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刀枪不入的漫威黑人英雄竟被打到吐血

美剧《卢克·凯奇》第二季首曝中字预告片

2018-05-08 07:42:57 来源：Mtime时光网

成名社区明星的卢克凯奇遭遇强硬对手布希马斯特，对方也刀枪不入。
　　

卢克凯奇第二季海报

时光网讯 捍卫者联盟之一，漫威著名黑人英雄《卢克·凯奇》发布第二季预告，在上一季大战“水蝮蛇”（马赫沙拉·阿里 饰）后一战成名，成为社区英雄，媒体报道、粉丝成群。

　　看似刀枪不入的他有一天竟在路上被人打到吐血，原来另外一个刀枪不入的黑人布希马斯特正准备对付他。
　　
      漫威和Netflix合作的《卢克·凯奇》以崭新的方式呈现黑人超级英雄，并加入现代文化和嘻哈音乐。第二季将于今年6月22日Netflix上线。

　　该剧由麦克·科尔特扮演男主角卢克·凯奇，罗莎里奥·道森扮演Claire Temple, 阿尔法·沃德扮演Mariah Dillard，美剧《我们这一天》男星罗恩·西法斯·琼斯扮演Bobby Fish，今年2月刚去世的《纸牌屋》男星雷格·E.凯蒂也在预告片中有现身。

作者：凯奇   编辑：卢克

关键词： 卢克凯奇 漫威 Netflix 捍卫者联盟 第二季
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