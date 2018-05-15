在陌路版海报中，翟天临、尹正各立案发现场的海滩一边，背对似乎象征着对立，一根警戒线却将两人缠绕在一起。“分立”又“联合”的姿态已经暗示出两人在剧中的人物关系。人物前导预告对两人的背景又做了叙述与铺垫。入狱又出狱的律师池震（翟天临饰）坚信“人在做，天在看”，精英警官陆离（尹正饰）则立誓“追到天涯海角都要追到你！”这个“你”代表池震还是其他罪犯，现在还不得而知。
据悉，《原生之罪》
已在本月初在马来西亚杀青，拍摄前后历经四个多月。对于自己的首次触网之作，叶伟民直言“累、特别辛苦、比拍电影折磨多了！”但付出如此辛苦代价，叶伟民认为非常值得，因为有太多可以“玩”的东西，“最特别就是24集六个故事，起码六部以上电影的容量，要求不比电影的低，而海外拍摄、拍摄进度也是非常大的挑战。”
对于众位主创，叶伟民也给予了高度肯定。“所有主要演员，都是我看过他们之前的作品后邀约出演的，”翟天临的矛盾体池震，尹正的多面体警官，叶伟民都觉得播出之后一定夺睛，“他们自己对角色做的功课就特别多，我很放心地让他们去演”。
《原生之罪》
讲述了一位因刑入狱的律师出狱后在生意场上风生水起，一位警校荣誉生，入职警局后屡破大案，却因家世背负沉重道德负担，两人被一只看不到的手编织到一起，从彼此对立到互为手足，最后生死同往…翟天临在剧中化身律师，与尹正扮演的侦探警官联手上演环环相扣的悬疑推理。
《原生之罪》预计于2018年下半年爱奇艺上线播出。
编辑：隐饮