时光网讯
尽管在流媒体的加持下，好莱坞电视工业正如使用了吸星大法一样吸收着更大的投资，以及更多像乔治·克鲁尼、萨尔玛·海耶克这样的明星，但创造一部爆款依然一如既往地有难度。
就算是Netflix这样的爆款制造机也常有“迷失太空”的时候，在上一部令人有些失望的《副本》之后，他们的《迷失太空》再度遭遇口碑困局。
而像《嗜血娇娃》
这样的口碑剧即使口碑强劲，单集观众人数也不到100万，离收视爆款还差得远。
于是当我们总结4月爆款剧的时候，能说出的依然是HBO的《西部世界》。这部万众期待的热门科幻剧第二季回归首集创造了206万观众和0.9的收视率，较第1季的首播大致上涨5%。虽然加上重播观众后的300万，比第1季的330万下滑近10%，但依然创造了该剧历史上第二好的成绩，难怪就算第二集收视下降到了0.7，HBO依然果断续订了第三季。
还有些口碑神剧也依然稳稳呆在神坛之上，例如《使女的故事》
第二季。《西部世界》
第二季的IMDb评分是8.6分，《使女的故事》第二季则达到9.1，总的来说，这两部神剧的第二季都延续了第一季的品质和口碑，没人可以阻止它们继续成为科幻剧的口碑领头羊——或许除了烂番茄新鲜度100%，爆米花100%的《浩瀚苍穹》第三季。
但不是所有深受国内剧迷喜爱的科幻剧都能不断延续自己的传奇，例如Starz 的《鬼玩人之阿什斗鬼》就带着收视人数17.4万和收视率0.09的成绩突然剧终，让众多剧迷的情怀无处安放。这部爆浆的科幻剧从来不是爆款，而是拥有一票小众死粉，但当剧集本季跌破0.1的平均收视率，终于让Starz举起了电锯。我们当然不希望，下次砍剧铡刀会落在同样高口碑低收视的Syfy 的《浩瀚苍穹》头上。
美国时间4月1日—4月30日18-49年龄层观众收视率（万人/收视率）