2018-05-11 12:15:22 来源：Mtime时光网
作者：aerosmith520 编辑：aerosmith
导演：菲尔·罗德
主演：安迪·萨姆伯格
导演：罗伯特·里伯曼
主演：索瑞·安达斯鲁
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zhongson
9分钟前
太空无垠续订了，怎么没有新闻啊？
Releex
2018-05-15 23:49
无垠的太空都能被砍，只能说老美太喜欢看罪案剧。。。
晚秋
2018-05-14 08:34
CW的DC四剧联动还要继续？求你了，砍了吧
胡之四海
2018-05-14 00:47
无垠的太空，这么好看，居然要被砍？而且这季的口碑也好。
复刻回忆
2018-05-12 09:18
又能看我温家兄弟再打一年怪，想想都有点小激动呢
白色炽焰
2018-05-12 02:12
神烦那么优秀居然被砍？那还有什么剧不能砍？
18楼221
2018-05-11 19:06
不知道说syfy啥，每次被砍的都是被粉丝奉为史诗之作的剧，从此永远活在粉丝心中，成为经典
152****6753_39559111
2018-05-11 18:44
地球百子这样的中规中矩，没几个亮点的剧能到第六季，太空无限这样的史诗剧被砍。醉了,syfy又作死
南方·两天一夜2018-05-12 15:24
同感。地球百子第一季看了3集就弃了。无垠的太空这么优良的太空题材，居然被砍。真的很无语。
altair215
2018-05-11 17:22
最主要的是温家双煞本来是被砍的，居然被请愿请回来了，从此一发不可收拾。。。
努阿拉公主
2018-05-11 17:05
看着实习医生格蕾变成老太婆还在继续演~
流星之悔2018-05-18 06:18
这个实习医生都十五季了，到底转正没？
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