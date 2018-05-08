2018-05-08 10:10:39 来源：Mtime时光网
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编辑：e
导演：何澍培
主演：林峰 蔡卓妍
Charlene Choi
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七小酱
8分钟前
好久不见林峯了~~
138****1507_17271498
2018-05-08 18:08
蔡卓妍的演技，这么多年了，依然很尬，真的分分钟出戏
T10007小时前
她唱歌也白搭啊……
映轩
2018-05-08 17:43
第一部很过瘾，之后的不知道是什么垃圾……
回忆的享受
2018-05-08 13:18
一部《PTU》让我熟知了香港街道，超浪漫主义
M_1410211201131804842
2018-05-08 10:47
比起当年，现在的ptu垃圾的一逼啊
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