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2018-05-22 09:05:33 来源：Mtime时光网

《寂静之地》主创专访

情感内核引共鸣

“它触碰了我内心最深的恐惧”

再现寂静之美

"初剪版没声音，但依然非常震撼

夫妻档首度合作

"像求婚一样,她说你愿意我演吗

布朗特偏爱母性角色？

谈小演员：他们有着成熟的灵魂

对于影片令观众感到恐惧的根源，布朗特认为《寂静之地》与《大白鲨》、《异形》相似——“最恐怖的东西是看不见的。”

《寂静之地》上映z

　　时光网特稿 由约翰·卡拉辛斯基艾米莉·布朗特夫妻档领衔的惊悚片《寂静之地》于5月18日正式登陆内地院线，目前票房突破1.28亿，是好莱坞恐怖片近年来在华取得最好成绩。

　　《寂静之地》4月6日就在北美上映以来，1700万美元预算，北美票房超过1.76亿美元，全球接近3亿美元，口碑方面也相当不俗，可谓“小兵立大功”。

　　早前两位主创在美国接受了时光网的专访。

　　卡拉辛斯基和布朗特在片中同样饰演一对年轻的父母，他们的居住地被一群神秘外来物种入侵，这些生物具有极其敏锐的听觉，可以凭借微弱的声音追踪猎物。

　　所有人必须生活在几乎绝对的寂静之中，为了保护他们的孩子（《迷镇凶案》童星诺亚·尤佩和《寂静中的惊奇》童星米莉森·西蒙斯饰演），夫妻俩将不惜一切代价。

　　在采访中，首度合作的夫妻二人坦言：影片的情感内核是吸引他们的重要原因，同样也是观众获得“侵入式”恐怖体验的关键。而对于影片真正令观众感到恐惧的根源，布朗特认为《寂静之地》与《大白鲨》《异形》相似——“最恐怖的东西是看不见的。”

　　导演卡拉辛斯基与记者分享了他在西南偏南电影节与《寂静之地》的第一批观众一同观影的经历。他感慨这些观众时“最棒的”，因为他们的存在，卡拉辛斯基获得了前所未有的新鲜体验。

　　“他们给了我那种新鲜感，坐在观众席上，我是真的和所有观众一起屏住呼吸，真心感到恐惧，我听到有人倒吸冷气，有人尖叫，我永远忘不了影片结束时的场景，首映前一晚，艾米丽就问我，你最希望在首映上看到什么，我说希望观众能在片尾欢呼。结果他们真的从椅子上跳起来，大声欢呼，我激动的差点晕过去，太感动了，我都不记得那一刻发生了什么，真的很有爱。” 


《寂静之地》中文版终极预告

　　布朗特也回忆自己在西南偏南电影节的观影感受“好像是第一次看一样，观众都被带进了剧情，不敢发出声音”，她说自己也“被吓得缩起了身子”。

　　事实上，不仅仅是西南偏南电影节，观看过《寂静之地》的观众都会有相同的感受。影院内观众被拽进了大银幕上的无声世界，与主人公同呼吸共命运，行成大银幕内外主角和观众同时保持寂静的观影体验。

　　这种“神奇”的作用很大一部分来自影片极易与观众形成共鸣的情感内核。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 寂静之地 艾米莉·布朗特 约翰·卡拉辛斯基

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寂静之地

寂静之地 (2018)

7.3

导演：约翰·卡拉辛斯基

主演：艾米莉·布朗特

约翰·卡拉辛斯基

约翰·卡拉辛斯基

John Krasinski

职业：演员 | 制作人
艾米莉·布朗特

艾米莉·布朗特

Emily Blunt

职业：演员
诺亚·尤佩

诺亚·尤佩

Noah Jupe

职业：演员
米莉森·西蒙斯

米莉森·西蒙斯

Millicent Simmonds

职业：演员
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