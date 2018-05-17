2018-05-17 08:19:24 来源：Mtime时光网
编辑：kobe
Michael Jordan
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zhangallen_3
16分钟前
哇，好期待啊。。当年Jordan to the MAX的纪录片是我看的最爽的一个，镜头都美得不行，还有背景音乐
西门子
2018-05-17 22:15
伟大的MJ！
万事得
2018-05-17 19:48
只想看科比的
yazheng
2018-05-17 16:05
现在看NBA的这些小年轻球迷，说起来自家球星杜兰特 库里 詹姆斯 威少都是放到20年前都是虐乔帮主的水平。也不看看乔丹整个职业生涯入选了多少次进攻、防守一阵，获得多少个MVP和FMVP。乔丹退役让纳斯达克股票下跌，耐克股票重创，NBA上座人数不足5成，收视率下降4%，芝加哥损失10亿美金。乔丹第一次复出可是在33岁的时候，回来紧接着三连冠。这次回归连续拉动股票价格，克林顿都说，乔丹复出让美国增加了1000万个就业机会。网飞这次做的好，让新晋的这帮赢球迷看看什么才是篮球之神。不过这帮傻货们也不一定去看。
万事得2018-05-17 19:49
能与乔帮主正面PK的，只有科比
2018-05-17 16:04
申伯君
2018-05-17 15:26
预告里的镜头都看过~~
电影与精神分析
2018-05-17 14:28
这辈子有幸见过乔丹打球，值了！
公众号口袋电影
2018-05-17 13:34
太帅了 也算见过乔神打球的过来人
VALLIANG
2018-05-17 10:30
BGM怎么像复联呐
酒精过敏
2018-05-17 09:01
奶飞越来越牛鼻了~
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