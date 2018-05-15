网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

犯罪剧《原生之罪》新版海报预告双发

韩三平监制 叶伟民携手翟天临尹正以案诛心

2018-05-15 11:03:21 来源：Mtime时光网

《原生之罪》陌路版海报预告双发，该剧由韩三平担任监制，叶伟民执导。在新版海报中，翟天临、尹正各立案发现场的海滩一边，背对似乎象征着对立，一根警戒线却将两人缠绕在一起。
       

《原生之罪》前导人物预告

时光网讯 今日，亚洲罪案剧《原生之罪》发布陌路版海报以及人物预告。该剧由著名制片人韩三平担任监制，电影导演叶伟民执导，翟天临尹正领衔主演，李若宁白冰颜卓灵主演。

       在陌路版海报中，翟天临、尹正各立案发现场的海滩一边，背对似乎象征着对立，一根警戒线却将两人缠绕在一起。“分立”又“联合”的姿态已经暗示出两人在剧中的人物关系。人物前导预告对两人的背景又做了叙述与铺垫。入狱又出狱的律师池震（翟天临饰）坚信“人在做，天在看”，精英警官陆离（尹正饰）则立誓“追到天涯海角都要追到你！”这个“你”代表池震还是其他罪犯，现在还不得而知。

       据悉，《原生之罪》已在本月初在马来西亚杀青，拍摄前后历经四个多月。对于自己的首次触网之作，叶伟民直言“累、特别辛苦、比拍电影折磨多了！”但付出如此辛苦代价，叶伟民认为非常值得，因为有太多可以“玩”的东西，“最特别就是24集六个故事，起码六部以上电影的容量，要求不比电影的低，而海外拍摄、拍摄进度也是非常大的挑战。”

       对于众位主创，叶伟民也给予了高度肯定。“所有主要演员，都是我看过他们之前的作品后邀约出演的，”翟天临的矛盾体池震，尹正的多面体警官，叶伟民都觉得播出之后一定夺睛，“他们自己对角色做的功课就特别多，我很放心地让他们去演”。

       《原生之罪》讲述了一位因刑入狱的律师出狱后在生意场上风生水起，一位警校荣誉生，入职警局后屡破大案，却因家世背负沉重道德负担，两人被一只看不到的手编织到一起，从彼此对立到互为手足，最后生死同往…翟天临在剧中化身律师，与尹正扮演的侦探警官联手上演环环相扣的悬疑推理。

       《原生之罪》预计于2018年下半年爱奇艺上线播出。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 原生之罪 韩三平 叶伟平 翟天临
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

原生之罪

原生之罪 (2019)

0.0

导演：叶伟民

主演：翟天临 尹正

韩三平

韩三平

Sanping Han

职业：制作人 | 导演
翟天临

翟天临

Tianlin Zhai

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

世上最著名的电影海报设计师去世了

比尔戈德：70幅佳作见证好莱坞黄金时代

73
也许你没听过比尔·戈德的名字，但一定记得他设计的电影..
2

2018上半年红毯时尚火拼战况回顾

从奥斯卡到戛纳，谁惊艳谁雷到了你？

60
红毯上明星们的竞争，激烈程度不逊于银幕。这50个造型，..
3

一张海报，让旧片重焕新生

韩国重映电影海报赏

80
对于重新上映的电影来说，一张新海报，更像是一位久违的..
4

55岁李连杰过早衰老似耄耋老人？

近照曝光健康状况被担忧 遭受伤痛困扰多年

7
医生曾对李连杰发布警告，“或者继续拍动作片，或者后半..
5

伙食好！"侏罗纪2"星爵和女主圆润现身

恐龙爬上伦敦桥 "宗师"高布伦瘦身有方

18
《侏罗纪世界2》剧组来到伦敦，为影片进行宣传。

查看更多