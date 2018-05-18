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《超感猎杀》完结篇曝正式预告

裴斗娜等主演全部出镜 6.8Netflix上线

2018-05-18 08:25:58 来源：Mtime时光网

此次曝光的预告中，裴斗娜、杰米·克莱顿、特娜·德赛、塔彭丝·米德尔顿马克思·雷迈特等主演悉数出镜。该特别篇将于6月8日在Netflix上线。
      时光网讯 日前，拉娜·沃卓斯基执导的美剧《超感猎杀：完结特别篇》曝光正式预告。

      《超感猎杀》在2015年正式推出，并全球范围内迅速走红。但由于该剧拍摄成本高昂，Netflix在去年六月底宣布正式砍掉该剧。这个消息一度引发了剧迷的大规模“抗议”，希望挽留这部大热美剧。而随后沃卓斯基姐妹便宣布将推出一个2小时的最终特别篇。所以这部“完结特别篇”更像是一场盛大的告别狂欢。

      此次曝光的预告中，裴斗娜杰米·克莱顿特娜·德赛、塔彭丝·米德尔顿、马克思·雷迈特等主演悉数出镜。该特别篇将于6月8日在Netflix上线。

   编辑：咩霸

关键词： 超感猎杀
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超感猎杀：完结特别篇

超感猎杀：完结特别篇 (2018)

0.0

导演：拉娜·沃卓斯基

主演：裴斗娜

裴斗娜

裴斗娜

Du-na Bae

职业：演员
杰米·克莱顿

杰米·克莱顿

Jamie Clayton

职业：演员
特娜·德赛

特娜·德赛

Tena Desae

职业：演员
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