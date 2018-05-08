成名社区明星的卢克凯奇遭遇强硬对手布希马斯特，对方也刀枪不入。





看似刀枪不入的他有一天竟在路上被人打到吐血，原来另外一个刀枪不入的黑人布希马斯特正准备对付他。

漫威和Netflix合作的《卢克·凯奇》以崭新的方式呈现黑人超级英雄，并加入现代文化和嘻哈音乐。第二季将于今年6月22日Netflix上线。



