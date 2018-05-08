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剧版《PTU机动部队》香港杀青

林峯&蔡卓妍主演 杜琪峯曾导演同名电影

2018-05-08 10:10:39 来源：Mtime时光网

《PTU机动部队》是国内首部讲述PTU机动部队的剧集，聚焦了PTU警员的生活现状和心路历程。
      时光网讯 昨日，由林峯、蔡卓妍方中信谭耀文等主演的剧集《PTU机动部队》在香港杀青。

      PTU是英文POLICE TACTICAL UNIT的缩写，即警察机动部队的简称。

      2003年，杜琪峯曾导演过一部名为《PTU》的电影，由任达华、邵美琪、林雪等主演。作为续集，杜琪峯监制，罗永昌导演的《机动部队-同袍》于2009年上映。杨恭如亦主演过一部名为《PTU女警之偶然陷阱》的电影。

      《PTU机动部队》是国内首部讲述PTU机动部队的剧集，聚焦了PTU警员的生活现状和心路历程。据了解，该剧拍摄时直接取景自PTU机动部队的办公楼，在拍摄中间也有真正的PTU警员参与。

   编辑：e

关键词： PTU机动部队
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PTU机动部队

PTU机动部队 (2018)

0.0

导演：何澍培

主演：林峰 蔡卓妍

蔡卓妍

蔡卓妍

Charlene Choi

职业：演员

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