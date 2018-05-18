2018-05-18 08:25:58 来源：Mtime时光网
编辑：咩霸
导演：拉娜·沃卓斯基
主演：裴斗娜
Du-na Bae
Jamie Clayton
Tena Desae
验证码：
leo-释上修
9分钟前
超爱的一部剧能有个大结局也好
rainbowboy
昨天 13:56
通过一部连续剧来解释one for all, all for one。
万瑞斯骑士
昨天 00:31
许多有意思的剧都被砍了，反而是那些套路千篇一律的活下来了
movie_man
2018-05-19 19:32
文艺戏儿爆表，动作戏十足，剧情戏感人 ~ 就这么结束了真心遗憾，不管是评分还是口碑还是收视率都是不错的，如果只是因为制作太昂贵就放弃了真的是太可惜了。希望富豪Amazon接盘啊 ~ 实在不行众筹也是可以的~
i_me
2018-05-18 14:17
第二部其实感觉就有点烂尾的感觉没第一部好，希望这个最终特技能讲清楚一些事
movie_man2018-05-19 19:35
第二部其实是可以的，就是第二部拍摄时间过长，宣传不到位，再加上第二部播出的时候NF已经有好多好作品了，第一部那么受欢迎是因为NF刚出道，所以这部戏很亮眼。更何况NF最近几年都砸到其他原创剧集和怪奇物语和王冠了，这部剧只能啃土了。最重要的是这部剧想必其他NF大热剧集，这剧是限制级的，所以收视比不过王冠和怪奇物语也是没办法的事情。
阿熙达卡
2018-05-18 14:03
没群P?
厨狮Wei
2018-05-18 11:39
Netflix可以花大钱拍皇冠了，这部戏相对之下也不会多花钱到那去
我觉得是第二季的回响跟成本相比是不及格的..
存在于此
2018-05-18 11:19
裴斗娜天生的哭丧脸！
痛哭的人
2018-05-18 10:24
裴斗娜总算可以多穿点了
我爱搜藏
2018-05-18 09:37
SB剧，什么玩意
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