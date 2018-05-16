2018-05-16 13:51:17 来源：Mtime时光网
《鬼神童子》
编辑：日灼
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千古咏城
5分钟前
哎呀呀呀呀……好难过……
virkizew
17小时前
我是通过当年香港翡翠台播放看过部分的！那时候鬼神童子的粤语配音正是哆啦A梦的御用粤配林保怡大师。林保怡大师除了哆啦A梦这位角色外，自身另外的一位经典配音角色就是鬼神童子！
virkizew17小时前
说错了！是林保全大师
-LD-
昨天 09:35
画漫画会折寿的，村田老师说的
沸腾烟圈
2018-05-16 21:20
走好
万事得
2018-05-16 20:30
漫画家也是高危行业了
俺急啦背笔
2018-05-16 20:24
漫画也是童年一爱.老师走好！
木之本樱
2018-05-16 19:53
RIP
jun_sky
2018-05-16 18:37
现在看来有点像琦玉老师第一季打的boss啊。
Jack1940
2018-05-16 18:30
按理说只有跟电影有关的事才会出现在时光网，乍一看以为鬼神童子要出电影版了，结果仔细一看。。。
阿莱桑德罗
2018-05-16 18:09
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