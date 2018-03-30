时光网采访了传奇影星阿尔·帕西诺，询问了马丁·斯科塞斯《爱尔兰人》最近进展。









（本文来自影视生活第一站 时光网）













































本片的主演之一表示，电影成本更多注入创造性工作将成为一种趋势。“我们在纽约拍摄本片期间的工作很轻松、很自由。”帕西诺最近在接受时光网的采访时说，“这种感觉跟很多年前我们拍电影时的感觉一样，那时候，一部电影要拍6个月或8个月、9个月，有时甚至要拍1年。所以这次拍摄感觉很轻松、很不一样”。













所以，我们还要像世界各地的其他影迷一样，继续等待吧。



