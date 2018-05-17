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乔丹纪录剧集《最后之舞》首曝预告

聚焦篮球飞人90年代高光时刻 明年播出

2018-05-17 08:19:24 来源：Mtime时光网

《最后之舞》计划2019年播出，共10集，讲述乔丹和公牛队上升势头极猛、取得巨大成功的1990年代。
      时光网讯 日前，ESPN和Netflix联手打造的迈克尔·乔丹纪录剧集《最后之舞》曝光先导预告。

      《最后之舞》计划2019年播出，共10集，讲述乔丹和公牛队上升势头极猛、取得巨大成功的1990年代。

      该剧集从超过500小时的公牛1997-98年NBA赛季的资料视频中挑选画面，这些视频以前从未曝光。乔丹亲自参与制作，公牛时期的诸多关键人物也将出镜。 ​

   编辑：kobe

关键词： 迈克尔·乔丹 最后之舞
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最后之舞

最后之舞 (2019)

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迈克尔·乔丹

迈克尔·乔丹

Michael Jordan

职业：演员

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