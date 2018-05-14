当我们总结4月爆款剧的时候，能说出的依然是HBO的《西部世界》，而口碑神剧《使女的故事》第二季也依然稳稳呆在神坛之上，但并非所有深受国内剧迷喜爱的科幻剧都能不断延续自己的传奇。

Netflix的《迷失太空》再遭口碑困局 尽管在流媒体的加持下，好莱坞电视工业正如使用了吸星大法一样吸收着更大的投资，以及更多像乔治·克鲁尼、萨尔玛·海耶克这样的明星，但创造一部爆款依然一如既往地有难度。 尽管在流媒体的加持下，好莱坞电视工业正如使用了吸星大法一样吸收着更大的投资，以及更多像乔治·克鲁尼、萨尔玛·海耶克这样的明星，但创造一部爆款依然一如既往地有难度。









于是当我们总结4月爆款剧的时候，能说出的依然是HBO的《西部世界》。这部万众期待的热门科幻剧第二季回归首集创造了206万观众和0.9的收视率，较第1季的首播大致上涨5%。虽然加上重播观众后的300万，比第1季的330万下滑近10%，但依然创造了该剧历史上第二好的成绩，难怪就算第二集收视下降到了0.7，HBO依然果断续订了第三季。









但不是所有深受国内剧迷喜爱的科幻剧都能不断延续自己的传奇，例如Starz 的《鬼玩人之阿什斗鬼》就带着收视人数17.4万和收视率0.09的成绩突然剧终，让众多剧迷的情怀无处安放。这部爆浆的科幻剧从来不是爆款，而是拥有一票小众死粉，但当剧集本季跌破0.1的平均收视率，终于让Starz举起了电锯。我们当然不希望，下次砍剧铡刀会落在同样高口碑低收视的Syfy 的《浩瀚苍穹》头上。





美国时间4月1日—4月30日18-49年龄层观众收视率（万人/收视率）





