷纷拒绝为《爱尔兰人》投资
，而依靠自制剧和内容生产成为电影行业后起之秀的Netflix却在这时挺身而出，宣布投资制作该片。
本片的主演之一表示，电影成本更多注入创造性工作将成为一种趋势。“我们在纽约拍摄本片期间的工作很轻松、很自由。”帕西诺最近在接受时光网的采访时说，“这种感觉跟很多年前我们拍电影时的感觉一样，那时候，一部电影要拍6个月或8个月、9个月，有时甚至要拍1年。所以这次拍摄感觉很轻松、很不一样”。
“跟罗伯特一起重返年轻的感觉很好，我很喜欢他这个人”
，说到这里，帕西诺露出了满脸笑容，又说“我跟他合作过多次，相识的时间也很长，能跟信任的人、熟悉的人一起工作，我感觉很高兴。马丁·斯科塞斯
绝对算得上是一位大师，能跟他合作很开心。我喜欢这部电影的风格，它关注的是真实的故事——关注的是实实在在的发生在美国这片土地上的真实事件
。片中故事的跨度长达二十多年，马丁用独特的手法将故事娓娓道来，我自己对这部电影也充满期待。”
今年剩下的这段时间里，斯科塞斯的主要任务是和该片剪辑塞尔玛·斯昆梅克
，对影片进行最后的剪辑制作，并计划在2019年发布
，具体发布时间尚未确定。
所以，我们还要像世界各地的其他影迷一样，继续等待吧。
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