《寂静之地》4月6日就在北美上映以来，1700万美元预算，北美票房超过1.76亿美元，全球接近3亿美元，口碑方面也相当不俗，可谓“小兵立大功”。
早前两位主创在美国接受了时光网的专访。
卡拉辛斯基和布朗特在片中同样饰演一对年轻的父母，他们的居住地被一群神秘外来物种入侵，这些生物具有极其敏锐的听觉，可以凭借微弱的声音追踪猎物。
在采访中，首度合作的夫妻二人坦言：影片的情感内核是吸引他们的重要原因，同样也是观众获得“侵入式”恐怖体验的关键。而对于影片真正令观众感到恐惧的根源，布朗特认为《寂静之地》与《大白鲨》
、《异形》
相似——“最恐怖的东西是看不见的。”
导演卡拉辛斯基与记者分享了他在西南偏南电影节与《寂静之地》的第一批观众一同观影的经历。他感慨这些观众时“最棒的”，因为他们的存在，卡拉辛斯基获得了前所未有的新鲜体验。
“他们给了我那种新鲜感，坐在观众席上，我是真的和所有观众一起屏住呼吸，真心感到恐惧，我听到有人倒吸冷气，有人尖叫，我永远忘不了影片结束时的场景，首映前一晚，艾米丽就问我，你最希望在首映上看到什么，我说希望观众能在片尾欢呼。结果他们真的从椅子上跳起来，大声欢呼，我激动的差点晕过去，太感动了，我都不记得那一刻发生了什么，真的很有爱。”
布朗特也回忆自己在西南偏南电影节的观影感受“好像是第一次看一样，观众都被带进了剧情，不敢发出声音”，她说自己也“被吓得缩起了身子”。
事实上，不仅仅是西南偏南电影节，观看过《寂静之地》的观众都会有相同的感受。影院内观众被拽进了大银幕上的无声世界，与主人公同呼吸共命运，行成大银幕内外主角和观众同时保持寂静的观影体验。
这种“神奇”的作用很大一部分来自影片极易与观众形成共鸣的情感内核。