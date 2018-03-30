《银河护卫队2》导演詹姆斯·古恩于访问中透露，于《复仇者联盟3: 无限战争》预告片中的Groot格鲁特正处于青春期，因此他的名字应该是Adolescent Groot更为贴切。





素体上每一根精细的树木纹理均是由Hot Toys原型师Joseph Tsang细微雕琢而成的。当中树梢疏密相间，营造出丰富的层次感，更细心的连格鲁特身上的小树叶也用心打造，整个人偶结合涂装师高像真度的涂装上色技术，令外观更显逼真自然。超像真格鲁特头雕附有两个以磁铁组装的不同表情脸部组件，分别是眼睛汪汪扁嘴和挂上反叛嘴脸的脸部组件，鲜明地表现出正处于青春期，拥有反叛情绪的格鲁特。随人偶将配备了一台游戏机丶一把雷射枪丶多个不同手部形态的可替换手掌，以及一个《复仇者联盟3: 无限战争》人偶系列的特色地台。

同时Hot Toys按照火箭浣熊的身型比例，特别塑造了一个高约16cm丶具有逾17个活动关节的高可动专用素体，除了配备6只可替换手掌外，更特别设计了2对可替换脚掌，分别是站立及飞行的动作造型，让个子细小的火箭浣熊能摆放出丰富多变的肢体动作。





同时，更参考火箭浣熊于作战时龇牙咧嘴的咆哮表情与面部轮廓，由Hot Toys韩国头雕师So-Young Lee精湛的雕刻与美术总监及涂装师J.C. Hong合力打造，透过一刻一划的精湛雕功和高度像真涂装技术，突显出火箭浣熊的毛发纹理和丰富了层次感，外观更显逼真自然。





服饰方面，将根据《复仇者联盟3: 无限战争》电影的造型，为整套独特剪裁配合精细的纹理及装备配件的深蓝色系太空战服，完全参照电影戏服以连贯性的一件式剪裁设计进行制作，无阻素体一贯灵活性之馀，更可轻松模仿角色在电影中的自然动态，可見人偶服装的工艺精湛。此外，随人偶更会附上一把配有肩带的全新雷射枪和一个《复仇者联盟3: 无限战争》人偶系列的特色地台。据悉，人偶的推出日期约为2018年第4季至2019年第1季。

编辑：汀