《原生之罪》陌路版海报预告双发，该剧由韩三平担任监制，叶伟民执导。在新版海报中，翟天临、尹正各立案发现场的海滩一边，背对似乎象征着对立，一根警戒线却将两人缠绕在一起。





在陌路版海报中，翟天临、尹正各立案发现场的海滩一边，背对似乎象征着对立，一根警戒线却将两人缠绕在一起。“分立”又“联合”的姿态已经暗示出两人在剧中的人物关系。人物前导预告对两人的背景又做了叙述与铺垫。入狱又出狱的律师池震（翟天临饰）坚信“人在做，天在看”，精英警官陆离（尹正饰）则立誓“追到天涯海角都要追到你！”这个“你”代表池震还是其他罪犯，现在还不得而知。









对于众位主创，叶伟民也给予了高度肯定。“所有主要演员，都是我看过他们之前的作品后邀约出演的，”翟天临的矛盾体池震，尹正的多面体警官，叶伟民都觉得播出之后一定夺睛，“他们自己对角色做的功课就特别多，我很放心地让他们去演”。









《原生之罪》预计于2018年下半年爱奇艺上线播出。

编辑：隐饮