2018-05-08 07:42:57 来源：Mtime时光网
卢克凯奇第二季海报
作者：凯奇 编辑：卢克
导演：安迪·戈达尔
主演：麦克·科尔特
Mike Colter
Rosario Dawson
Alfre Woodard
Ron Cephas Jones
Reg E. Cathey
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太阳风1129995
23分钟前
看预告还不错
偏执与狂热
10小时前
超喜欢第一季，觉得比黑豹更接地气。还记得“老爹”说的“每个人都有枪，但每个人都没有父亲”一句话道出了黑人社区的问题。可惜水腹蛇死后故事就下滑了，收尾挺无趣的。
荒木唯雨
11小时前
黑人版陈思诚。
上帝的孤独者
18小时前
助手减分，zzzq非要给那么多黑人光彩！
晓月光光
19小时前
除了夜魔和惩罚者，其他的一部比一部烂，包括捍卫者联盟。
统统弃了。
橘子汽水0051
神力人进不到复联 才是可惜的地方
偏执与狂热10小时前
是啊，从新复仇者入团到现在，他也是妇联老成员了。
康熙时光
20小时前
电视剧没兴趣
一炮摧枯拉朽
第一季看了一半弃了，希望这部会好一点
于大奇葩
喔噢，迷雾骑士终于“装臂”了。
偏执与狂热11小时前
哈哈哈
捍卫者里看到她断臂的时候，我瞬间安心了不少。这下终于还原了。
Jason零凸-_-凸
21小时前
只有惩罚者跟夜魔侠，什么铁拳啊，什么杰西卡，什么卢克啊！！还是算了吧
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