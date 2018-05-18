此次曝光的预告中，裴斗娜、杰米·克莱顿、特娜·德赛、塔彭丝·米德尔顿马克思·雷迈特等主演悉数出镜。该特别篇将于6月8日在Netflix上线。





《超感猎杀》在2015年正式推出，并全球范围内迅速走红。但由于该剧拍摄成本高昂，Netflix在去年六月底宣布正式砍掉该剧。这个消息一度引发了剧迷的大规模“抗议”，希望挽留这部大热美剧。而随后沃卓斯基姐妹便宣布将推出一个2小时的最终特别篇。所以这部“完结特别篇”更像是一场盛大的告别狂欢。



