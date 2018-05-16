黑岩善宏最著名的漫画作品，是1992在集英社《月刊少年Jump》上连载的《鬼神童子》。





《鬼神童子》 时光网讯 日本著名漫画家黑岩善宏突发心肌梗塞，于5月8日去世，享年55岁，他的妻子确认了这一消息。 日本著名漫画家黑岩善宏突发心肌梗塞，于5月8日去世，享年55岁，他的妻子确认了这一消息。





黑岩善宏最著名的漫画作品，是1992在集英社《月刊少年Jump》上连载的《鬼神童子》，随后推出了相关电视动画、电子游戏等等，风靡一时。动画版《鬼神童子》中国内地也曾引进过，成为许多人的儿时回忆。



