《寂静之地》4月6日就在北美上映以来，1700万美元预算，北美票房超过1.76亿美元，全球接近3亿美元，口碑方面也相当不俗，可谓“小兵立大功”。

早前两位主创在美国接受了时光网的专访。

卡拉辛斯基和布朗特在片中同样饰演一对年轻的父母，他们的居住地被一群神秘外来物种入侵，这些生物具有极其敏锐的听觉，可以凭借微弱的声音追踪猎物。





导演卡拉辛斯基与记者分享了他在西南偏南电影节与《寂静之地》的第一批观众一同观影的经历。他感慨这些观众时“最棒的”，因为他们的存在，卡拉辛斯基获得了前所未有的新鲜体验。





“他们给了我那种新鲜感，坐在观众席上，我是真的和所有观众一起屏住呼吸，真心感到恐惧，我听到有人倒吸冷气，有人尖叫，我永远忘不了影片结束时的场景，首映前一晚，艾米丽就问我，你最希望在首映上看到什么，我说希望观众能在片尾欢呼。结果他们真的从椅子上跳起来，大声欢呼，我激动的差点晕过去，太感动了，我都不记得那一刻发生了什么，真的很有爱。”





《寂静之地》中文版终极预告

布朗特也回忆自己在西南偏南电影节的观影感受“好像是第一次看一样，观众都被带进了剧情，不敢发出声音”，她说自己也“被吓得缩起了身子”。