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美剧《神烦警探》《太空无垠》接连被砍

美国公共台美剧续订、被砍不完全指南

2018-05-11 12:15:22 来源：Mtime时光网

《神烦警探》被砍后接盘侠很多，《太空无垠》被砍后还能复活么？
　　《神烦警探》宣传海报

　　时光网讯  近日外媒报道，由安迪·萨姆伯格安德鲁·布劳尔梅丽莎·加洛泰瑞·克鲁斯等主演的喜剧《神烦警探》在播出第五季后，被FOX电视网砍掉，据称Hulu, TBS, NBC and Netflix都表示出接手的兴趣。此外，科幻剧《太空无垠》在播出第三季后，也被Syfy砍掉。

《太空无垠》口碑还不错

　　美国公共电视网的美剧续订和被砍不完全指南（部分热门剧暂无确定消息）：

ABC


《实习医生格蕾》续订第十五季

《摩登家庭》续订第十季


《童话镇》第七季终结

《丑闻》第六季终结

《好医生》续订第二季


《逍遥法外》有望续订

CBS

《生活大爆炸》续订第十二季


《极品老妈》续订第六季

《警察世家》续订第九季

《庭审专家》续订第三季

《海军罪案调查处》续订第十六季



《海豹突击队》续订第二季

《SWAT》续订第二季

《小小谢尔顿》续订第二季
CW

《绿箭侠》续订第七季

《闪电侠》续订第五季

《明日传奇》续订第四季

《处女孕事》续订第五季

《女超人》续订第四季

《邪恶力量》续订第十四季

《河谷镇》续订第三季

《地球百子》续订第六季
FOX


《嘻哈帝国》续订第五季


《辛普森一家》续订第三十季

《911》续订第二季

《X战警：天赐》续订第二季


《仁医》续订第二季
NBC

《我们这一天》续订第三季

《盲点》续订第四季

《善地》续订第三季

《风城火情》续订第七季

《芝加哥医院》续订第四季

《芝加哥警局》续订第六季


《德州午夜》续订第二季


《威尔与格蕾丝》续订十、十一季

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 神烦警探 被砍 FOX Netflix Hulu
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神烦警探

神烦警探 (2013)

8.1

导演：菲尔·罗德

主演：安迪·萨姆伯格

太空无垠

太空无垠 (2015)

7.5

导演：罗伯特·里伯曼

主演：索瑞·安达斯鲁

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