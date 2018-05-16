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《鬼神童子》漫画作者去世

作品曾引进内地 一代人儿时回忆

2018-05-16 13:51:17 来源：Mtime时光网

黑岩善宏最著名的漫画作品，是1992在集英社《月刊少年Jump》上连载的《鬼神童子》。

《鬼神童子》

        时光网讯 日本著名漫画家黑岩善宏突发心肌梗塞，于5月8日去世，享年55岁，他的妻子确认了这一消息。

        黑岩善宏最著名的漫画作品，是1992在集英社《月刊少年Jump》上连载的《鬼神童子》，随后推出了相关电视动画、电子游戏等等，风靡一时。动画版《鬼神童子》中国内地也曾引进过，成为许多人的儿时回忆。

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 鬼神童子 黑岩善宏 动漫 日本
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